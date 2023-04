Test batteria moto e alternatore: come farlo in modo approfondito

La primavera segna per molti motociclisti la stagione delle gite fuori porta e tra i controlli da fare alla moto dopo la pausa invernale, il test della batteria è sicuramente in cima alla lista. Nei prossimi paragrafi ti spiegheremo quali sono le verifiche che si possono eseguire anche a casa per un test completo su batteria e alternatore moto e come prevenire una panne in moto a causa della batteria non funzionante anche senza essere esperti ma con gli strumenti giusti.

TEST BATTERIA MOTO: I PARAMETRI DA ANALIZZARE

Per capire se una batteria moto è ancora efficiente ci sono diversi parametri da misurare e analizzare:

alcuni si possono misurare in modo immediato anche con un multimetro-tester, come la tensione ai poli della batteria a riposo o con motore avviato , che però danno rispettivamente solo un’idea del livello di carica della batteria e della tensione di carica del generatore, ma non dello stato di salute reale della batteria;

altri come la resistenza interna della batteria e la corrente di avviamento a freddo permettono di sapere qual è la reale capacità residua della batteria moto. Questi controlli prima richiedevano costose attrezzature professionali utilizzate nelle officine. Oggi invece è possibile effettuare un controllo approfondito a batteria, alternatore e impianto elettrico della moto anche con un tester che si può acquistare su amazon come il Topdon BT100W, che grazie all'ampio range (da 100 a 2000 A in CCA) può rivelarsi utile anche per la manutenzione della batteria auto.

Adesso vediamo nel dettaglio passo-passo quali sono i controlli da fare alla batteria moto e in che modo un tester portatile come il Topdon BT100W può aiutare esperti e non.

CONTROLLI BATTERIA MOTO: LE VERIFICHE PRELIMINARI E VISIVE

Iniziamo dai controlli basilari da fare alla batteria di una moto che è rimasta ferma durante l’inverno, per poi passare ai test e verifiche di funzionamento. L’ispezione visiva della batteria moto è fondamentale, soprattutto se non è possibile collegarla a un mantenitore di carica durante le soste prolungate. Bisogna verificare che non siano presenti:

danni fisici, come crepe o rigonfiamenti dell’involucro esterno. In tal caso è vivamente consigliata la sostituzione senza indugiare;

ossidazione ai poli della batteria. In tal caso è bene scollegare la batteria, rimuovere l'ossido con un detergente neutro, spazzolare accuratamente e poi proteggere i poli con del lubrificante per contatti elettrici;

ruggine nell'alloggiamento batteria. In tal caso è bene rimuovere la batteria e ispezionarla per verificare se ci sono fuoriuscite di elettrolita, possibili quando la batteria ad acido libero utilizzata non è adatta a un'installazione inclinata come invece le batterie AGM al gel;

livello basso dell'elettrolita. E' un controllo ormai in disuso poiché quasi tutte le batterie moto 12V al Piombo-Acido (sia libero, sia precaricate senza manutenzione e AGM al gel sigillate) non presentano tappi di ispezione. Quindi questo controllo è da fare solo se la batteria presenta dei tappi da svitare, seguendo i consigli del Costruttore.

TEST BATTERIA MOTO E ALTERNATORE CON TOPDON BT100W

Poi si passa ai controlli approfonditi alla batteria e all’alternatore della moto che son più affidabili e semplici da eseguire e analizzare se si utilizza un tester con le caratteristiche giuste. Una immancabile è indubbiamente il Bluetooth, standard sul tester Topdon BT100W che una volta collegato alla batteria permette una verifica anche a distanza della batteria tramite l’App installata sul cellulare (iOS 10.0/Android 5.0 o superiori) e il salvataggio del report per monitorare nel tempo come cambiano le performance della batteria. Per chi preferisce il funzionamento tradizionale, si può fare a meno dell’App e utilizzare i pulsanti fisici e il display sul tester.

Il tester Topdon BT100W è in grado di determinare se la batteria della moto è efficiente o andrebbe sostituita tramite pochi passaggi e una serie di misurazioni in pochi secondi. Dopo aver collegato le pinze ai poli della batteria senza smontarla dalla moto:

una libreria aggiornata permette di risalire alle caratteristiche complete delle batterie (Piombo e Acido libero/EFB/AGM/GEL) per quasi 14.000 modelli di veicoli;

Tramite i pulsanti sul tester, o l’app se bisogna allontanarsi dalla batteria come per avviare il motore, è possibile effettuare quattro tipi prove:

test batteria che restituirà i seguenti risultati: % di State of Health – SOH , Tensione in V, Resistenza interna in mΩ, Corrente di avviamento a freddo CCA in A e un giudizio, ad esempio Scarica, Buona, etc.);

test avviamento a freddo, che richiede l'avviamento quando lo segnala il display, serve a misurare la tensione prima e dopo l'accensione del motore e il tempo impiegato. Permette di stabilire se la batteria ha una carica adeguata a fornire l'energia richiesta dalla moto;

test di carica batteria moto, che richiede l'avviamento quando lo segnala il display, serve a misurare la tensione di carica fornita dal generatore;

, che richiede l’avviamento quando lo segnala il display, serve a misurare la tensione di carica fornita dal generatore; test di sistema che effettua con un solo clic tutte le prove precedenti.

COME CAPIRE SE LA BATTERIA MOTO E’ DA CAMBIARE

Il vantaggio di utilizzare un tester batteria facile e veloce, permette di sapere con indicazioni più immediate lo stato di salute della batteria anche se non si è esperti. Mentre con l’impiego di un multimetro economico è possibile conoscere solamente la tensione o al massimo la corrente assorbita dall’impianto elettrico a motore spento. Perché rischiare di rovinare una gita o interrompere un viaggio in moto, magari all’estero? Un buon tester batteria facile da utilizzare come il Topdon BT100W può evitarti di rimanere in panne e dover pagare di più tra carro attrezzi e riparazioni non programmate.