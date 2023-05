Monopattino Mercedes AMG: prezzo e uscita del nuovo e-scooter

Molti si aspettavano da AMG, la divisione sportiva di Mercedes-Benz, l’annuncio di un nuovo bolide con quattro ruote e una montagna di cavalli. Invece per il momento devono ‘accontentarsi’ di un monopattino elettrico sviluppato in collaborazione con la svizzera Micro Mobility Systems, naturale evoluzione dell’attuale Mercedes-Benz E-Scooter. Scopriamo le principali caratteristiche del monopattino Mercedes AMG con il prezzo (che non sarà per tutte le tasche) e la data di uscita.

MONOPATTINO MERCEDES AMG: CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

Il monopattino riprende numerosi dettagli del marchio AMG, dal colore nero opaco al design accattivante, fino all’inimitabile logo AMG ben in vista sul piantone e ripreso anche sulla pedana antiscivolo, e alla leggendaria stella a tre punte di Mercedes sopra la sospensione anteriore. Originale poi l’idea di sostituire l’acceleratore a pollice, tipico su quasi tutti i monopattini elettrici, con una manopola a torsione come quella delle moto. L’equipaggiamento è completato dalle luci a LED anteriori e posteriori, dal campanello integrato nel manubrio e dal cavalletto laterale. Importante: il piantone regolabile in altezza, caratteristica presente su pochi modelli di monopattino, lo rende adatto a conducenti di tutte le taglie.

IL MOTORE DEL MONOPATTINO ELETTRICO MERCEDES AMG

Il monopattino Mercedes AMG pesa 14,7 kg (con sistema di chiusura a pedale) ed è dotato di un motore da 500 W con velocità limitata a 20 km/h. La batteria da 450 Wh in assicura in condizioni ottimali un’autonomia fino a 40 km, mentre in modalità Sport scende a 25 km, comunque sufficienti per un uso quotidiano. La ricarica richiede dalle 2 alle 3 ore e mezza.

Il piccolo display sul manubrio permette di tenere d’occhio il livello della batteria, la velocità e la modalità di guida selezionata. In alternativa, si può usare lo smartphone, alloggiato nell’apposito supporto e connesso al monopattino con micro app per avere più informazioni. Nell’app è integrato anche il sistema di navigazione, che permette di selezionare il percorso più veloce direttamente dal manubrio.

Ecco il riassunto della scheda tecnica:

Dimensioni : 1.050 x 1.085 x 520 mm

: 1.050 x 1.085 x 520 mm Dimensioni chiuso : 1.050 x 320 x 145 mm

: 1.050 x 320 x 145 mm Peso : 14,7 kg

: 14,7 kg Motore : 500 W, brushless

: 500 W, brushless Batteria : 450 Wh

: 450 Wh Autonomia : 25/40 km

: 25/40 km Velocità massima : 20 km/h

: 20 km/h Tempo di ricarica : 2,1 – 3,5 ore

: 2,1 – 3,5 ore Freni : motore, tamburo, parafango

: motore, tamburo, parafango Sospensioni : anteriore e posteriore, regolabili

: anteriore e posteriore, regolabili Luci : anteriore e posteriore a LED

: anteriore e posteriore a LED Ruote: 200 mm, piene.

MONOPATTINO ELETTRICO MERCEDES AMG: PREZZO E DATA DI USCITA

Per quanto concerne la data di uscita in Italia del monopattino Mercedes AMG, al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali ma sarà presumibilmente nei prossimi mesi, ipotizziamo durante l’estate 2023 o subito dopo. Prezzo piuttosto alto: si parla di un range tra 1.400 e 1.500 euro.