Le novità CGM 2025 per la sicurezza su due ruote

Durante l’edizione 2024 di Eicma, la fiera internazionale dedicata al mondo delle due ruote, CGM ha presentato la sua nuova gamma di caschi moto, riscuotendo ampi consensi tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. L’azienda campana, nota per il suo approccio innovativo e il suo stile distintivo, ha voluto mostrare il suo salto di qualità nella progettazione dei caschi.

LE NOVITÀ CGM 2025: IL CASCO INTEGRALE 361 AVENT

Ogni modello della gamma rappresenta un equilibrio tra sicurezza avanzata e design unico, offrendo soluzioni ideali per le esigenze della mobilità moderna. La collezione 2025 introduce due nuovi caschi integrali che incarnano i valori di eccellenza tecnica e comfort: il 361 Avent e il 330 Riot. Il primo, con una calotta in full carbon e un design sportivo, è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e stile dinamico.

CGM 330 RIOT E 136 RNA: QUALITÀ ANCHE PER TUTTI I GIORNI

Il 330 Riot, invece, si distingue per le sue linee classiche che celano soluzioni tecnologiche di alto livello, come la calotta in HTP e uno spoiler aerodinamico raffinato. Accanto a questi modelli, il 136 RNA, un casco jet dal design urbano, offre una combinazione di eleganza e funzionalità, riaffermando CGM come leader nel segmento dei caschi per l’ambiente cittadino.

UNA GAMMA COMPLETA PER OGNI MOTOCICLISTA

Con le novità 2025, CGM amplia ulteriormente la sua offerta, proponendo una linea di caschi pensata per rispondere alle necessità di motociclisti e scooteristi. L’azienda spiega in un comunicato stampa che ogni prodotto riflette un impegno costante verso la sicurezza, il comfort e l’estetica, rendendo possibile scegliere il casco ideale per ogni stile di guida.