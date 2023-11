Michelin ad Eicma 2023: le novità inedite per strada, enduro e pista

Michelin ha fatto il suo grande ritorno ad EICMA 2023, presentando tre nuovi pneumatici per moto progettati per garantire prestazioni ottimali su asfalto stradale, sterrato e pista. Le novità Michelin Power 6, Power GP2 e Anakee Road, sono il risultato del know-how acquisito nel mondo delle corse, in particolare nella MotoGP, e dell’impegno costante nell’innovazione e nella tecnologia. Michelin è da sempre impegnata nella ricerca delle prestazioni sicure e nella sostenibilità anche nel settore veicoli leggeri, con gli pneumatici per auto, nella ricostruzione di pneumatici per mezzi pesanti e nella rigenerazione di materie prime da PFU.

UN’EVOLUZIONE TECNICA SIGNIFICATIVA DAL 2024

Michelin sta per compiere un’importante evoluzione tecnica, introducendo una gamma completa di pneumatici per moto, disponibili a partire da gennaio 2024. Questa innovazione è stata anticipata in occasione dell’EICMA, dal 7 al 12 novembre, dove i nuovi pneumatici saranno stati presentati al pubblico all’interno dello spazio Michelin nel padiglione 22. Eco alcune anteprime sulle novità Michelin per gli pneumatici moto.

MICHELIN POWER 6: IL COMPAGNO DI OGNI GIORNO

Il nuovo pneumatico Michelin Power 6 è stato progettato per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di motociclisti, offrendo sportività e piacere di guida per chi è alla ricerca di emozioni. Questo pneumatico si rivolge ai motociclisti che desiderano prestazioni sportive, senza trascurare la percorrenza chilometrica e la sicurezza, rendendolo ideale per un uso quotidiano o per lunghi viaggi in moto. L’aderenza su superfici asciutte e bagnate, insieme alla maneggevolezza e alla sportività, lo rendono una scelta ottimale, secondo il Costruttore. Il Michelin Power 6 è disponibile in diverse dimensioni ed è già stato omologato per equipaggiare la nuova KTM 390 Duke del 2024.

MICHELIN POWER GP2: L’ECCELLENZA PER LA PISTA E LA STRADA

Il nuovo Michelin Power GP2 è destinato agli appassionati della pista, ma è omologato anche per un uso su strada aperta al traffico. Questo pneumatico offre una migliorata aderenza su superfici bagnate e asciutte rispetto al suo predecessore, che era già un punto di riferimento in questa categoria. Michelin sottolinea che il nuovo Michelin Power GP2 è stato progettato con l’esperienza acquisita nelle corse MotoGP e offre una precisione di guida eccezionale.

MICHELIN ANAKEE ROAD: PRESTAZIONI STRADALI OTTIMALI

Il nuovo pneumatico Michelin Anakee Road completa la gamma di pneumatici destinati alle moto enduro stradali. Questo pneumatico è progettato per motociclisti che preferiscono la strada al fuoristrada e che utilizzano il loro moto principalmente per lunghi viaggi o spostamenti quotidiani. La nuova gomma è stata sviluppata per offrire un’aderenza notevole su superfici asciutte e bagnate, una lunga percorrenza chilometrica e grande stabilità.