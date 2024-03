Che moto comprare con 3.000 euro?

L’acquisto di una moto è un sogno per molti, ma il costo può rappresentare un ostacolo. Con un budget di 3.000 euro si potrebbe pensare che sia impossibile comprare una moto decente ma in realtà ci sono diverse opzioni disponibili, sia nuove che usate. Ovviamente 3.000 euro non bastano per una moto nuova di grossa cilindrata ma per un 125 sì. Le moto 125 cc sono perfette per i principianti o per chi si sposta in città. Sono economiche da gestire e assicurare. Chi cerca invece una moto di cilindrata maggiore deve necessariamente rivolgersi al mercato dell’usato che può offrire diverse opportunità anche a cifre basse.

MOTO ECONOMICHE SUL MERCATO

Se diamo un’occhiata ai listini delle moto scopriamo che in Italia, attualmente, sono in vendita oltre 200 modelli nuovi di zecca che costano meno di 3.000 euro. E non parliamo solamente di cinquantini ma di moto di cilindrata superiore, anche di marchi importanti. Superfluo specificare che con un budget così limitato occorre comunque rinunciare a qualcosa, sacrificando caratteristiche o accessori che potrebbero essere presenti su moto più costose, come sistemi di sicurezza avanzati o di assistenza alla guida. Comunque grazie a offerte speciali, sconti o promozioni presso i concessionari (ce ne sono sempre, basta cercarli) non è impossibile acquistare moto molto belle a un prezzo ribassato, tale da rientrare nel nostro budget di riferimento. Altrimenti c’è sempre l’usato.

MOTO DA COMPRARE CON 3.000 EURO

Di seguito elencheremo diverse moto che si possono comprare con massimo 3.000 euro (prezzo di listino chiavi in mano aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo) dividendole per categoria d’appartenenza. Abbiamo scelto di inserire fino a 5 modelli per categoria, se qualcuno stuzzica il tuo interesse puoi trovare ulteriori informazioni nelle pagine di SicurMOTO.it o nel sito ufficiale della marca della moto.

50cc

Aprilia SXR 50: 2.599 euro

Peugeot Kisbee 50 4T Streetline: 2.199 euro

Peugeot Tweet 50 FL GT: 2.699 euro

Piaggio Liberty 50 3V S: 2.699 euro

Sym Symphony 50 ST: 2.599 euro.

Cross

Honda CRF 110: 2.890 euro

KTM SX-E 2: 2.795 euro

Lem Motor Dirt Bike 250 Pro: 2.699 euro

Oset Bikes 20.0 Eco: 2.620 euro

YCF Bigy Factory 150E MX: 2.999 euro.

Custom

Keeway Motor K-Light 125: 2.290 euro

Keeway Motor Superlight 125: 2.290 euro.

Enduro stradale

Sym NH 125 Xcion: 2.999 euro.

Naked

Archive AM-64 SP 125 Scrambler: 2.990 euro

Benelli Leoncino 125: 2.990 euro

FB Mondial Spartan 125: 2.999 euro

Keeway Motor X-Light 125: 2.790 euro

QJ Motor SRK 125: 2.990 euro.

Scooter ruote alte

Honda SH 125 Mode: 2.990 euro

Honda Vision 110: 2.590 euro

Kymco Agility 125 S: 2.790 euro

Kymco People 125i One: 2.690 euro

Motron Motorcycles Ventura 125: 2.199 euro.

Scooter ruote basse

Kymco Agility 200i R16 +: 2.890 euro

Malaguti Madison 125: 2.999 euro

Piaggio 1: 2.899 euro

Suzuki Burgman Street 125: 2.990 euro

Yamaha Neo’s L1e: 2.999 euro.

Sportive

Motron Motorcycles Nomad 125: 2.899 euro.

Supermotard

YCF SM 125 F: 1.999 euro.

Turismo

Honda CB 125 F: 2.990 euro.

CHE MOTO USATA COMPRARE CON 3.000 EURO?

Con un budget di 3.000 euro sono disponibili diverse opzioni di moto usate, anche di grossa cilindrata ma dall’anzianità e dal chilometraggio piuttosto elevati. Superfluo specificare che prima di acquistare una moto usata è importante controllare attentamente le condizioni della moto. Ti consigliamo inoltre di fare ricerche online per leggere recensioni e confrontare prezzi.

Ecco alcuni esempi di moto usate che potresti trovare a meno di 3.000 euro.

Naked

Honda CBF 600: una naked affidabile e versatile, perfetta per chi cerca una moto per tutti i giorni.

Yamaha XJ6 Diversion: altra naked affidabile e confortevole, con un’ottima tenuta di strada.

Suzuki Bandit 600: naked dal carattere sportivo, con un motore potente e divertente.

Sportive

Yamaha YZF-R6: una sportiva di razza, con un motore potente e un’agilità eccezionale.

Suzuki GSX-R600: un’altra sportiva d’eccezione, con un’estetica accattivante e un prezzo competitivo.

Honda CBR 600F: versatile e adatta sia alla pista che alla strada.

Custom

Harley-Davidson Sportster 883: un’icona americana con un sound inconfondibile e un’estetica classica.

Honda Shadow 750: custom cruiser comoda e affidabile, perfetta per i viaggi lunghi.

Kawasaki Vulcan 900: custom con un motore potente e un’estetica moderna.

Scooter

Yamaha Majesty 400: un maxi scooter elegante e confortevole, perfetto per gli spostamenti in città.

Honda SH 300i: agile e scattante, con un’ottima autonomia.

Piaggio Beverly 300: maxi scooter versatile e pratico, con un buon rapporto qualità-prezzo.