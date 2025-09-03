Offerte moto e scooter: le promozioni di settembre 2025

Anche se l’estate sta finendo, le temperature ancora calde invogliano a comprare una moto e con le offerte per l’acquisto di moto e scooter a settembre 2025 si possono fare anche degli ottimi affari, approfittando di prezzi più bassi sia sui nuovi modelli in vendita che sull’abbigliamento tecnico e gli accessori moto. Sono invece terminati gli incentivi statali per le moto, che peraltro erano limitati ai soli veicoli elettrici.

OFFERTE APRILIA SETTEMBRE 2025

Fino al 30 settembre 2025 la promozione New Season, New Start di Aprilia consente di ottenere sconti e agevolazioni:

gamma V4 con vantaggi fino a 2.000 euro;

con vantaggi fino a 2.000 euro; Aprilia Tuareg 660 con 750 euro di vantaggi e valigie laterali Urban comprese nel prezzo;

con 750 euro di vantaggi e valigie laterali Urban comprese nel prezzo; Aprilia Tuono 660 Factory con 500 euro di vantaggi e finanziamento agevolato;

con 500 euro di vantaggi e finanziamento agevolato; Aprilia RS 660 con 500 euro di vantaggi e finanziamento agevolato;

con 500 euro di vantaggi e finanziamento agevolato; Aprilia RS 457 con 300 euro di vantaggi e finanziamento agevolato;

con 300 euro di vantaggi e finanziamento agevolato; Aprilia Tuono 457 con finanziamento agevolato;

con finanziamento agevolato; Aprilia RS 125, Tuono 125, SX 125 e RX 125 con 300 euro di vantaggi;

con 300 euro di vantaggi; Aprilia SR GT con finanziamento agevolato senza anticipo;

con finanziamento agevolato senza anticipo; 4 anni di garanzia sulla gamma scooter Aprilia;

sulla gamma scooter Aprilia; Casco Aprilia MX a 260 euro invece di 499 euro, oppure pacchetto completo Casco Aprilia MX, Aprilia Wheelie Goggles e Aprilia Wheelie Gloves a 349 euro invece di 617 euro. Occhiali e guanti non sono in sconto se acquistati separatamente.

I vantaggi possono prevedere uno sconto sull’acquisto di accessori, un abbuono delle spese di immatricolazione, l’assicurazione compresa nel prezzo consigliato del veicolo o un contributo sul prezzo consigliato del veicolo, anche in combinazione tra loro.

OFFERTE BMW MOTORRAD SETTEMBRE 2025

Tante promozioni attive su moto, servizi o accessori BMW Motorrad:

fino al 30/9/2025, con i BMW Motorrad Summer Days ci sono vantaggi esclusivi su una selezione di modelli: F 900 GS, F 900 GS Adventure, R 1300 GS, R 12, R 12 nineT, CE 04, CE 02, C 400 X e C 400 GT;

ci sono vantaggi esclusivi su una selezione di modelli: F 900 GS, F 900 GS Adventure, R 1300 GS, R 12, R 12 nineT, CE 04, CE 02, C 400 X e C 400 GT; altri vantaggi sull’acquisto di un modello Black Edition tra F 900 XR, F 900 R e F 800 GS;

tra F 900 XR, F 900 R e F 800 GS; sempre attive le proposte di BMW Financial Services Fit2Ride e il leasing operativo Why-Buy.

OFFERTE DUCATI SETTEMBRE 2025

Su tutte le nuove moto della gamma Ducati è disponibile l’offerta finanziaria Ducati Bike Value che permette di scegliere di tenere la moto dopo 3 anni versando un anticipo o permutando l’usato. Dopo 23 o 35 rate mensili, infatti, puoi scegliere se:

pagare la rata finale, anche rifinanziandola, e tenere la moto;

non pagare la rata finale e restituire la moto;

non pagare la rata finale, restituire la moto e acquistarne un’altra.

Il valore futuro garantito è calcolato sul prezzo di listino chiavi in mano e varia in base alla durata scelta e al modello. La durata scelta del finanziamento è di 24 o 36 mesi con fasce di chilometraggio diverse per ogni modello.

OFFERTE HONDA MOTO SETTEMBRE 2025

Tante offerte dedicate agli appassionati di moto Honda interessati all’acquisto di un nuovo modello della casa giapponese. Tutte le promozioni sono valide fino al 30 settembre 2025;

NX500 con allestimento Urban dal valore di 1.200 euro incluso nel prezzo;

con allestimento Urban dal valore di 1.200 euro incluso nel prezzo; ADV 350 e Forza 350 proposte con finanziamento senza interessi in 48 rate rispettivamente da 78,86 e 68,96 euro al mese con anticipo (TAN 0,00% TAEG 4,28% e 4,91%);

e proposte con finanziamento senza interessi in 48 rate rispettivamente da 78,86 e 68,96 euro al mese con anticipo (TAN 0,00% TAEG 4,28% e 4,91%); SH125i Vetro o 150i Vetro proposte con finanziamento senza interessi (TAN 0,00%; TAEG 6,83%) che prevede un anticipo e 24 rate da 131,25 euro al mese;

o proposte con finanziamento senza interessi (TAN 0,00%; TAEG 6,83%) che prevede un anticipo e 24 rate da 131,25 euro al mese; SH350i proposto con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%; TAEG 6,40%) che prevede un anticipo e 36 rate da 107,39 euro al mese;

proposto con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%; TAEG 6,40%) che prevede un anticipo e 36 rate da 107,39 euro al mese; SH125i o 150i proposte con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%, TAEG 8,79%) che prevede un anticipo e 36 rate da 70,16 euro al mese;

o proposte con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%, TAEG 8,79%) che prevede un anticipo e 36 rate da 70,16 euro al mese; PCX 125 proposto in 36 rate da 58,34 euro con la Formula Easy (TAN fisso 3,99% TAEG 8,26%);

proposto in 36 rate da 58,34 euro con la Formula Easy (TAN fisso 3,99% TAEG 8,26%); SH Mode 125 proposto con finanziamento senza interessi in 24 rate da 68,75 euro al mese (TAN fisso 0,00%; TAEG max 13,54%);

proposto con finanziamento senza interessi in 24 rate da 68,75 euro al mese (TAN fisso 0,00%; TAEG max 13,54%); formula Easy Honda: possibilità di acquistare una nuova moto Hornet 500, NX500 o CBR500R a 99 euro al mese, con anticipo (TAN fisso 7,58%, TAEG 15,09%), oppure Hornet 750 o Transalp 750 o a 149 euro al mese con anticipo (TAN fisso 7,52%, TAEG 13,50%), e dopo un anno si è liberi di tenerla, restituirla o cambiarla con una cilindrata superiore continuando a pagare la stessa rata.

Inoltre solo a settembre 2025 finanziamento senza interessi in 24 mesi su tutta la gamma scooter Honda e prima rata a gennaio 2026. Importo finanziabile da 2.000 a 8.000 euro, TAN 0,00% TAEG 5,44%.

OFFERTE KAWASAKI SETTEMBRE 2025

Sono disponibili numerose offerte Kawasaki valide fino al 30 settembre 2025:

Z900 e Z900 70kW M.Y. 2025 fino a 800 euro di vantaggi;

e fino a 800 euro di vantaggi; W800 a partire da 9.160 euro;

a partire da 9.160 euro; Eliminator a partire da 5.690 euro;

a partire da 5.690 euro; Ninja ZX-4RR a partire da 9.090 euro;

a partire da 9.090 euro; Ninja 1100 con Kit Tourer in omaggio;

con Kit Tourer in omaggio; Z650RS a partire da 7.190 euro;

a partire da 7.190 euro; Z500 a partire da 5.490 euro;

a partire da 5.490 euro; Ninja 500 a partire da 5.990 euro;

a partire da 5.990 euro; Versys 650 a partire da 7.140 euro;

a partire da 7.140 euro; Z650 a partire da 6.490 euro;

a partire da 6.490 euro; Versys 1100 con Kit Tourer in omaggio;

con Kit Tourer in omaggio; Ninja ZX-4R a partire da 8.390 euro.

OFFERTE KTM SETTEMBRE 2025

Take it Easy è la promozione di KTM grazie alla quale fino al 30/9/2025 è possibile acquistare i modelli della gamma Street ed Enduro versando subito il 50% del prezzo della moto, per poi saldarla dopo un anno. In pratica, trascorsi 11 mesi dall’acquisto si può scegliere se tenere la moto pagando una maxi-rata finale pari al Valore Futuro Garantito stabilito inizialmente, oppure restituirla o sostituirla con un nuovo modello.

Ma non solo: sempre fino al 30 settembre 2025 con la promozione Parti Facile si possono acquistare i modelli 790/990 Duke e 790 Adventure versando subito il 50% del prezzo della moto, per poi saldarla dopo due anni.

Infine, grazie all’altra promozione Interessi in Fumo, si possono acquistare tutti i modelli 125, 390 e 790 della gamma Street e i modelli 125 e 390 dei segmenti Naked, Supersport e Adventure con un interessante piano di finanziamento a tasso TAN 0% (fisso) e TAEG 6,27% (fisso) che prevede 36 rate da 97,23 euro ciascuna.

OFFERTE KYMKO SETTEMBRE 2025

Salvo esaurimento scorte, Kymco estende fino al 30 settembre 2025 la promozione Vivi in Libertà riservata a una selezione Full Extended di modelli:

Agility S 125 da 2.490 a 2.390 euro

da 2.490 a 2.390 euro Agility 300 (Senza Noodoe) da 4.990 a 4.590 euro

da 4.990 a 4.590 euro AK 550 ETS da 10.990 a 9.990 euro

da 10.990 a 9.990 euro Dink 125 Flat da 3.590 a 3.390 euro

da 3.590 a 3.390 euro Dink 125 Tunnel da 3.590 a 3.390 euro

da 3.590 a 3.390 euro Dink 150 Flat da 4.190 a 3.990 euro

da 4.190 a 3.990 euro Dink 150 R Tunnel da 4.190 a 3.990 euro

da 4.190 a 3.990 euro DTX 360 300 da 5.390 a 4.890 euro

da 5.390 a 4.890 euro DTX 360 350 TCS da 5.790 a 5.490 euro

da 5.790 a 5.490 euro KRV 200 da 4.890 a 4.290 euro

da 4.890 a 4.290 euro People One 125 da 2.790 a 2.590 euro

da 2.790 a 2.590 euro People S 125 ABS da 3.290 a 2.990 euro

da 3.290 a 2.990 euro People S 200 da 3.790 a 2.990 euro

da 3.790 a 2.990 euro X-Town City 300 da 4.890 a 4.490 euro.

OFFERTE MOTO GUZZI SETTEMBRE 2025

Per tutto il mese di settembre 2025 con l’offerta New Season, New Start ci sono promozioni su V7 (da 8.499 euro e finanziamento agevolato), V100 Mandello (da 14.199 euro e finanziamento agevolato), V85 (da 11.249 euro e finanziamento agevolato) e Stelvio (da 14.999 euro e finanziamento agevolato).

OFFERTE PIAGGIO SETTEMBRE 2025

Fino al 30 settembre 2025 la promozione New Season, New Start di Piaggio consente di ottenere sconti e agevolazioni. Nello specifico:

Beverly da 5.099 euro, senza interessi e prima rata a gennaio 2026;

da 5.099 euro, senza interessi e prima rata a gennaio 2026; Medley con 400 euro di vantaggi, senza interessi e prima rata a gennaio 2026;

con 400 euro di vantaggi, senza interessi e prima rata a gennaio 2026; Liberty 125/150 cc con 300 euro di vantaggi, senza interessi e prima rata a gennaio 2026;

con 300 euro di vantaggi, senza interessi e prima rata a gennaio 2026; MP3 con vantaggi fino a 750 euro;

4 anni di garanzia sulla gamma Piaggio Euro 5+.

OFFERTE SUZUKI MOTO SETTEMBRE 2025

Disponibili tante offerte su diversi modelli Suzuki:

con la promozione The Summer is Magic diversi modelli in vendita a un prezzo promozionale. Offerta valida fino al 30/9/2025;

diversi modelli in vendita a un prezzo promozionale. Offerta valida fino al 30/9/2025; sempre fino a fine settembre 2025 si possono acquistare i modelli Euro 5 di V-Strom 1050DE/SE e GSX-S1000GX a un prezzo scontato;

di V-Strom 1050DE/SE e GSX-S1000GX a un prezzo scontato; gamma V-Strom 650 in vendita a un prezzo promozionale: V-Strom 650 a partire da 7.940 euro e V-Strom 650XT a partire da 8.490 euro. Promozione valida fino al 30/9/2025;

in vendita a un prezzo promozionale: V-Strom 650 a partire da 7.940 euro e V-Strom 650XT a partire da 8.490 euro. Promozione valida fino al 30/9/2025; infine grazie alla promozione Garanzia Suzuki 4U, Suzuki estende la garanzia fino a 4 anni su tutti i modelli della gamma. Valida per i motocicli con cilindrata superiore a 300 cc consegnati/immatricolati dall’1/12/2022 al 31/12/2025 e per i motocicli con cilindrata inferiore a 300 cc immatricolati/consegnati dall’1/12/2024 al 31/12/2025.

OFFERTE VESPA SETTEMBRE 2025

A settembre 2025 ci sono le promozioni Vespa che prevedono GTS chiavi in mano con rate da 126 euro al mese (Tan 5,99%, Taeg 8,24%), Primavera chiavi in mano con rate da 89 euro al mese (Tan 5,99%, Taeg 9,11%) e Sprint chiavi in mano con rate da 89 euro al mese (Tan 5,99%, Taeg 9,04%).

Inoltre 4 anni di garanzia sulla gamma Piaggio Euro 5+, mentre sulla gamma Vespa già immatricolata disponibile in concessionaria è possibile usufruire di proposte finanziarie dedicate come Dreamride Classic Zero, per acquistare una Vespa in 24 mesi con TAN 0,00%, oppure Dreamride Classic, la soluzione con durata fino a 36 mesi e TAN a 3,99%.

OFFERTE YAMAHA SETTEMBRE 2025

Queste le offerte Yamaha a settembre 2025:

nuova MT-03 : vantaggi e tasso agevolato;

: vantaggi e tasso agevolato; XSR900 GP : 900 euro di vantaggi e tasso agevolato;

: 900 euro di vantaggi e tasso agevolato; gamma 125cc: 400 euro di vantaggi e casco Connor Airoh in omaggio.

Inoltre soluzioni di finanziamento dedicate su tutti gli altri modelli Yamaha.

Trovi maggiori dettagli e altre offerte moto e scooter a settembre 2025 nei siti ufficiali delle varie case motociclistiche.