Held: l’abbigliamento moto per l’estate fresco e sicuro

L’estate è arrivata con tutta la sua forza, e per i motociclisti appassionati di viaggi e gite in moto, è il momento di scegliere l’abbigliamento moto adeguato ad affrontare al meglio le calde giornate estive. In questa stagione di record, HELD propone il completo Touring composto dalla giacca moto TROPIC 3.0 e dai pantaloni moto ZEFFIRO 3.0, due capi che coniugano stile, sicurezza e versatilità per una guida senza precedenti. Vediamo da vicino le caratteristiche specifiche Held per divertirsi in moto ma senza compromessi su sicurezza e comfort.

HELD TROPIC 3.0 E ZEFFIRO 3.0: IL MASSIMO DELLA VERSATILITA’

Estetica e sicurezza si fondono in questo completo, che è stato ulteriormente migliorato in tanti piccoli particolari che fanno la differenza. La giacca Held TROPIC 3.0 e i Pantaloni Held ZEFFIRO 3.0 sono progettati per accompagnare il motociclista non solo durante le giornate estive, ma anche in caso di freddo, pioggia e vento grazie al sistema CLIP-IN. Questa tecnologia permette di abbinare altri capi HELD, come interni termici e antipioggia, fissandoli facilmente e in modo efficace. La versatilità di questo completo non si ferma qui: alla giacca TROPIC 3.0 è possibile fissare anche i gilet moto air-bag di Held, offrendo un ulteriore livello di protezione per il motociclista in caso di incidente.

ABBIGLIAMENTO MOTO HELD ESTATE 2023 PER UOMO E DONNA

Il look dei due prodotti è moderno ed esteticamente accattivante, mentre gli inserti e le tasche multifunzionali ne esaltano la praticità e la visibilità. La Giacca Held TROPIC 3.0 è disponibile in 6 varianti colore, tra cui nero, nero-giallo fluo, grigio-nero, grigio-blu, grigio e grigio-rosso. Mentre i Pantaloni ZEFFIRO 3.0 possono essere scelti nelle varianti nero e grigio. Entrambi i capi sono disponibili anche in taglie dedicate al pubblico femminile, garantendo una vestibilità perfetta per tutti i motociclisti. Realizzati in materiali sintetici confortevoli ed estremamente resistenti con Tessuto HEROS-TEC 600 D e protezioni moto certificate EN 17092-4:2020, la Giacca TROPIC 3.0 e i pantaloni ZEFFIRO 3.0 sono capi polivalenti che possono assecondare qualsiasi esigenza stagionale, dal mototurismo all’utilizzo in città. Vediamo le caratteristiche in breve più da vicino.

GIACCA MOTO HELD TROPIC 3.0 IN SINTESI

Materiale: tessuto HEROS-TEC 600 D

Fodera: in Mesh traspirante

Caratteristiche:

2 tasche esterne

2 tasche interne

Inserti in Mesh nella parte frontale, schiena e braccia, ideale per le giornate calde

Maniche regolabili

Colletto morbido

Tecnologia Held CLIP-IN

Cerniera di collegamento

Sicurezza

certificato EN 17092, abbigliamento protettivo per motociclisti

Protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e gomiti

Paraschiena opzionale certificato EN 1621-2:2014

Velcro per protezione opzionale torace (art. 9784)

Inserti riflettenti

Classe di prestazione

EN 17092-4:2020

Taglie uomo: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL – forti (nel solo colore Grigio-Nero 68), B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL

Taglie Donna:

Nero-Giallo Fluo 58: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Grigio-Nero 68: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Grigio 70: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Grigio-Rosso 72: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Prezzo presso concessionari HELD euro 169,95 (iva compresa).

PANTALONI MOTO HELD ZEFFIRO 3.0 IN SINTESI

Materiale: Tessuto HEROS-TEC 600 D

Fodera: in Mesh traspirante

Caratteristiche

4 tasche esterne

Inserti in Mesh su cosce, tibia e polpacci

Regolazione bacino

Tecnologia Held Clip-In

Possibilità di fissare dei pantaloni interni in membrana (Art. 31923)

Sicurezza

Certificato EN 17092, abbigliamento protettivo per motociclisti

Parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012

Protettori SOFT alle ginocchia Livello 1 (ad altezza regolabile) certificati EN 1621-1:2012

Inserti riflettenti

Cerniera di collegamento

Colore

Nero 01

Grigio 70

Taglie uomo: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

corte: K-S, K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL

lunghe: L-M, L-L, L-XL

forti: nero 01: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL

Taglie Donna: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Prezzo presso concessionari HELD euro 159,95 (iva compresa).