Offerte moto e scooter: le promozioni di luglio 2024

L’estate è un ottimo periodo per comprare una moto e con le offerte per l’acquisto di moto e scooter a luglio 2024 si possono fare anche degli ottimi affari, approfittando di prezzi più bassi sia sui nuovi modelli in vendita che sull’abbigliamento tecnico e gli accessori moto. Ricordiamo inoltre che sono disponibili i nuovi incentivi statali per le moto, sebbene limitati ai soli veicoli elettrici.

OFFERTE APRILIA LUGLIO 2024

Fino al 31 luglio 2024 la promozione Time for Sun Ride di Aprilia consente di ottenere sconti e agevolazioni:

gamma V4 con vantaggi fino a 2.000 euro;

con vantaggi fino a 2.000 euro; Aprilia Tuareg 660 con 1.000 euro di vantaggi e prezzo da 6.000 euro con finanziamento Dreamride Gold;

con 1.000 euro di vantaggi e prezzo da 6.000 euro con finanziamento Dreamride Gold; Aprilia Tuono 660 con 700 euro di vantaggi e prezzo da 5.300 euro con finanziamento Dreamride Gold;

con 700 euro di vantaggi e prezzo da 5.300 euro con finanziamento Dreamride Gold; Aprilia RS 660 con 500 euro di vantaggi e prezzo da 5.850 euro con finanziamento Dreamride Gold;

con 500 euro di vantaggi e prezzo da 5.850 euro con finanziamento Dreamride Gold; Aprilia 125 cc con 300 euro di vantaggi e tasso zero;

con 300 euro di vantaggi e tasso zero; Aprilia RS 457 con finanziamento agevolato (rate da 99 euro al mese);

con finanziamento agevolato (rate da 99 euro al mese); Aprilia SR GT con 400 euro di vantaggi, finanziamento agevolato (anticipo zero e tasso zero).

I vantaggi possono prevedere uno sconto sull’acquisto di accessori, un abbuono delle spese di immatricolazione, l’assicurazione compresa nel prezzo consigliato del veicolo o un contributo sul prezzo consigliato del veicolo, anche in combinazione tra loro.

OFFERTE BMW MOTORRAD LUGLIO 2024

A luglio 2024 BMW Motorrad propone, nei concessionari aderenti, numerosi vantaggi e promozioni su moto, servizi e accessori:

se acquisti una nuova F 900 XR il pacchetto Active e le valigie laterali Touring sono inclusi nel prezzo;

se acquisti una nuova R 1250 GS Adventure hai le valigie laterali in alluminio incluse nel prezzo;

se acquisti una nuova R 1250 R e R 1250 RS hai il pacchetto Touring e le valige laterali Touring incluse nel prezzo;

se acquisti una nuova S 1000 RR hai il pacchetto Dynamic incluso nel prezzo;

se acquisti un nuovo C 400 X o un nuovo C 400 GT hai 1.000 euro di optional inclusi nel prezzo;

se acquisti un nuovo CE 04 hai il pacchetto City incluso nel prezzo;

fino al 31/7 ci sono inoltre esclusivi vantaggi sul pacchetto di manutenzione Oil Inclusive.

OFFERTE DUCATI LUGLIO 2024

Su tutte le nuove moto della gamma Ducati è disponibile l’offerta finanziaria Ducati Bike Value che permette di scegliere di tenere la moto dopo 3 anni versando un anticipo o permutando l’usato. Dopo 23 o 35 rate mensili, infatti, puoi scegliere se:

pagare la rata finale, anche rifinanziandola, e tenere la moto;

non pagare la rata finale e restituire la moto;

non pagare la rata finale, restituire la moto e acquistarne un’altra.

Il valore futuro garantito è calcolato sul prezzo di listino chiavi in mano e varia in base alla durata scelta e al modello. La durata scelta del finanziamento è di 24 o 36 mesi con fasce di chilometraggio diverse per ogni modello.

OFFERTE HONDA MOTO LUGLIO 2024

Tante offerte dedicate agli appassionati di moto Honda interessati all’acquisto di un nuovo modello della casa giapponese:

formula Easy Honda : possibilità di acquistare una nuova moto con finanziamento in comode rate mensili ed eventuale opzione maxi rata finale. Grazie all’iniziativa Valore Futuro Garantito Easy Honda , al termine del primo periodo di rimborso delle rate del prestito (due o tre anni) è il cliente a decidere se sostituirla con un altro modello Honda, tenerla, saldando o rateizzando l’importo della maxi rata, o restituirla. Promozione applicabile sui modelli CRF1100L Africa Twin, CB750 Hornet, XL750 Transalp, NT1100, CB1000R, X-ADV, Forza 750, NC750X, ADV350 e Forza 350;

: possibilità di acquistare una nuova moto con finanziamento in comode rate mensili ed eventuale opzione maxi rata finale. Grazie all’iniziativa , al termine del primo periodo di rimborso delle rate del prestito (due o tre anni) è il cliente a decidere se sostituirla con un altro modello Honda, tenerla, saldando o rateizzando l’importo della maxi rata, o restituirla. Promozione applicabile sui modelli CRF1100L Africa Twin, CB750 Hornet, XL750 Transalp, NT1100, CB1000R, X-ADV, Forza 750, NC750X, ADV350 e Forza 350; ADV 350 e Forza 350 proposte con finanziamento senza interessi in 24 rate da 131,25 euro al mese con anticipo (TAN 0,00% TAEG 6,82%);

e proposte con finanziamento senza interessi in 24 rate da 131,25 euro al mese con anticipo (TAN 0,00% TAEG 6,82%); SH125i Vetro o 150i Vetro proposte con finanziamento senza interessi (TAN 0,00%; TAEG 6,83%) che prevede un anticipo e 24 rate da 131,25 euro al mese;

o proposte con finanziamento senza interessi (TAN 0,00%; TAEG 6,83%) che prevede un anticipo e 24 rate da 131,25 euro al mese; Forza 750 proposto fino al 31/12/2024 Smart Top Box compreso nel prezzo;

proposto fino al 31/12/2024 Smart Top Box compreso nel prezzo; SH350i proposto con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%; TAEG 6,40%) che prevede un anticipo e 36 rate da 107,39 euro al mese;

proposto con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%; TAEG 6,40%) che prevede un anticipo e 36 rate da 107,39 euro al mese; SH125i o 150i proposte con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%; TAEG 8,79%) che prevede un anticipo e 36 rate da 70,16 euro al mese;

o proposte con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%; TAEG 8,79%) che prevede un anticipo e 36 rate da 70,16 euro al mese; PCX 125 proposto in 36 rate da 58,34 euro con la Formula Easy (TAN fisso 3,99% TAEG 8,26%);

proposto in 36 rate da 58,34 euro con la Formula Easy (TAN fisso 3,99% TAEG 8,26%); SH Mode 125 proposto con finanziamento senza interessi in 24 rate da 68,75 euro al mese (TAN fisso 0,00%; TAEG max 13,54%);

proposto con finanziamento senza interessi in 24 rate da 68,75 euro al mese (TAN fisso 0,00%; TAEG max 13,54%); fino al 31 luglio 2024 le Honda usate selezionate Approved Selection sono in promozione con lo speciale finanziamento Agos Tasso Easy della durata di 24 mesi, con prima rata a 30 giorni, per un importo compreso tra 1.800 e 10.000 euro. Il TAN fisso è del 3%, il TAEG dell’8,38%.

sono in promozione con lo speciale finanziamento Agos Tasso Easy della durata di 24 mesi, con prima rata a 30 giorni, per un importo compreso tra 1.800 e 10.000 euro. Il TAN fisso è del 3%, il TAEG dell’8,38%. infine fino al 31 dicembre 2024 guida subito la tua nuova Honda in 36 rate da 49 euro al mese con anticipo (TAN 7,61% TAEG max 10,46%). Offerta valida su CL500, NX500, CB500 Hornet, CBR500R, Transalp e CB750 Hornet.

OFFERTE KAWASAKI LUGLIO 2024

Sono disponibili numerose offerte Kawasaki per l’estate 2024:

Versys 650 : prezzo promo a 7.640 euro , invece di 8.690, fino al 30/9/2024;

: prezzo promo a , invece di 8.690, fino al 30/9/2024; se acquisti Z500 , Ninja 500 , Ninja ZX-4RR o Ninja ZX-4R , Kawasaki regala 500 euro di abbigliamento oppure sconta lo stesso importo sul prezzo della moto;

, , o , Kawasaki regala 500 euro di abbigliamento oppure sconta lo stesso importo sul prezzo della moto; Z650 RS in vendita fino al 30/9/2024 al prezzo promozionale di 7.490 euro , con uno sconto di 800 euro;

in vendita fino al 30/9/2024 al prezzo promozionale di , con uno sconto di 800 euro; fino al 31/8/2024, i modelli della gamma Off Road in vendita a un prezzo davvero competitivo;

Versys 1000 viene offerta con il Kit Tourer in omaggio. Il Kit Tourer, del valore commerciale di 900 euro , è composto da valigie laterali da 56L a sgancio rapido e chiave unica e borse interne;

viene offerta con il in omaggio. Il Kit Tourer, del valore commerciale di , è composto da valigie laterali da 56L a sgancio rapido e chiave unica e borse interne; Z900 in vendita fino al 30/9/2024 al prezzo promozionale a partire da 8.990 euro , con un super sconto di 1.300 euro;

in vendita fino al 30/9/2024 al prezzo promozionale a partire da , con un super sconto di 1.300 euro; Ninja 1000SX offerta con in omaggio il Kit Tourer del valore commerciale di 1.400 euro . Il Kit Tourer comprende: valigie da 56L a sgancio rapido e chiave unica, borse interne, protezione serbatoio, parabrezza maggiorato, pellicola protettiva strumentazione, manopole riscaldate, presa 12 V, supporto universale per smartphone;

offerta con in omaggio il del valore commerciale di . Il Kit Tourer comprende: valigie da 56L a sgancio rapido e chiave unica, borse interne, protezione serbatoio, parabrezza maggiorato, pellicola protettiva strumentazione, manopole riscaldate, presa 12 V, supporto universale per smartphone; grazie all’Ecobonus statale, Ninja 7 Hybrid , Z7 Hybrid e tutta la gamma elettrica a un prezzo imperdibile con o senza rottamazione.

, e tutta la gamma elettrica a un prezzo imperdibile con o senza rottamazione. fino a esaurimento scorte continua la promozione Hello Spring presso i concessionari ufficiali aderenti. La promozione abbassa i prezzi di listino di Z400 MY 2023 e precedenti (€ 5.090), Z650RS Metallic Spark Black MY 2023 e precedenti (€ 6.890), Z650RS Candy Emerald Green MY 2023 e precedenti (€ 6.990), Z650 Metallic Phantom Silver/Metallic Carbon Gray MY 2023 e precedenti (€ 6.690), Ninja 400 MY 2023 e precedenti (€ 5.790,00), Versys 650 MY 2023 e precedenti (€ 8.290), Z900 70kw Metallic Phantom Silver/Metallic Carbon Gray MY 2023 e precedenti (€ 8.490), Ninja 1000SX Metallic Matte Sovereign Red/Metallic Diablo Black MY 2023 e precedenti (€ 13.890). Spese di immatricolazione e di messa in strada escluse.

OFFERTE KTM LUGLIO 2024

Take it Easy è una nuova promozione di KTM grazie alla quale fino al 31 luglio 2024 è possibile acquistare alcuni modelli della gamma Duke, RC, 690 e Adventure versando il 50% del prezzo della moto, per poi saldarla dopo due anni. In pratica si paga un anticipo pari a circa la metà del prezzo di listino della moto, poi trascorsi 23 mesi se si vuole tenerla bisogna versare una maxi-rata finale pari al Valore Futuro Garantito, altrimenti si può restituirla o sostituirla con un nuovo modello.

OFFERTE KYMKO LUGLIO 2024

Fino al 31 luglio 2024, salvo esaurimento scorte, Kymco estende la promozione Rottama e Rinnova riservata a una selezione Full Extended di modelli:

AK 550 ETS da 10.990 a 9.990 euro;

Xciting S 400i TCS da 7.290 a 6.790 euro;

Xciting VS 400i da 7.390 a 6.990 euro;

Downtown 350i TCS: da 5.790 a 5.190 euro;

DTX 360 125i: da 4.990 a 4.390 euro;

DTX 360 350i: da 5.990 a 5.390 euro;

DTX 360 300i: da 5.390 a 4.890 euro;

KRV 200: da 4.890 a 4.590 euro;

Dink 125 da 3.590 a 3.390 euro;

Dink 150 da 4.190 a 3.990 euro;

Dink 125 R (tunnel) da 3.590 a 3.390 euro;

Dink 150 R (tunnel) da 4.190 a 3.990 euro;

X-Town 300i: da 4.890 a 4.490 euro;

X-Town City 300i: da 4.890 a 4.490 euro;

Agility 350i (senza Noodoe) da 5.890 a 5.290 euro;

Agility 300i (con Noodoe) da 5.390 a 4.990 euro;

Agility 300i (senza Noodoe) da 4.990 a 4.590 euro;

Agility S 200 da 3.190 a 2.990 euro;

Agility 200 Plus R16 da 2.890 a 2.690 euro;

People One 125 da 2.790 a 2.490 euro;

People S 125 CBS da 3.290 a 2.790 euro;

People S 125 ABS da 3.290 a 2.990 euro;

People S 200 da 3.790 a 2.990 euro.

Kymco ripropone inoltre Partita Iva, l’offerta perfetta per impieghi specifici come il noleggio, le flotte e le autoscuole. Fino al 31 dicembre 2024 sono disponibili in promozione Agility Carry 125 E5 con 300 euro di sconto e Agility 125 R16 Plus con uno sconto di 200 Euro. L’iniziativa è riservata esclusivamente a società o ditte individuali per lo svolgimento della propria attività e nell’offerta di servizi.

OFFERTE MOTO GUZZI LUGLIO 2024

Per tutto il mese di luglio 2024 Moto Guzzi applica promozioni su V7 (750 euro di vantaggi e finanziamento Dreamride Gold), V100 Mandello (1.500 euro di vantaggi e finanziamento Dreamride Gold), V85 E+ (con rate da 129 euro al mese) e Stelvio (con rate da 149 euro al mese).

OFFERTE PIAGGIO LUGLIO 2024

Fino al 31 luglio 2024 la promozione Time for Sun Ride di Piaggio consente di ottenere sconti e agevolazioni. Nello specifico:

Beverly a partire da 4.899 euro con anticipo zero e tasso zero;

Medley con immatricolazione, bauletto, parabrezza, anticipo zero e tasso zero;

Liberty over 50cc a partire da 2.599 euro con anticipo zero e tasso zero;

MP3 300 con 500 euro di vantaggi e rate da 99 euro al mese;

gamma MP3 con formula DreamRide Now;

Piaggio 1 a partire da 1.949 euro grazie agli incentivi statali.

OFFERTE SUZUKI MOTO LUGLIO 2024

Fino al 31/7/2024 con la promozione Suzuki Rideplus acquisti una V-Strom 1050SE o una GSX-S1000 e ricevi subito un bonus di 1.000 euro che potrai spendere tra accessori, abbigliamento moto, manutenzione o supervalutazione dell’usato. Se acquisti una V-Strom 1050DE o una GSX-S1000GT il bonus è di 1-500 euro.

Inoltre con il programma Ride Your Dream inizi a pagare la moto quando vuoi tu scegliendo tra diverse opzioni di finanziamento (prima rata a 6 mesi o prima rata a 4 mesi).

OFFERTE TRIUMPH LUGLIO 2024

C’è solo l’imbarazzo della scelta tra le tante promozioni Triumph valide fino al 31 luglio 2024:

acquisto di una Bonneville T100 e Scrambler 900 : 500 euro di vantaggi;

: 500 euro di vantaggi; acquisto di una Tiger 1200 MY 2024 : borse laterali in alluminio incluse nel prezzo

: borse laterali in alluminio incluse nel prezzo acquisto di una Trident 660 : vantaggio cliente dal valore di 500 euro (esclusa Trident 660 Triple Tribute Edition);

: vantaggio cliente dal valore di 500 euro (esclusa Trident 660 Triple Tribute Edition); acquisto di una Tiger 1200 MY 2023 : fino a 2.000 euro di vantaggi esclusivi sua Tiger 1200 Rally Pro o Rally Explorer, oppure fino a 1.000 euro su Tiger 1200 GT Pro o GT Explorer;

: fino a 2.000 euro di vantaggi esclusivi sua Tiger 1200 Rally Pro o Rally Explorer, oppure fino a 1.000 euro su Tiger 1200 GT Pro o GT Explorer; acquisto di una Tiger Sport 660 : finanziamento agevolato con rate da 126 euro al mese + vantaggi per 1.000 euro;

: finanziamento agevolato con rate da 126 euro al mese + vantaggi per 1.000 euro; acquisto di una Street Triple RR : vantaggi del valore di 1.o00 euro

: vantaggi del valore di 1.o00 euro acquisto di T100, Speed Twin 900, Speed Twin 1200 o Scrambler 900: possibilità di avere le verniciature custom Stealth Editions senza costo aggiuntivo.

In più sempre disponibili la Formula Easy, per usufruire di un finanziamento con TAN fisso 5,45%, TAEG max 8,18% e prima rata a 180 giorni su tutta la gamma modelli Triumph (ad esclusione di Tiger 1200 MY23); e la soluzione Triumph Welcome Back, che consente di acquistare subito la moto versando un anticipo e comode rate mensili e poi decidere se sostituirla, tenerla saldando l’importo residuo in unica soluzione oppure rateizzandolo, o restituirla.

OFFERTE VESPA LUGLIO 2024

A luglio 2024 ci sono le promozioni Vespa che prevedono GTS con rate da 129 euro al mese, Primavera Euro 5+ e Sprint Euro 5+ con rate da 89 euro al mese e gamma elettrica a partire da 3.494 euro grazie all’Ecobonus statale.

OFFERTE YAMAHA LUGLIO 2024

A luglio 2024 offerte Yamaha come se piovesse:

chi acquista Ténéré World Rally o Ténéré World Raid vede supervalutarsi l’usato fino a 1.500 euro oppure riceve accessori originali in omaggio per un valore fino a 1.500 euro;

o vede supervalutarsi l’usato fino a 1.500 euro oppure riceve accessori originali in omaggio per un valore fino a 1.500 euro; chi acquista Tracer 9 o Tracer 9 GT vede supervalutarsi l’usato fino a 1.000 euro oppure riceve accessori originali in omaggio per un valore fino a 1.000 euro;

o vede supervalutarsi l’usato fino a 1.000 euro oppure riceve accessori originali in omaggio per un valore fino a 1.000 euro; anche chi acquista una MT-10 o MT-10 SP può beneficiare della supervalutazione dell’usato fino a 2.000 euro oppure dell’omaggio di accessori originali per il medesimo valore;

o può beneficiare della supervalutazione dell’usato fino a 2.000 euro oppure dell’omaggio di accessori originali per il medesimo valore; stessa cosa per chi acquista un mezzo 700cc : Yamaha supervaluta l’usato di 1.000 euro oppure offre accessori originali in omaggio per un valore di 1.000 euro;

: Yamaha supervaluta l’usato di 1.000 euro oppure offre accessori originali in omaggio per un valore di 1.000 euro; chi acquista una Yamaha YZ250F presso una delle concessionarie ufficiali ha 1.000 euro di vantaggi;

presso una delle concessionarie ufficiali ha 1.000 euro di vantaggi; infine per chi acquista una XSR900 Yamaha supervaluta l’usato fino a 1500 euro oppure offre accessori originali, in omaggio, per un valore fino a 1500 euro.

Inoltre soluzioni di finanziamento dedicate su tutti i modelli Yamaha citati.

Trovi maggiori dettagli e altre offerte moto e scooter a luglio 2024 nei siti ufficiali delle varie case motociclistiche.