Motor Bike Expo 2024: biglietti, orari e come arrivare

Il Motor Bike Expo 2024 è uno degli eventi più attesi dell’anno assieme all’EICMA di Milano per gli appassionati di moto di tutto il mondo. Se è la tua prima volta al Motor Bike Expo, questa guida ti fornirà tutte le info e i consigli utili di cui hai bisogno. Vuoi sapere dov’è il Motor Bike Expo? Quanto costa il biglietto per il Motor Bike Expo? Nei prossimi paragrafi troverai tutte le informazioni su orari, costi dei biglietti e modalità di arrivo, aiutandoti a vivere un’esperienza senza intoppi anche se arrivi con il tuo veicolo e cerchi un parcheggio al Motor Bike Expo.

DOV’E’ IL MOTOR BIKE EXPO: ORARI E GIORNI DELLA FIERA

Il Motor Bike Expo 2024 si svolgerà dal venerdì 19 a domenica 21 gennaio presso il quartiere fieristico di Verona. L’indirizzo del Motor Bike Expo è Viale del Lavoro 8 – 37135 Verona.

Gli orari di apertura del Motor Bike Expo sono dalle 9:00 alle 19:00, offrendo un’ampia finestra temporale per esplorare le ultime novità nel mondo delle moto e partecipare alle attività del programma del MBE visibile a questo link. È consigliabile consultare il sito ufficiale dell’evento per eventuali aggiornamenti sugli orari e per verificare la presenza di eventi speciali durante le giornate di fiera.

QUANTO COSTA IL BIGLIETTO MOTOR BIKE EXPO 2024: PREZZO E OFFERTE SPECIALI

I biglietti per il Motor Bike Expo possono essere acquistati online o presso i punti vendita autorizzati con diverse formule, prezzi e riduzioni. Vediamoli nel dettaglio:

Il costo del biglietto intero è di €24 alle casse , mentre è possibile optare per l’acquisto del biglietto anche online su App18 usufruendo del Bonus Cultura, TicketOne e VivaTicket al prezzo di €21 + diritti di prevendita ;

i tesserati L’ingresso bambini al Motor Bike Expo è gratuito fino a 5 anni;

COME ARRIVARE AL MOTOR BIKE EXPO: AUTO, MOTO, TRENO, AEREO

In Auto: Verona è facilmente raggiungibile attraverso le principali autostrade italiane. Per coloro che utilizzano la propria auto, sono disponibili ampi parcheggi nelle vicinanze del quartiere fieristico.

dall’autostrada del Brennero (A22) uscire al casello di Verona Nord ;

uscire al casello di dall’autostrada A4 (Milano-Venezia) uscire al casello di Verona Sud ;

uscire al casello di ; dal centro di Veronabisogna fare riferimento a Porta Nuova, transitare nel sottopasso di Viale Piave e seguire le indicazioni per i parcheggi Fiera;

In Moto: per i motociclisti, l’opzione più suggestiva è naturalmente giungere al Motor Bike Expo in sella alla propria moto. Gli organizzatori offrono aree dedicate per il parcheggio moto, consentendo anche agli appassionati di esibire le proprie due ruote e di vivere appieno l’atmosfera unica dell’evento. I visitatori in moto possono entrare dalla PORTA C in via Silvestrini.

In Treno: Verona è ben collegata alla rete ferroviaria italiana, rendendo il treno un’opzione comoda e sostenibile. Dalla stazione Verona Porta Nuova, sono disponibili servizi di trasporto pubblico per raggiungere agevolmente il quartiere fieristico:

Taxi , costo circa €8 con un tempo di percorrenza di circa 6 minuti (la stazione ferroviaria è a 3 km dalla Fiera);

, costo circa con un tempo di percorrenza di (la stazione ferroviaria è a 3 km dalla Fiera); Autobus, costo €0,9 con un tempo di percorrenza di circa 10 minuti;

In Aereo: coloro che provengono da altre città o paesi possono considerare l’arrivo al Motor Bike Expo dall’Aeroporto di Verona Villafranca da cui possono spostarsi con diverse alternative:

Auto a noleggio, tempo di circa 10 minuti . Prendere la superstrada in Direzione Villafranca . Seguire la direzione verso il casello di Verona Sud e le indicazioni Fiera;

a noleggio, tempo di circa . Prendere la . Seguire la direzione verso il e le indicazioni Fiera; Navetta , costo circa €6 con un tempo di percorrenza di circa 20 minuti ;

, costo circa con un tempo di percorrenza di ; Taxi, costo circa €16 con un tempo di percorrenza di circa 10 minuti;

PARCHEGGIO MOTOR BIKE EXPO: CON LA MOTO E’ MEGLIO

Il quartiere fieristico di Verona offre diverse opzioni di parcheggio per i visitatori che arrivano con auto e moto. È consigliabile seguire le indicazioni dei parcheggi dedicati e tenere conto della possibile affluenza durante i giorni di maggiore partecipazione, soprattutto per chi arriva in moto.

Parcheggio Moto: chi arriva alla fiera in moto riceverà un trattamento speciale. Dall’ingresso PORTA C in via Silvestrini potrà esibire il proprio ticket per poter usufruire del parcheggio interno fino ad esaurimento posti.

Parcheggio Auto: è possibile parcheggiare presso i parcheggi P1 Scalo Ferroviario, P2 Santa Teresa, P3, P4 Multipiano, P11 via Scopoli. Inoltre sabato 20 e domenica 21 sarà attivo il Servizio Navetta gratuito Parcheggio Genovesa – Veronafiere via Belgio nell’ orario 08:00 – 20:00, ogni 20 minuti;

Scarica la mappa del Motor Bike Expo 2024 e vivi appieno la passione per le due ruote!