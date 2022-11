Bardahl K9: ad Eicma debutta la nuova gamma di spray lubrificanti

Bardahl K9: le novità ad Eicma 2022 pensate per la manutenzione fai da te, ma collaudate nelle competizioni del Motorsport

Lo stand Bardahl ad Eicma 2022 ha ospitato i protagonisti della Superbike e della Supersport di quest’anno. Ma i campioni del Motorsport hanno diviso la scena con le novità novità Bardahl, presentate a Milano in anteprima mondiale: la linea di lubrificanti e pulitori Bardahl K9. Il brand che ha conquistato motociclisti (e automobilisti) più attenti alla cura dei loro veicoli, ha ampliato i prodotti per la manutenzione fai da te e per professionisti.

BARDAHL EICMA 2022: DEBUTTA LA NUOVA GAMMA K9

Ad Eicma 2022 Bardahl ha presentato una linea completa di prodotti specifici per la cura e la pulizia della moto. Spray professionali, lubrificanti, pulitori e sgrassatori, per avere a disposizione una soluzione efficace in ogni situazione, adatti anche alla bici e agli impieghi più trasversali che riesce a trovare un appassionato di fai da te nel suo garage. Si tratta di 13 innovativi prodotti frutto dell’esperienza e della tecnologia maturata da Maroil Bardahl Italia. “K9 Bardahl è una nuova e completa linea professionale di prodotti aerosol dedicata alla cura, manutenzione e pulizia della moto e della bici ed anche agli appassionati del “faida te”, spiega l’azienda.

PRODOTTI BARDAHL COLLAUDATI NEL MOTORSPORT

L’azienda sottolinea che tecnologie, ricerca e sviluppo di Bardahl trovano riscontro nel Motorsport, dove annovera importanti e prestigiose partnership sportive. Dal consolidato rapporto di collaborazione nel Motomondiale con il Mooney VR46 Racing Team, che comprende anche il sostegno dell’attività che coinvolge i giovani talenti della VR46 Riders Academy, sino al Mondiale Superbike e Supersport attraverso le partnership con il Ducati Barni Spark Racing e il Team Yamaha Evan Bros.

BARDAHL K9: 13 PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E LA CURA DELLA MOTO

Ogni prodotto della nuova linea K9 Bardahl di spray professionali, lubrificanti, pulitori e sgrassatori, è stata sviluppata per offrire elevato potere anti-attrito e ridurre notevolmente l’usura. L’azione duplice dei prodotti K9 assicura anche un’azione protettiva contro gli agenti atmosferici e l’umidità. Bardahl afferma che chi si rivolge alla nuova linea di prodotti K9 ha bisogno di caratteristiche importanti e peculiari “come lubrificare eliminando fastidiosi rumori, resistere alle pressioni estreme, con una forte ed efficace azione anti-usura, anti-ruggine e anticorrosione. Per proteggere nel tempo i componenti e le superfici metalliche, detergendo e lucidando anche le parti cromate”.