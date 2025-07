Come realizzare grafiche moto personalizzate con colori per aerografo?

Esistono diversi modi di personalizzare la propria moto, con adesivi, pellicole e accessori, ma tra tutte una tecnica che la rende particolarmente affascinante si avvicina al tuning delle auto: stiamo parlando della verniciatura “custom” delle moto. Non a caso alcune officine di carrozzeria si sono specializzate nelle vernici per moto. Nei prossimi paragrafi vediamo in dettaglio alcuni aspetti fondamentali del design e dei colori che si possono applicare sulle carene delle moto. Nell’ambito della verniciatura custom, ecco i principali stili per personalizzare la propria moto, che approfondiremo in questa guida:

le vernici a effetti; le decorazioni grafiche di tipo “racing”; le decorazioni con colori per aerografo;

LE PARTICOLARITÀ DELLE VERNICI PER MOTO

La tecnica della verniciatura su una moto è esattamente simile a quella della verniciatura sulle carrozzerie auto, con piccole differenze riguardo alla flessibilità e il tipo di materiali. Le varie parti che compongono una moto, cioè il serbatoio, i parafanghi e le carene, sono generalmente in acciaio, o in plastica di tipo ABS, più raramente in Polipropilene o Polietilene. Ciò può implicare una preparazione particolare dei supporti in plastica e anche l’utilizzo di additivi speciali per aumentare la flessibilità delle rifiniture 2k, cioè a due componenti. Gli strumenti principali per applicare le vernici sono la pistola, utilizzata anche per gli aggrappanti, le vernici e i trasparenti, e l’aerografo.

LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI DA VERNICIARE

In genere si utilizza un solo tipo di primer come base, ossia come fondo per il lavoro di verniciatura. Questo primer permette di livellare e perfezionare la superficie, permette anche l’aderenza e la protezione dalla corrosione per i pezzi metallici. Nel caso delle plastiche grezze i costruttori utilizzano dei trattamenti speciali con una fiamma e dei primer specifici per la plastica. Non sarà quindi necessario utilizzare un primer per applicare i vari strati di vernice, ma anche per creare uno sfondo di colore omogeneo.

La verniciatura per moto, come la maggior parte delle vernici che non prevedono l’applicazione con ciclo unico, è chiamata anche vernice doppio strato, in quanto composta da una vernice di base con il colore e un trasparente che può essere lucido oppure opaco. Per alcuni tipi di personalizzazioni con colorazioni molto specifiche, possono essere necessarie anche vernici a triplo strato: in questo caso si applicano più strati di vernice sovrapposti uno sull’altro prima del terzo strato di rifinitura, ovvero il trasparente finale.

I COLORI DA SPRUZZARE CON L’AEROGRAFO

L’aerografo è una versione miniatura di una pistola per vernice, ma richiede esperienze e abilità che bisogna imparare a padroneggiare in modo specifico. Questa particolarità è legata principalmente alla forma, molto simile a una penna biro che permette di spruzzare delle vernici in modo molto preciso con un getto che può raggiungere 4 – 5 cm di larghezza al massimo, oppure lo spessore di un capello.

Per la realizzazione di un disegno a mano libera, di affreschi artistici non si utilizza il pennello nell’ambito della verniciatura sulla moto. La grande differenza della tecnica dell’aerografo rispetto a un disegno manuale è che il verniciatore non tocca mai il supporto. Non ci sarà, quindi, quindi nessuna traccia del pennello e l’applicazione sarà senza tracce distinguibili.

GLI SPECIALISTI DELLA VERNICE PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLA MOTO

Gli artisti specializzati nella verniciatura e personalizzazione delle moto possono realizzare per i loro clienti qualsiasi tipo di disegno, come dei draghi, delle fiamme, dei ritratti, dei personaggi, degli animali, ecc. Grazie all’aerografo, un artigiano – artista esperto può riuscire ad ottenere un elevato livello di realismo nell’esecuzione di un disegno, a seconda del modello.

L’aerografo quindi è uno strumento indispensabile che non serve semplicemente per disegnare a mano libera. Permette l’esecuzione della vernice con stencil e decorazioni grafiche molto precise come le linee o loghi. Tuttavia, non è possibile fare tutto con l’aerografo, rimane uno strumento complementare alla pistola per vernice. Ad esempio, non si possono applicare i trasparenti di rifinitura con un aerografo e non è agevole applicare vernice su superfici molto estese, operazioni più adatte a una pistola per la verniciatura.

CREARE DELLE FIAMME CON I COLORI PER AEROGRAFO

Se hai già avuto a che fare con una decorazione cosiddetta “true fire” su una moto ti sei probabilmente chiesto come è stata realizzata. In effetti è molto sorprendente e, soltanto la tecnica dell’aerografo con le vernici auto trasparenti adatta possono ricreare l’effetto delle fiamme realistiche.

La tecnica delle fiamme, consiste nello spruzzare diversi strati di colore opaco (in generale bianchi e gialli) seguiti da vari strati di colore trasparente Candy (di tipo arancione o rosso), creando un effetto di gradiente e di profondità. Per realizzare la forma delle fiamme si utilizza una specie di stencil o nastro carta molto sottile.

Lo stencil realizzabile anche con il fai da te può essere il modo migliore per provare la verniciatura con l’aerografo in generale e apprendere la tecnica con un piccolo compressore portatile silenzioso utilizzabile anche a casa con un aerografo, il cui prezzo è circa 30 €. Una volta terminata la fase di apprendimento, di smontaggio, pulizia e rimontaggio, e soluzione dei problemi di esecuzione, allora potrai dare libero spazio alla tua creatività! Se vuoi approfondire le conoscenze sulle vernici per aerografo ti diamo la possibilità di consultare questo articolo: Quali sono i migliori colori per Aerografo?