Test luci LED per bici: ecco le più sicure secondo il TCS

Le luci LED per bici rivestono un ruolo cruciale per la sicurezza dei ciclisti, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità e illuminazione artificiale. Il Touring Club Svizzero (TCS) ha recentemente condotto una serie di test su 9 luci per biciclette, focalizzandosi sulla praticità, la qualità e la funzionalità. Il risultato ha visto otto set di luci per bici, disponibili a partire da 30 franchi (circa 32 euro), ottenere il prestigioso giudizio di “molto consigliato”, mentre un set è stato classificato come “consigliato”. Ecco come scegliere le luci per bici più sicure.

IL TEST DELLE LUCI PER BICICLETTA DEL TCS

L’illuminazione delle bici, in particolare delle e-bike, è essenziale per evitare incidenti stradali. Ma i risultati di un sondaggio del TCS del 2022 hanno rivelato, tuttavia, che solo il 76% dei conducenti di e-bike rispetta l’obbligo, mentre per le e-bike veloci la percentuale sale al 91%. Per le biciclette tradizionali, sottoposte all’obbligo solo di notte, in gallerie e in caso di maltempo, la percentuale è del 32%. In questo articolo parliamo dell’importanza e dell’obbligo dei catadiottri per bici.

Gli esperti TCS hanno valutato principalmente la praticità delle luci, considerando l’assemblaggio iniziale, il montaggio e lo smontaggio, oltre alle istruzioni per l’uso. Tutte le luci per bici hanno ottenuto un giudizio di “molto consigliato” per la maneggevolezza, nonostante alcune peculiarità. Il set con la migliore valutazione è il Sigma Aura 35 USB, seguito da vicino dal Knog Blinder Mini, entrambi elogiati per la semplicità di montaggio.

QUALITÀ E IMPERMEABILITÀ DELLE LUCI PER BICI NEL TEST DEL TCS

La qualità delle luci è stata testata in base all’impermeabilità, con particolare attenzione alla resistenza all’acqua. Un test di caduta ha verificato la robustezza, mentre è stato analizzato l’effetto abbagliante delle luci sul traffico in arrivo. La Knog Blinder Mini è emersa come eccellente, con impermeabilità classificata IPX7, superamento del test di caduta e ridotto effetto abbagliante. Al contrario, la Sigma Aura 35 USB ha ottenuto una valutazione “consigliato con riserva“, non superando il test di caduta e abbagliando il traffico in arrivo.

FUNZIONALITÀ E SICUREZZA STRADALE DELLE LUCI PER BICI

La funzione delle luci, con un peso del 50%, è stata determinante nei test del TCS. Questo criterio includeva l’illuminazione della carreggiata, misurazioni in laboratorio e la durata della luce. Il kit di Sigma ha ottenuto i migliori risultati, grazie a una forte illuminazione e una lunga durata. Le luci per bici di Knog, sebbene con una luce meno intensa, hanno comunque ricevuto la menzione “raccomandato” con percentuali del 48% e 50% rispettivamente per Frog e Blinder. Clicca l’immagine sotto per vedere i risultati a tutta larghezza.