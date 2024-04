Valerio Boni record: 1.233 km in 24 ore su una Vespa 50

Ancora un record, il sesto, per l’intramontabile Valerio Boni: in sella a una Vespa 50 del 1979, il 65enne milanese ha completato 615 giri sul circuito spagnolo di Terramar, coprendo in 24 ore una distanza di 1.233,075 km. Ben 305 più di quelli registrati nel 2005 dall’australiano Mark Brown in sella a uno scooter più moderno. Si tratta del sesto record da Guinness dei Primati per Boni, tutti ancora imbattuti. Il tentativo è stato effettuato senza soste per i rifornimenti, eseguiti in movimento, nonostante le linee guida non imponessero questa singolare difficoltà aggiuntiva.

VALERIO BONI: UN RECORD CHE NASCE 45 ANNI FA

Il record ottenuto in terra spagnola da Valerio Boni, milanese ma residente in provincia di Bergamo, giornalista 65enne specializzato in motori, soprattutto quelli di piccola cilindrata, rappresenta anche una soddisfazione personale per avere ripetuto e superato quanto fatto 45 anni fa. Nel 1979, un Boni appena 20enne, aveva infatti percorso 940 km in 24 ore in sella alla stessa Vespa 50, una distanza impressionante considerando il limite di velocità di 40 km/h imposto ai tempi per legge. Tuttavia quel record non venne contato perché, nonostante la presenza di un servizio di cronometraggio ufficiale, Boni non aveva pensato alla possibilità di ottenere l’omologazione del Guinness dei Primati.

RECORD OTTENUTO CON LA STESSA VESPA 50 DEL 1979

E così, quando Boni ha scoperto che nel database del Guinness c’era una categoria ‘farthest distance travelled in 24 hours on a 50cc scooter‘, e apparteneva all’australiano Mark Brown, che nel 2005 non era andato oltre i 928 km (12 in meno rispetto a quelli percorsi dal giornalista nel lontano ’79), ha deciso di riprovarci chiedendo stavolta l’omologazione. Del resto la Vespa 50 era ancora nel box, tra l’altro restaurata nel 2015 e iscritta al Registro Storico FMI, ma nel frattempo per lo scooter e per il pilota erano trascorsi 45 anni, un elemento assolutamente da non sottovalutare. La spinta finale è arrivata quasi per caso, in occasione della presentazione del libro “La prima Vespa non si scorda mai” di Paola Scarsi. E il successivo incontro con Denys Maiorino, titolare di un’officina di Trezzo sull’Adda specializzata nel restauro di scooter, ha dato il là alla sfida.

L’IMPRESA DA GUINNESS DEI PRIMATI DI VALERIO BONI

Visto che le linee guida del Guinness prevedono il limite di cilindrata di 50 cc ma senza tetti di velocità, a patto che il motore sia conforme a uno prodotto in serie, la Vespa di Valerio Boni è stata liberata dal blocchi che ne limitavano le prestazioni, che di conseguenza sono salite a circa 55 km/h. Durante il tentativo Boni è riuscito fin da subito a mantenere una media superiore a quella necessaria per abbattere il record, tanto che la soglia dei 928 km del vecchio primato è stata superata con notevole anticipo. Trattandosi di una prova senza soste (tranne una brevissima pausa per applicare un collirio agli occhi), Boni ha usato una tecnica di rifornimento in movimento ispirata al metodo ‘air to air refueling’ utilizzato dagli aerei da combattimento.

Questo risultato non solo celebra la determinazione e la passione di chi è rimasto in sella per un giorno intero, ma anche il fascino senza tempo della Vespa. Curiosamente, però, il record ottenuto da Boni a Terramar è attualmente l’unico nel quale compare la Vespa tra gli oltre 53.000 registrati nel database del Guinness.

Ecco gli altri record, tuttora imbattuti, conquistati da Valerio Boni: