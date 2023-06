Autoliv presenta il primo airbag moto: sui primi veicoli dal 2025

Autoliv, azienda leader nella produzione di sistemi di sicurezza per l’industria automobilistica, ha annunciato la produzione del suo primo airbag moto. L’introduzione sul mercato nel primo trimestre del 2025 aprirà la strada a una più ampia diffusione di sistemi di sicurezza passiva sulle due ruote. L’azienda anticipa che ha sviluppato un sistema airbag completo che può ridurre significativamente il rischio di lesioni gravi per i conducenti di moto in caso di incidente frontale. Ecco tutti i dettagli in anteprima.

AUTOLIV STA INVESTENDO NELLO SVILUPPO DI AIRBAG PER MOTO

Le vendite di moto e scooter crescono vertiginosamente specialmente nelle grandi città. In risposta a un maggior numero di veicoli a due ruote che può essere coinvolto in un incidente, Autoliv vuole contribuire a migliorare la sicurezza die motociclisti. Già ad Eicma abbiamo visto un prototipo di casco moto con airbag integrato, che richiede ancora molti test prima di diventare un prodotto pronto per il mercato. Secondo Autoliv l’aggiunta degli airbag integrati alle moto rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza stradale. Molti scooter e moto sono già dotati di sistemi di sicurezza attiva (cioè che intervengono per ridurre il rischio di un incidente stradale), come l’ABS e l’ASR, ma gli airbag moto sono ancora poco diffusi.

AIRBAG MOTO AUTOLIV: “SISTEMA COMPLETO ED ECONOMICO”

“Il nostro obiettivo è quello di offrire un sistema bag-on-bike completo ed economico per facilitare l’introduzione di questa tecnologia su un’ampia varietà di motociclette”, ha dichiarato Jordi Lombarte, Chief Technical Officer, Autoliv. “Il sistema airbag bag-on-bike Autoliv includerà un airbag e un sensore di impatto elettronico sviluppato internamente”. La sicurezza dei conducenti di due ruote è al centro dell’attenzione di molte autorità di regolamentazione e organizzazioni di crash test. Euro NCAP ha già iniziato a valutare la sicurezza dei motociclisti includendo scenari di incidenti Car-to-Motorcycle nei propri test di prevenzione degli incidenti dei veicoli. Anche in Asia, il Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) ha annunciato che la valutazione delle soluzioni di sicurezza integrate sarà adottata nel 2024 nel Malaysian Motorcycle Assessment Program (MyMAP).

AIRBAG MOTO: LA HONDA HA REGISTRATO IL PRIMO BREVETTO NEL 2000

Prima di Autoliv l’airbag moto è arrivato sul mercato per la prima volta già sulla Honda Goldwing, ma considerando l’esclusività del modello, in misura molto limitata. Dopo il brevetto Honda agli inizi del 2000, invece gli airbag moto si sono diffusi in modo molto più ampio, solo negli ultimi anni, come giacche moto con airbag. A differenza dell’airbag moto integrato nel veicolo, l’airbag indossato dal motociclista offre una protezione in tutte le fasi della caduta o incidente. La sua attivazione dipende invece dal sistema adottato (meccanico o elettronico) e dall’algoritmo – per quelli elettronici – preposto a riconoscere la caduta. L’airbag Autoliv rappresenta sicuramente un’importante innovazione che mancava nel mercato moto, tuttavia sarebbe opportuno regolamentare meglio anche l’obbligo dell’abbigliamento tecnico e prevedere sgravi fiscali per l’acquisto. La sicurezza dei motociclisti torna periodicamente sui tavoli tecnici dei vari governi, ma senza mai trovare spazio nelle leggi di bilancio, dimenticando che l’Italia è il primo mercato motociclistico europeo secondo i dati dell’associazione europea dei costruttori (ACEM).