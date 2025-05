Andare in moto in due: come guidare in sicurezza

Andare in moto in due è un’esperienza da vivere all’insegna del divertimento e della sicurezza. Tuttavia, molti motociclisti trascurano un aspetto fondamentale: come guidare la moto con un passeggero, seguendo le regole di base per garantire una guida fluida e senza rischi. In questo articolo, grazie ai consigli dell’Automobile Club Tedesco (ADAC), scoprirai tutto ciò che c’è da sapere per affrontare una gita o un viaggio in moto con passeggero in modo sicuro e piacevole.

1. ANDARE IN MOTO IN DUE: COME EVITARE RISCHI E PAURE

La regola principale delle uscite fuori porta, e ancora di più dei viaggi in moto, è che oltre al casco obbligatorio in moto, anche l’abbigliamento del passeggero deve essere adeguato (scarpe, guanti e giacca tecnica). Andare in moto con un passeggero timoroso o che non ha confidenza con la corretta postura in sella, richiede quindi un approccio di guida difensivo e progressivo. Per due semplici motivi:

il comportamento del passeggero , se imprevisto, può innescare una caduta;

, se imprevisto, può innescare una caduta; guidare la moto in due non deve restituire ansia, stress o paura nel passeggero. Quindi meglio abituare il passeggero alla vostra guida, pensando soprattutto alle sue sensazioni.

2. ANDARE IN MOTO IN DUE: COME COMUNICARE

Queste regole per andare in moto in due possono sembrare naturali o scontate per chi sa come andare in moto in coppia e lo fa da anni. Per chi si avvicina al mondo delle due ruote nulla può essere scontato, fin dalla comunicazione tra passeggero e pilota in moto. Se i caschi non hanno l’interfono è importante stabilire un codice che, come consiglia l’ADAC, può essere:

una pacca sulla spalla, rallenta ;

; due pacche sulla spalla, fermati appena puoi;

e così via, in base alle esigenze.

3. ANDARE IN MOTO IN DUE: PESI E PRESSIONE GOMME

E arriviamo all’aspetto più importante del vademecum su come andare in moto in due: l’adattamento della moto, ossia bilanciamento dei pesi e corretta pressione gomme con passeggero. La pressione pneumatici moto in due deve essere regolata secondo le indicazioni del manuale d’uso, come anche il precarico dell’ammortizzatore posteriore in caso di bagagli oltre la zavorrina. Gli esperti dell’ADAC consigliano una pressione più alta di 0,2 bar. L’uso del freno posteriore nella guida moto in due diventa molto utile soprattutto per stabilizzare la moto e non caricare eccessivamente la ruota anteriore in frenata.

4. ANDARE IN MOTO IN DUE: CONSIGLI PER IL PASSEGGERO

Anche il comportamento del passeggero sulla moto quando si è in due deve essere meticoloso: mai aggrapparsi al pilota, abbracciarlo o mantenersi sulla sua giacca. La posizione e i movimenti del passeggero dovrebbero essere fedeli a quelli del pilota che deve essere libero di muoversi. Ecco cosa fare o non fare:

allinearsi dietro di lui in accelerazione ;

; mantenere lo sguardo fuori dalla spalla del pilota , dal lato interno alla curva quando piega . In questo modo si limita anche il contatto tra i caschi durante una frenata o una decelerazione in curva con la moto ;

, dal lato interno alla curva . In questo modo si limita anche il contatto tra i caschi durante ; mai contrastare la piega , irrigidendosi per il timore di cadere, poiché potrebbe destabilizzare la guida della moto;

, irrigidendosi per il timore di cadere, poiché potrebbe destabilizzare la guida della moto; in frenata il passeggero può contrastare la tendenza a finire sul pilota puntando i piedi sulle pedane, come per spingerle verso il basso e tenendosi alle maniglie passeggero laterali (o sul serbatoio se non sono previste, sulle moto sportive).

5. FAQ RIEPILOGATIVE

1. Quali sono i migliori segnali per comunicare in moto senza interfono?

I segnali più semplici sono una o due pacche sulla spalla. Possono essere personalizzati prima della partenza.

2. Come regolare la pressione delle gomme quando si viaggia in due?

Controlla il manuale della moto. Di solito, si consiglia di aumentare la pressione di circa 0,2 bar rispetto all’uso singolo.

3. È meglio abbracciare il pilota o tenersi alle maniglie?

È sempre preferibile che il passeggero si tenga alle apposite maniglie o al serbatoio. Abbracciare il pilota può limitare la libertà di movimento. Il passeggero deve seguire esattamente gli stessi movimenti del pilota, soprattutto in curva.

4. Qual è l’abbigliamento ideale per viaggiare in moto?

Casco omologato, giacca tecnica con protezioni (e possibilmente con un airbag moto), guanti da moto, pantaloni lunghi resistenti e scarpe chiuse che coprano la caviglia.