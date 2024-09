Madrid vieta i monopattini a noleggio, via dalla strada 6000 veicoli

Dopo Parigi un’altra grande capitale europea vieta i monopattini elettrici a noleggio: il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha annunciato infatti la revoca dell’autorizzazione per il noleggio condiviso dei monopattini ai tre operatori che avevano vinto il bando cittadino appena un anno e mezzo fa. I circa 6.000 veicoli saranno ritirati dalle strade della capitale spagnola entro l’inizio del mese di ottobre 2024.

MADRID VIETA I MONOPATTINI A NOLEGGIO: I MOTIVI

Il sindaco Martínez-Almeida ha motivato la drastica decisione spiegando che i tre operatori, Dott, Lime e Tier Mobility, non hanno rispettato le condizioni stabilite dal bando, che li obbligava tra le altre cose a garantire un sistema che inibisse la circolazione e il parcheggio in luoghi vietati, richiesta rispettata solo parzialmente. Il Comune ha inoltre contestato l’assenza di una sufficiente copertura assicurativa, la mancata organizzazione dei corsi didattici per informare gli utenti sul corretto funzionamento e sulle regole dei monopattini elettrici e, più in generale, una certa opacità degli operatori dinanzi alle richieste di chiarimenti avanzate dagli ispettori comunali.

REVOCATE LE AUTORIZZAZIONI, NON CE NE SARANNO ALTRE

“La nostra priorità è la sicurezza dei madrileni, con particolare attenzione ai pedoni e agli anziani“, ha detto il sindaco, “e visto che gli operatori dei monopattini a noleggio non riescono a garantirla, essendo venuti meno agli obblighi previsti dal bando, gli revochiamo le autorizzazioni. E non ne rilasceremo altre“. Il Comune ha approfittato di una clausola del bando che gli garantiva la revoca unilaterale in caso di inadempienze contrattuali da parte dei fornitori del servizio. Questi ultimi hanno comunque 20 giorni di tempo dalla firma del decreto di abrogazione per presentare eventualmente ricorso.

Nuestra prioridad es la integridad física y seguridad de los madrileños. Revocamos la autorización a las empresas concesionarias de patinetes en las calles de la ciudad. Han incumplido los condicionantes que impusimos para garantizar la seguridad de los peatones, especialmente,… — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 5, 2024

MONOPATTINI ELETTRICI IN SHARING VIA DA MADRID DOPO UN ANNO

I monopattini elettrici in sharing erano stati introdotti a Madrid il 3 maggio 2023 a seguito di un bando che prevedeva condizioni molto rigide proprio per garantire sicurezza e ordine nelle strade. A vincere il bando triennale erano stati Dott, Lime e Tier Mobility per un totale di 6.000 monopattini (2.000 per ciascuno operatore), un numero appositamente limitato per non ingolfare la capitale, e in particolare il centro città, con questi mezzi. Tuttavia sia a seguito di molte segnalazioni che tramite ispezioni periodiche effettuate dai funzionari comunali, l’amministrazione madrilena ha constatato ripetute violazioni ai termini del bando, optando per la revoca del servizio dopo nemmeno un anno e mezzo dal via. Va da sé che i monopattini privati potranno continuare a circolare liberamente.