Pressione pneumatici moto: consigli non banali per controllarla

Tutti possono controllare la pressione pneumatici moto da soli. Ecco alcuni consigli pratici per ragazze, neofiti ed esperti

Sporcarsi le mani in interventi di piccola manutenzione è l’orgoglio di ogni appassionato di moto ed è per questo che ogni biker degno di questo nome, ama controllare la pressione degli pneumatici moto da solo. A chi lo fa per la prima volta, ma anche per una rinfrescata delle regole più importanti a chi lo fa già da tempo, rivolgiamo i consigli di SicurMOTO.it per controllare la pressione delle gomme in fai da te.

Aggiornamento del 12 agosto 2022: contenuti più attuali e utili per i lettori

CONTROLLARE LA PRESSIONE GOMME MOTO DAL BENZINAIO

Se il gommista ha sempre l’impianto in ordine, capita spesso che i benzinai abbiano manometri starati e flessibili difettosi, che invece di gonfiare le gomme, le sgonfiano. Il nostro primo consiglio per controllare la pressione degli pneumatici della moto da soli, è quello di chiedere al gestore se l’impianto è affidabile. Una buona soluzione sono i punti di gonfiaggio a monete, che hanno il manometro fisso nella colonnina e quindi al sicuro da errori di taratura. La nostra sicurezza vale più di uno spicciolo.

CONTROLLARE LA PRESSIONE PNEUMATICI MOTO: IL PARCHEGGIO

Le colonnine di gonfiaggio automatiche vanno con un timer ed ogni perdita di tempo può richiedere altre monetine. Quindi il nostro consiglio per controllare la pressione degli pneumatici da soli è fare attenzione alla posizione della moto, che deve avere il lato destro libero e possibilmente rivolto al compressore. Attenzione anche alla rotazione delle ruote, che devono avere la valvola vicino al suolo, libera da catena e forcella. Tutti sanno che la pressione delle gomme va regolata con pneumatici freddi, ma vale sempre la pena ricordarlo, per saperne di più leggete questo approfondimento sulla pressione gomme moto in estate.

CONTROLLO GOMME MOTO: EVITARE GLI IMPREVISTI

Prima di controllare la pressione delle gomme, chiediamo al gestore se ci sono guanti monouso. I guanti da moto sono altrettanto utili, ma dopo averli usati dovremo ripartire e magari li infileremo nel casco, portando lo sporco della ruota sui nostri capelli. Una volta indossati i guanti monouso (in mancanza usiamo un fazzolettino di carta) svitiamo i tappini copri valvola. Forse è una banalità, ma quei pochi secondi possono far scattare il timer e se non abbiamo un’altra moneta, come si fa?

COME CONTROLLARE LA PRESSIONE GOMME MOTO ALLA COLONNINA

Una volta che la moto è nella posizione corretta, abbiamo indossato i guanti e svitato i tappi dalle valvole, procediamo così:

– inseriamo la monetina ed impugniamo il flessibile, con due mani per non causare una torsione eccessiva alla valvola;

– prendiamo l’estremità del tubo, premiamo con il dito la leva di blocco, applichiamolo a fondo sulla valvola e rilasciamo il gancio di sicurezza (foto sotto). Il movimento deve essere dritto e deciso.

Può capitare di sentire la ruota che perda un poco d’aria, ma è normale. Se il soffio dovesse continuare basta calzare meglio la valvola, o alla peggio ripetere l’operazione.

CONTROLLO PNEUMATICI MOTO: LA PRESSIONE CORRETTA

La pressione corretta per gli pneumatici della moto è uno degli storici argomenti da bar, come quali sono le gomme migliori per la moto. La pressione consigliata Costruttore è nel libretto di uso e manutenzione della moto, va bene per il 99% dei casi e vi consigliamo di rispettarla. Nel motorsport, si usa variare la pressione, per modificare il comportamento della moto o per compensare l’aumento di temperatura in pista, ma sono scelte fatte da esperti. In strada è meglio attenersi alle pressioni indicate sul libretto d’istruzioni, ripetute sotto la sella o talvolta anche sul para-catena.

Per le foto del servizio ringraziamo la moto-influencer Lucia Damiata, che sotto un aspetto da studentessa universitaria della porta accanto, nasconde l’anima di un rozzo motociclista degli anni ’80. Per conoscerla meglio, seguite il suo profilo instagram @lucybethmoore.