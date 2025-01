Monopattini: -30% di noleggi e -50% di vendite, effetto CdS

Come era prevedibile, le nuove norme che penalizzano i monopattini elettrici, anche se non tutte sono già effettive, iniziano a impattare sul mercato di questi veicoli. Lo denuncia l’Alleanza per la mobilità sostenibile, di cui fanno parte gli operatori dello sharing riuniti in Assosharing, produttori e distributori quali Platum e Attiva, Consumerismo No Profit e i rivenditori, secondo i quali per effetto delle regole più stringenti i numeri su noleggi e vendite risultano in forte calo, al punto da far parlare gli operatori del settore di vero e proprio allarme, anche a livello occupazionale.

MONOPATTINI ELETTRICI: LO SHARING RISCHIA DI PERDERE 300 MILIONI

In base a un primo bilancio, infatti, dopo l’entrata in vigore della legge n. 177/2024 che ha parzialmente riformato il Codice della Strada, i noleggi dei monopattini elettrici in sharing sono crollati nelle principali città italiane del -30% solo nell’ultimo mese, mentre per le vendite di mezzi privati il calo è stimato tra il -30% e il -50%. Secondo l’Alleanza per la mobilità sostenibile, soprattutto l’introduzione del casco obbligatorio rischia di incidere in molto rilevante sul settore della mobilità in sharing in Italia, di cui il 50% è costituito proprio dai noleggi dei monopattini: “Se teniamo conto che il settore dei monopattini in sharing sta crescendo in maniera rilevante, e considerate le positive stime di crescita previste dagli analisti per il periodo 2025-2030, l’impatto della nuova regolamentazione porterebbe a una riduzione del fatturato del settore di quasi 300 milioni di euro, con impatti negativi anche per le casse erariali, dato che il gettito IVA mancante potrebbe essere nell’ordine dei 62 milioni di euro fino al 2030“.

EFFETTO CDS SULLE VENDITE DI MONOPATTINI: NEL 2025 -50 MILA VEICOLI

Le ripercussioni rischiano di essere pesanti anche sul fronte dell’occupazione, in quanto la riduzione dei noleggi dei monopattini in sharing come conseguenza delle nuove norme introdotte di recente potrebbe portare alla perdita diretta di 1.200 posti di lavoro in Italia e alla mancata creazione di ulteriori 3.000 posti di lavoro nei prossimi 5 anni. Per quanto riguarda le vendite di monopattini privati, se si confermerà il trend discendente, il numero di mezzi venduti in Italia passerà dai 150 mila all’anno a non oltre 100 mila del 2025.

LA STRETTA SUI MONOPATTINI

Ricordiamo che le nuove regole prevedono il casco obbligatorio per tutti gli utilizzatori di monopattini elettrici (prima l’obbligo riguardava solo i minorenni), nonché un contrassegno identificativo su ogni veicolo e l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Tuttavia mentre la norma sul casco è già in vigore, per targhino e RCA bisognerà attendere i relativi decreti attuativi. Introdotte anche nuove restrizioni sulle strade che i monopattini possono percorrere.