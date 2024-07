RC moto: in Francia sconti per chi usa l’airbag. E in Italia?

In Italia il costo della RC moto è un grosso problema che allontana tanti potenziali motociclisti dall’acquisto di una due ruote e che, al contrario delle auto, non può nemmeno contare sulle tariffe agevolate per le polizze con black box, che nelle moto sono piuttosto rare. Non che altrove l’assicurazione moto sia particolarmente economica, tuttavia sembra che ci sia più volontà di trovare delle soluzioni. Come per esempio in Francia, dove hanno pensato a degli sconti per chi usa l’airbag.

PREZZI RC MOTO RIDOTTI PER CHI USA L’AIRBAG: COME FUNZIONA IN FRANCIA

Nel paese d’Oltralpe esiste infatti un’agevolazione offerta dallo SRA (Sécurité et Réparation Automobiles, un consorzio che riunisce tutte le compagnie assicurative e i riparatori), il quale offre polizze moto a tariffe ridotte per tutti i motociclisti che indossano un airbag da moto. L’unico requisito è che l’airbag deve rispettare una sorta di ‘bollinatura’ da parte dello stesso SRA, che ne certifica i requisiti di validità ed efficienza.

SCONTO AIRBAG RC MOTO: TRE EFFETTI POSITIVI

Sgombriamo il campo dalle ipocrisie: in Francia questa iniziativa è stata pensata più per incentivare il mercato dei produttori locali di airbag che per far risparmiare i motociclisti, ma ha comunque generato un triplice effetto positivo. In primis, appunto, ha permesso ai conducenti che circolano con il dispositivo di sicurezza di risparmiare sull’assicurazione moto. In secondo luogo ha aumentato la sicurezza dei motociclisti, in quanto equipaggiati con l’airbag. Infine sta favorendo la diffusione di dispositivi la cui efficacia è provata e nota a tutti, ma che restano ancora un equipaggiamento di nicchia.

IN ARRIVO UN AIRBAG MOTO INTEGRATO

Ecco, forse sarebbe il caso di pensarci anche in Italia: proteggetevi meglio (diminuendo quindi il rischio di farsi male andando in moto) e noi abbasseremo i prezzi della RC moto. Tra l’altro in quest’ambito la tecnologia sta facendo passi da gigante e proprio di recente Autoliv, azienda leader nella produzione di sistemi di sicurezza per l’industria automobilistica, ha annunciato la produzione del suo primo airbag moto con l’intenzione di introdurlo sul mercato nel primo trimestre del 2025, aprendo la strada a una più ampia diffusione di sistemi di sicurezza passiva sulle due ruote. Non un airbag indossato dal motociclista ma uno integrato direttamente nel veicolo e in grado di ridurre significativamente il rischio di lesioni gravi per i conducenti di moto in caso di incidente frontale.