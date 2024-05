Casco MTR S-6 Evo: offre il massimo a un prezzo basso

La sicurezza in moto non dovrebbe mai essere frenata dai prezzi, ma per fortuna, anche in assenza di incentivi sull’abbigliamento tecnico di cui si è parlato spesso, mai concretizzatisi in una legge, le protezioni moto minime o obbligatorie hanno anche prezzi convenienti. I caschi moto MTR, brand prodotto in Cina e importato in esclusiva da un famoso distributore tedesco di accessori e abbigliamento moto, rispondono a questa esigenza con il suo nuovo casco integrale MTR S-6 Evo, un prodotto che coniuga la sicurezza certificata dall’omologazione ECE 22.06 alla convenienza di un casco moto di sostanza, che non rinuncia alle dotazioni presenti anche sui caschi di fascia medio-alta.

CASCO MTR S-6 EVO: DESIGN E MATERIALI

Il casco MTR S-6 Evo presenta una calotta esterna realizzata in ABS, un materiale adeguato per la sua resistenza agli impatti e durabilità. Con un peso di circa 1500 grammi, il casco MTR è progettato per garantire protezione senza compromettere il comfort del pilota, sostiene l’azienda. La fodera interna con guanciali rimovibili lo rendono la pulizia e la manutenzione degli interni del casco operazioni facili. Come per tutti i caschi in commercio, anche il casco MTR S-6 Evo è omologato ECE 22.06.

VENTILAZIONE E COMFORT CASCO MTR S-6 EVO

Il sistema di ventilazione del MTR S-6 Evo prevede doppie prese d’aria sulla mentoniera e sulla fronte, assistite da estrattori posteriori che favoriscono il ricircolo dell’aria nella zona della nuca, elemento che non troviamo sempre su tutti i caschi di altre marche. Questo assicura che il casco rimanga fresco anche durante le giornate più calde. Inoltre, il casco è dotato di un paranaso in dotazione, che contribuisce a migliorare ulteriormente il comfort durante la guida invernale, poiché impedisce l’appannamento della visiera (aiutando la funzione del pinlock) e protegge naso e bocca dal vento freddo.

FUNZIONALITÀ, PRATICITÀ E PREZZO CASCO MOTO MTR S-6 EVO

L’MTR S-6 Evo è equipaggiato con una visiera trasparente predisposta per il sistema pinlock, che aiuta a prevenire l’appannamento, garantendo visibilità in ogni condizione climatica. La sostituzione della visiera è facile e non richiede l’uso di utensili, rendendo l’operazione veloce e pratica. La chiusura a cricchetto, intuitiva e sicura, permette di indossare e togliere il casco con facilità.

Uno degli aspetti più accattivanti del casco MTR S-6 Evo è il suo prezzo: solo 69,99 € in due colori (bianco e nero ) e 6 taglie (XS-XXL). È probabile che a questo prezzo bisognerà comunque accettare qualche compromesso sulla silenziosità alle alte velocità. Ma questo è un compromesso frequente anche per altre marche di caschi, soprattutto modulari, nei test di Motorrad.