Test bici per bambini: le migliori del 2024 secondo l’ADAC

L’Automobile Club Tedesco (ADAC) ha recentemente condotto un ampio test sulle biciclette per bambini da 16 pollici, con l’obiettivo di fornire ai genitori una guida affidabile nell’acquisto delle biciclette migliori per i loro piccoli ciclisti. Su un totale di 14 modelli testati, sono emerse differenze significative in termini di maneggevolezza, sicurezza e contenuto di sostanze nocive.

TEST BICI PER BAMBINI: LA QUALITÀ PAGA, MA A CHE PREZZO?

Il risultato più evidente del test ADAC è che la qualità delle biciclette per bambini è generalmente proporzionale al loro prezzo. I modelli di alta qualità, come il vincitore del test e il secondo classificato, sono quelli che spiccano per le loro caratteristiche migliori, ma è importante notare che si collocano anche nella fascia di prezzo più alta, con valori compresi tra i 300 e oltre 400 euro. Tuttavia, secondo i risultati del test, questa spesa extra sembra essere giustificata dalle prestazioni superiori e maggiore sicurezza offerta da queste biciclette. In questo test invece puoi vedere quali sono i caschi bici per bambini più sicuri.

MANEGGEVOLEZZA E SICUREZZA AL PRIMO POSTO

Durante il test, sono state valutate diverse caratteristiche chiave, tra cui la maneggevolezza, la sicurezza, l’idoneità per il bambino e la presenza di sostanze nocive. È emerso che la maggior parte delle biciclette per bambini ha ottenuto punteggi soddisfacenti per la maneggevolezza e l’idoneità per il bambino, ma ci sono state carenze significative riscontrate nelle norme di sicurezza che hanno portato alla bocciatura della bici Pyro Sixteen, come specificato nella norma DIN 8098 o DIN EN ISO 8098:2023. In particolare bisogna prestare molta attenzione a:

numero di catarifrangenti (inadeguato in 5 modelli di bici);

(inadeguato in 5 modelli di bici); protezione completa della catena (non presente in 8 modelli);

completa della (non presente in 8 modelli); protezioni manubrio;

L’ADAC segnala che la bicicletta Royal Baby Freestyle aveva i freni peggiori nel test.

SOSTANZE NOCIVE NELLE BICI PER BAMBINI: UN PROBLEMA DIFFUSO

Un altro aspetto preoccupante emerso dal test riguarda la presenza di sostanze nocive in molte delle biciclette testate. Sorprendentemente, solo i modelli più economici sembrano esserne privi indesiderate. La presenza di sostanze nocive nelle maniglie e nella sella solleva gravi preoccupazioni per la salute dei bambini, anche se attualmente non esiste un divieto su alcune di queste sostanze. Tuttavia, l’Istituto federale per la valutazione dei rischi consiglia di evitarle.

LA MIGLIORE BICI PER BAMBINI NEL TEST ADAC

Tra i vari modelli testati, la bicicletta per bambini Woom Original 3 si è distinta come vincitrice del test ADAC 2024, ottenendo il miglior punteggio generale con la valutazione ADAC “buona”. “La sua leggerezza, con un peso inferiore ai 6 kg, si è rivelata un vantaggio significativo per la maneggevolezza e l’usabilità per i bambini. Inoltre, la possibilità di regolare la leva del freno e l’altezza della sella senza attrezzi ha reso questa bicicletta particolarmente pratica e adatta anche alle esigenze dei genitori”.

Clicca l’immagine sotto per vedere i risultati della classifica in dettaglio.