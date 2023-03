Quiz patente A1: le domande dell’esame

Quali sono gli argomenti dei quiz patente A1? Com’è noto, chi compie 16 anni ha i requisiti per conseguire la patente che consente di guidare le moto fino a 125 cc e 11 kW, previo superamento degli esami di teoria e di pratica. Spesso la prova teorica fa più paura dell’esame di guida ma in realtà non c’è nulla da temere, basta solo studiarsi il manuale.

Aggiornamento dell’1 marzo 2023 con tutti gli argomenti dei quiz della patente A1.

CHE COS’È LA PATENTE A1

La patente A1 è una licenza di guida che permette di guidare motocicli di cilindrata massima 125 cm³, di potenza massima 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg (occorre rispettare tutti e tre i limiti), oltre a tricicli di potenza non superiore a 15 kW e macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di massa dei motoveicoli. Come già anticipato, l’età minima per prendere la patente A1 è 16 anni. Fin da subito è possibile trasportare un passeggero su moto omologate per due posti. Attenzione, con la patente A1 non si può circolare in autostrada e nelle strade extraurbane principali, anche se c’è un’eccezione: è concesso farlo soltanto alla guida di una moto elettrica purché il mezzo abbia esattamente 11 kW di potenza e non superi il rapporto potenza/peso di 0,1 kW/kg.

ESAME DI TEORIA PATENTE A1: COME FUNZIONA

Dopo aver presentato la domanda per il conseguimento della patente A1 (clicca qui per la procedura con i relativi costi), il candidato ha 6 mesi di tempo per superare l’esame di teoria con due prove a disposizione. Se si viene bocciati a entrambe le prove occorre rifare l’iter da zero. L’esame ha una durata di 20 minuti e si svolge con sistema informatizzato rispondendo a 30 quesiti (quiz), indicando V se si ritiene un singolo quesito vero o F se si ritiene invece falso. Dopo aver superato l’esame di teoria il candidato può richiedere il rilascio del ‘foglio rosa’ per esercitarsi alla guida. A seguito delle recenti modifiche l’autorizzazione per esercitarsi è valida 12 mesi, entro i quali bisogna necessariamente sostenere la prova pratica (ma non prima che sia trascorso un mese dal rilascio del foglio rosa) con tre tentativi a disposizione.

QUIZ PATENTE A1: QUALI SONO GLI ARGOMENTI DELLE DOMANDE?

Riepilogando, l’esame di teoria della patente A1 consiste in una prova svolta tramite questionario informatizzato della durata di 20 minuti, composto da 30 domande a risposta secca (Vero o Falso), definiti in gergo ‘quiz’. I candidati devono barrare, in corrispondenza di ogni affermazione, la lettera V o F, a seconda che considerino la stessa rispettivamente vera o falsa. La prova si intende superata se le risposte sbagliate non superano il numero di 3. Gli argomenti dell’esame teorico della patente A1 sono i seguenti: