Scooter sharing a Milano: costi e come funziona

Milano è la città italiana dove la mobilità condivisa funziona meglio, tra bike sharing, car sharing e, perché no, scooter sharing (per non parlare dei monopattini elettrici, ormai diffusissimi nel capoluogo lombardo). Se la realtà delle auto e bici in condivisione è più consolidata nel tempo, l’uso collettivo degli scooter si è affermato più tardi ma è segnalato in grande espansione, tanto che adesso si contano ben 6 operatori che offrono il servizio di scooter sharing a Milano. Vediamo, uno per uno, come funzionano e quali sono i costi.

Aggiornamento del 4 gennaio 2023 con nuove informazioni sul servizio di scooter sharing a Milano e i prezzi attualmente in vigore.

SCOOTER SHARING A MILANO: CITYSCOOT

Gli scooter elettrici di Cityscoot a Milano (modello Govecs GO! S1.5) sono addirittura 1000 e consentono di muoversi praticamente dappertutto, anche in alcune zone distanti dal centri. Per trovare uno scooter bisogna localizzarlo nell’applicazione, sulla mappa o nella modalità ‘elenco’, e raggiungerlo entro 10 minuti. Durante il periodo di noleggio è possibile uscire dalla zona di competenza, ma al termine del servizio il mezzo dev’essere comunque parcheggiato all’interno dell’area. Quanto costa lo scooter sharing di CityScoot? 0,33 euro al minuto, oppure di meno se si opta per uno dei pacchetti di minuti prepagati (da 50 a 250 minuti). Sito web.

SCOOTER SHARING A MILANO: HELBIZ

Helbiz, che ha acquisito il marchio MiMoto, può vantare una flotta di 250 scooter elettrici modello Askoll eS2. Il servizio funziona tramite app, con cui si può localizzare e prenotare il mezzo più vicino. Terminata la corsa basta lasciare lo scooter in un punto qualsiasi all’interno dell’area operativa della città, sempre nel rispetto delle norme del Codice della Strada. A parte le tariffe al minuto oppure orarie si può scegliere l’opzione Helbiz Unlimited a 39,99 euro al mese che offre corse illimitate da 30 minuti, ogni giorno, fino a un massimo di 100 corse al mese. Sito web.

SCOOTER SHARING A MILANO: GOVOLT

Chi vuole usufruire del servizio di scooter sharing a Milano può contare pure sui 150 scooter NIU elettrici messi a disposizione da GoVolt. La app consente di trovare il veicolo più vicino, mentre per metterlo in moto e aprire il bauletto occorre premere Sblocca. Non c’è nessun costo fisso, si pagano 0,26 euro al minuto e sono inclusi assicurazione (RC moto e garanzia kasko), manutenzione, ricarica e parcheggio. Sono inoltre disponibili pacchetti prepagati offerti a prezzi convenienti. Sito web.

SCOOTER SHARING A MILANO: COOLTRA

A Milano ci sono 500 scooter elettrici di Cooltra, modello Askoll eS2 (lo stesso di Helbiz/MiMoto). La ricerca e lo sblocco della moto funzionano più o meno come con gli altri operatori, da notare che Cooltra garantisce una buona reperibilità dei mezzi (se ne trovano parecchi anche in periferia) e un’assistenza puntuale. Per noleggiare uno scooter si spendono 0,35 euro al minuto, oppure anche meno se si attiva uno dei numerosi pacchetti. Inoltre chi si registra al servizio riceve un bonus d’ingresso di 5 euro. Sito web.

SCOOTER SHARING A MILANO: ZIG ZAG

Un altro operatore di scooter sharing a Milano è Zig Zag con la sua flotta composta da 200 Super Soco Cux 50 cc elettrici. Per poter noleggiare uno scooter bisogna essere maggiorenni, possedere una patente di guida valida e avere una carta di credito. La localizzazione dello scooter tramite app è molto intuitiva. Ecco i costi: 0,34 euro al minuto oppure pass 24 ore giornaliero da 29 euro. Sito web.

SCOOTER SHARING A MILANO: ACCIONA

L’ultimo provider di scooter in condivisione approdato a Milano è Acciona, che schiera oggi una flotta di 500 Silence S02 elettrici che offrono tre modalità di guida: una Standard (S), con velocità fino a 50 km/h per l’uso in città; oppure Custom (C), che può raggiungere gli 80 km/h, e Xtra (X), fino a 100 km/h, per l’uso su strade a scorrimento veloce. Il servizio è disponibile 24 ore su 24 e il costo varia da 0,34 a 0,38 o 0,40 euro al minuto a seconda della modalità di guida scelta, ma sono a disposizione anche diversi pacchetti prepagati. 30 minuti gratis per i nuovi iscritti. Sito web.