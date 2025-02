Scooter sharing Torino 2025: come funziona e prezzi

Share on:

Come funziona nel 2025 lo scooter sharing a Torino? E quali sono i prezzi? Il servizio di noleggio in condivisione degli scooter è arrivato nel capoluogo piemontese già da alcuni anni riscontrando un certo successo, tanto che adesso gli operatori sono diventati due, Cooltra e Pikyrent (un tempo c’era pure Cityscoot, poi andato via). Del resto il terreno è fertile trattandosi di una metropoli che conta quasi un milione di abitanti e che da tempo ha intrapreso una politica a favore della mobilità sostenibile. Nei prossimi paragrafi le informazioni più utili sullo scooter sharing a Torino.

SCOOTER SHARING A TORINO: COOLTRA

Attivo a Torino dal febbraio 2023, il provider Cooltra ha distribuito in città circa 400 scooter 100% elettrici caratterizzati dai colori bianco e blu. Il servizio è accessibile tramite una app gratuita (Android e iOS) su cui è possibile localizzare il motorino più vicino, monitorare il livello di carica delle batterie e sbloccare il bauletto, al cui interno si trova il casco. Alla fine del noleggio lo scooter dev’essere lasciato all’interno dell’area operativa, senza ostacolare i veicoli o i passaggi pedonali. Inoltre non è permesso lasciare in sosta i mezzi all’interno di proprietà private.

Questi i prezzi dello scooter sharing Cooltra a Torino nel 2025: 0,26 euro al minuto con la tariffa base (0,28 con l’assicurazione plus), oppure 29,00 euro di tariffa forfettaria per 8 ore, 39,00 euro per 24 ore e 49,00 euro per 48 ore. Sono inoltre disponibili pack di credito piuttosto vantaggiosi. Ulteriori informazioni qui (selezionare il tab Torino).

SCOOTER SHARING A TORINO: PIKYRENT

L’operatore di scooter sharing Pikyrent è giunto a Torino lo scorso autunno con una flotta di 250 scooter elettrici di colore bianco. Le moto, modello Supersoco, sono alimentate con un motore da 2000 W di potenza massima e una batteria da 60 volt che consente di percorrere 65 km con una carica completa. La prenotazione si effettua mediante un’app (Android e iOS), per poter noleggiare uno scooter bisogna essere maggiorenni, possedere una patente di guida valida e avere una carta di credito da cui scalare il costo del servizio.

Per quanto riguarda i prezzi dello scooter sharing Pikyrent a Torino nel 2025, la tariffa al minuto è di 0,29 euro + 1,00 euro di tariffa di sblocco, 0,19 euro per la prenotazione e 0,22 euro di tariffa ridotta in caso di sosta. Ulteriori informazioni qui.

SHARING MONOPATTINI ELETTRICI A TORINO

Sempre a Torino, chi preferisce agli scooter i monopattini elettrici può scegliere tra quattro operatori attualmente attivi in città, ossia Bird, Dott, Lime e Voi.

Il costo di Bird e 1,00 euro a inizio noleggio e 0,20 euro al minuto. Il costo di Dott e 1,00 euro a inizio noleggio e 0,22 euro al minuto. Il costo di Lime e 1,00 euro a inizio noleggio e 0,19 euro al minuto. Il costo di Voi e 1,00 euro a inizio noleggio e 0,19 euro al minuto. Tutti gli operatori permettono inoltre di fare abbonamenti o pass giornalieri e mensili.