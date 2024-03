Mercato bici: -23% nel 2023 ma e-bike in crescita

Il mercato delle bici in Italia ha chiuso il 2023 incassando un brusco calo del -23% sull’anno precedente, con un totale di biciclette vendute che ha superato di poco gli 1,3 milioni di pezzi. Confermato dunque il segno meno già registrato nel 2022, una volta finito l’effetto degli incentivi statali che avevano scatenato una ‘folle’ corsa all’acquisto di bici nell’immediato periodo post Covid, ma hanno pesato anche i problemi globali di approvvigionamento e l’attuale eccesso di offerta. Tuttavia ANCMA (Associazione Ciclo Motociclo Accessori), che ha presentato i dati nei giorni scorsi, pur non sottovalutando il campanello d’allarme per il settore guarda con fiducia al futuro e lancia la campagna di comunicazione ‘Ora pedala’ a favore dell’utilizzo della bicicletta.

MERCATO BICI: E-BIKE +40% SUL PERIODO PRE COVID

Guardando più da vicini i dati, nel 2023 la bicicletta muscolare si è fermata a 1.090.000 pezzi venduti, -24%, mentre le e-bike hanno arrestato la loro progressione a 273.000 unità, il 19% in meno sull’anno precedente. Tuttavia un più opportuno e indicativo raffronto con il 2019, ultimo anno prima della pandemia, fa registrare la complessiva crescita delle biciclette a pedalata assistita (+40%), che oggi già rappresentano il 25% delle vendite, con prospettive ancora più interessanti per il futuro.

Per quanto riguarda invece il volume d’affari totale, malgrado nel 2023 non sia andato oltre i 2,6 miliardi di euro (erano stati 3,2 miliardi nel 2022), ha segnato invece un solido +24% nel confronto con il 2019. L’adeguata comparazione con il periodo pre Covid inquadra compiutamente anche l’affanno, in realtà più moderato che altrove, della bici tradizionale, che ha lasciato sul terreno il 28% di vendite. Ma in Germania, nello stesso periodo, è calata del 36%.

MERCATO BICI IN ITALIA: SI VENDONO SOPRATTUTTO MTB ED E-CITY

Proseguendo ancora nella lettura del report di ANCMA sul mercato bici in Italia, l’analisi della tipologia di modelli venduti ha rimarcato l’andamento di alcune delle ultime tendenze. Nel perimetro della pedalata assistita il 50% delle biciclette vendute sono state infatti e-city, il 45% e-mtb, il 4% e-corsa/gravel, mentre le e-cargo sono rimaste attorno alla soglia dell’1%. Le e-bike, come anticipato, sono ormai il 25% del totale (erano appena l’11% nel 2019). Invece il mercato delle bici muscolari ha visto imporsi nel 2023 per il 29% le mountain-bike, per il 26% le city-trekking, per il 15% le bici da ragazzo/a, per l’8% le bici da corsa-gravel e per il 2% le pieghevoli.

COMPARTO BICI: +21 MILIONI DI EURO LA BILANCIA COMMERCIALE DEL SETTORE

Gli indicatori industriali del comparto hanno visto scendere sotto ai 2 milioni di pezzi la produzione italiana: 1.685.000 le biciclette muscolari (-29%) e 290.000 le e-bike (-23%). Positiva la bilancia commerciale del settore, ovvero il conto che registra la differenza tra esportazioni e importazioni, che ha registrato un valore di +21 milioni di euro. La lettura di questo dato riporta equilibrio dopo gli ultimi tre anni contraddistinti da valori negativi e, soprattutto, offre maggiore consapevolezza a un tessuto produttivo nazionale che si conferma trainante (oltre 20.000 addetti) e fatto da eccellenze (circa 250 imprese, per lo più PMI).

MERCATO BICI: FINO AL 30 APRILE 2024 SCONTI E PROMOZIONI

Infine due parole sulla già citata campagna di comunicazione a favore dell’utilizzo della bici lanciata con lo slogan ‘Ora pedala‘. L’iniziativa ha declinazione sia istituzionale, con il logo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che commerciale: dal 22 marzo al 30 aprile 2024 le singole aziende del settore possono liberamente aderire e mettere in campo promozioni, sconti e incentivi privati presso le rispettive reti di vendita.