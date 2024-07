Mercato due ruote in calo: -3%, meno scooter venduti a giugno

L’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA) ha pubblicato il bilancio delle vendite per il primo semestre del 2024, offrendo una visione dettagliata delle dinamiche del mercato dei veicoli a due e quadricicli in Italia. I dati rivelano un panorama variegato, caratterizzato da tendenze positive in alcuni segmenti e difficoltà in altri. Vediamoli nel dettaglio.

ANDAMENTO DELLE VENDITE MOTO, SCOOTER E CICLOMOTORI DI GIUGNO 2024

Nel mese di giugno 2024, si sono registrate 41.597 vendite di veicoli a due ruote, segnando una leggera flessione del 2,96% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il settore degli scooter ha mostrato segni di affaticamento, con 21.972 unità vendute, una diminuzione del 6,86%. Questo calo è in parte attribuibile al confronto con giugno 2023, un mese caratterizzato da una crescita a doppia cifra. Diversamente, il segmento delle moto ha registrato un risultato positivo, con 17.431 veicoli venduti, segnando un incremento del 2,8% rispetto a giugno 2023. Tuttavia, il mercato dei ciclomotori ha continuato a mostrare segni di debolezza, chiudendo giugno con 2.194 unità vendute e una flessione del 5,39%. Questo segna il quarto mese consecutivo di contrazione per i ciclomotori. In questo articolo parliamo delle offerte di luglio 2024.

VENDITE MOTO, SCOOTER E CICLOMOTORI NEL PRIMO SEMESTRE 2024

Nonostante le difficoltà di giugno, il primo semestre del 2024 si è concluso con un risultato complessivamente positivo. Sono stati messi in strada 213.126 veicoli, con una crescita del 5,53% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le moto hanno registrato una performance superiore alla media, con 96.411 unità vendute e un incremento del 7,75%. Anche gli scooter hanno mostrato un buon andamento, con 107.463 unità vendute e un incremento del 4,87%. Al contrario, i ciclomotori hanno continuato a soffrire, con una diminuzione del 7,54% e solo 9.252 unità vendute nei primi sei mesi del 2024.

IL MERCATO ELETTRICO E I QUADRICICLI A GIUGNO

Il mercato scooter elettrici e quadricicli leggeri e pesanti ha mostrato segni di debolezza sia a giugno (-18,12% con 1.315 unità vendute) che nel primo semestre del 2024 (-26,04% con 5.358 unità vendute). Tuttavia, il settore dei quadricicli elettrici ha registrato una notevole crescita del 58,12%, con 6.325 unità vendute, confermando il suo primato tra i veicoli a zero emissioni.

In generale, i quadricicli hanno registrato un totale di 9.509 unità vendute nel primo semestre 2024, segnando una crescita del 38,7%. Particolarmente significativa è stata la performance delle minicar a motorizzazione termica, con un incremento dell’11,50% e 3.162 veicoli venduti.