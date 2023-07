Benelli TRK 702: prezzo, uscita e dettagli della nuova Adventure

Benelli TRK 702 è la nuova proposta del marchio pesarese, pensata per viaggiare ma anche per i tragitti urbani. Una Adventure, presentata in anteprima a EICMA 2022 e adesso pronta al lancio sul mercato, descritta come facile, intuitiva e ideale per le lunghe percorrenze. Proviamo a scoprirne di più, indicando il prezzo di listino annunciato e la probabile data di uscita.

BENELLI TRK 702: MOTORE, DESIGN E DOTAZIONI

La nuova Benelli TRK 702 è spinta da un inedito motore bicilindrico frontemarcia da 698 cc, capace di erogare una potenza di 70 CV (51,5 kW) a 8000 giri/min e una coppia di 70 Nm a 6000 giri/min, garantendo una risposta del motore pronta e reattiva. Le emissioni di 107 g/km rispettano la normativa Euro 5 e il consumo di carburante dichiarato è di 4,6 litri ogni 100 km.

Il telaio è un tradizionale traliccio in tubi con piastra in acciaio, tipico dei modelli della casa del Leoncino. Le sospensioni prevedono all’anteriore una forcella upside-down con steli da 50 mm, con un’escursione di 140 mm ed un forcellone oscillante in alluminio con mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione, con una escursione di 45 mm.

Per quanto riguarda comfort e funzionalità, Benelli TRK 702 presenta cupolino di serie in grado di proteggere al meglio sia il pilota che il passeggero. I cerchi da 17” in lega di alluminio, montano pneumatici Pirelli Angel GT 120/70 e 160/60. Questa due ruote offre inoltre un gruppo ottico full led e un display TFT a colori da 5’’ ad alta risoluzione, che dispone di una connessione bluetooth per collegarsi al telefono mostrando le chiamate in ingresso e notifiche e, tramite i blocchetti manubrio, sarà inoltre possibile aprire e chiudere la chiamata. Inoltre, scaricando una applicazione sul proprio cellulare e collegandosi tramite wi-fi, attraverso un soluzione di phone-mirroring sarà possibile trasformare il dashboard della propria moto in un navigatore.

LA VERSIONE TRK 702X

Esattamente come già avvenuto per la TRK 502, anche la 702 avrà due versioni, una più stradale e una più enduro. La versione X della TRK 702 si differenzia nel look ma soprattutto nell’adozione della ruota anteriore da 19″. I cerchi sono a raggi e gli pneumatici di primo equipaggiamento sono i Pirelli Scorpion STR nelle misure 110/80 e 150/70. L’altezza della sella da terra diventa di 835 mm (da 795 mm della 702). Il monoammortizzatore ha un’escursione di 50 mm e quindi la corsa della ruota posteriore diventa di 173 mm (contro 154).

BENELLI TRK 702: PREZZO E USCITA

Benelli TRK 702 sarà disponibile in tutte le concessionarie Benelli a partire da fine luglio 2023, nelle colorazioni Anthracite Grey e Pearl White, e in serie limitata anche nella colorazione Forest Green. La versione 702X sarà disponibile pure nella colorazione Moon Grey.

Per entrambe le versioni si parte da 7.490 euro franco concessionario.

Fino al 31 dicembre 2023 il prezzo include il tris valigie in alluminio Benelli (formato da top case da 46 litri, due valigie laterali e telaietti di fissaggio alla moto) nei concessionari che aderiscono all’iniziativa.

BENELLI TRK 702: SCHEDA TECNICA

Motore

Tipo: 2 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddamento a liquido, 4 valvole per cilindro doppio asse a camme in testa

Cilindrata: 698cc

Alesaggio X Corsa: Ø83 X 64.5 Mm

Rapporto di compressione: 11.6:1

Potenza massima: 51,5 Kw (70,0 CV) @ 8000 Rpm

Coppia massima: 70,0 Nm (7,1 Kgm) @ 6000 Rpm

Lubrificazione: multidisco in bagno d’olio

Alimentazione: iniezione elettronica con doppio corpo farfallato Ø 41 Mm

Impianto di scarico: N/A

Omologazione: Euro 5

Emissioni di CO2: 107 g/km

Consumi: 4,6 l/100 km

Frizione: multidisco in bagno d’olio

Cambio: 6 velocità

Trasmissione finale: a catena

Accensione: ECU Bosch MSE 6.0

Candela: N/A

Avviamento: elettrico

Rapporto di cambio: N/A

Trasmissione primaria: N/A.

Telaio

Telaio: traliccio in tubi con piastre in acciaio

Sospensione anteriore: forcella Upside – down con steli ø50 mm

Escursione sospensione anteriore: 140 mm

Sospensione posteriore: forcellone oscillante in alluminio con mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione

Escursione ammortizzatore posteriore: 45mm

Freno anteriore: doppio disco semiflottante ø320 mm con pinza a 4 pistoncini e ABS

Tipo cerchio anteriore: in lega di alluminio

Dimensioni cerchio anteriore: 17” x MT 3.50” DOT

Freno posteriore: disco singolo ø260 mm con pinza flottante singolo pistoncino e ABS

Tipo cerchio posteriore: in lega di alluminio

Dimensioni cerchio posteriore: 17” x MT 4.50” DOT

Pneumatico anteriore: 120/70 – ZR17 M/C 58W

Pneumatico posteriore: 160/60 – ZR17 M/C 69W.

Dimensioni

Lunghezza: 2200 mm

Altezza senza specchi: 1390 mm

Altezza sella pilota: 790 mm

Larghezza senza specchi: 925 mm

Altezza da terra: 175 mm

Massa a secco: 215 kg

Massa in ordine di marcia: 232 kg

Peso totale consentito: N/A

Capacita serbatoio: 20 L

Riserva: 4 L

Interasse: 1505 mm.