Ducati Hypermotard e Hyperstrada: richiamo per perdita olio

Le Ducati Hypermotard e Hyperstrada sono state richiamate in Europa per un problema di perdita olio che potrebbe compromettere la sicurezza di guida. Lo riporta la Commissione europea in un bollettino in cui si allertano i proprietari del potenziale rischio incidente relativo alle due Ducati. Ecco i dettagli del richiamo diffusi dal Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products) nella segnalazione A12/01708/22.

IL RICHIAMO IN EUROPA DUCATI HYPERMOTARD E HYPERSTRADA

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori – come nel caso Ducati – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità o contraffazione di prodotti da ritirare dal mercato o da controllare. La segnalazione per le Ducati Hypermotard e Hyperstrada è stata notificata dalla Germania e riguarda un problema di possibile perdita di olio che potrebbe causare la perdita di controllo del veicolo.

DUCATI HYPERMOTARD E HYPERSTRADA DA CONTROLLARE: IL RICHIAMO

Il richiamo dei motocicli Ducati Hypermotard e Hyperstrada è necessario per scongiurare il rischio di incidente legato al distacco di elementi dal carter frizione. L’avviso pubblicato sul portale Safety Gate della Commissione europea specifica che sono coinvolti i seguenti veicoli:

Modelli da controllare: Ducati Hypermotard 939 Model Year 2016-2018 e Hyperstrada 939 Model Year 2016-2017 ;

da controllare: ; Tipo e numeri di identificazione : BA e49*168/2013*00008*00-*01, e49*168/2013*00012*00-*01;

: BA e49*168/2013*00008*00-*01, e49*168/2013*00012*00-*01; Data di produzione: dal 3 marzo 2015 al 12 luglio 2018.

PERDITA OLIO DUCATI HYPERMOTARD E HYPERSTRADA: PROBLEMA E RICHIAMO

Il difetto Ducati Hypermotard e Hyperstrada è stato inserito nel richiamo tecnico ufficiale CR238 per scongiurare un potenziale incidente stradale. Il bollettino europeo spiega che: “L’olio fuoriuscito da una perdita dal motore potrebbe finire sulla ruota posteriore e creare un rischio di incidente. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli”.