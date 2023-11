Black Friday 2023: le migliori offerte moto e accessori

La febbre del Black Friday ha contagiato anche il mondo delle due ruote con offerte e sconti sull’acquisto di moto e accessori. Quest’anno le tradizionali promozioni di novembre riguardano numerosi marchi del panorama motociclistico con particolare attenzione verso i modelli più recenti, che vengono proposti a condizioni molto interessanti ma solo per un periodo limitato di tempo. Scopriamo le migliori offerte moto e accessori del Black Friday 2023.

OFFERTE APRILIA BLACK FRIDAY 2023

Per tutto il mese di novembre con l’offerta Back in Black Friday c’è il 20% di sconto, presso la rete Aprilia ufficiale aderente all’iniziativa, su una selezione di abbigliamento tecnico e caschi fino a esaurimento scorte, effettuando il download del coupon sulla pagina web dedicata disponibile sul sito di Aprilia. In più sconti e agevolazioni sull’acquisto di gamma V4, Tuareg 660, Tuono 660, RS 660, SR GT e gamma 125.

OFFERTE MOTO GUZZI BLACK FRIDAY 2023

Fino al 30 novembre 2023 con l’offerta Back in Black Friday c’è il 20% di sconto, presso la rete Moto Guzzi ufficiale aderente all’iniziativa, su una selezione di abbigliamento tecnico e caschi fino a esaurimento scorte, effettuando il download del coupon sulla pagina web dedicata disponibile sul sito di Moto Guzzi. In più sconti e agevolazioni sull’acquisto di V7, V9, V85 TT e V100 Mandello.

OFFERTE PIAGGIO BLACK FRIDAY 2023

Dal 1° al 30 novembre 2023 con l’offerta Back in Black Friday c’è il 20% di sconto, presso la rete Piaggio ufficiale aderente all’iniziativa, su una selezione di abbigliamento tecnico e caschi fino a esaurimento scorte, effettuando il download del coupon sulla pagina web dedicata disponibile sul sito di Piaggio. In più sconti e agevolazioni sull’acquisto di gamma MP3, Beverly, Medley, Liberty 125/150 e Piaggio 1 Active.

OFFERTE VESPA BLACK FRIDAY 2023

Per l’intero mese di novembre con l’offerta Back in Black Friday c’è il 20% di sconto, presso la rete Vespa ufficiale aderente all’iniziativa, su una selezione di abbigliamento tecnico e caschi fino a esaurimento scorte, effettuando il download del coupon sulla pagina web dedicata disponibile sul sito di Vespa. In più sconti e agevolazioni sull’acquisto di Primavera, Sprint, GTS e Vespa elettrica.

OFFERTE MOTO E ACCESSORI NELLA SETTIMANA DEL BLACK FRIDAY DI AMAZON

Fino al 27 novembre 2023 grazie alle offerte della Settimana del Black Friday di Amazon si possono fare ottimi affari su una quantità impressionante di accessori e ricambi per moto e scooter, dall’abbigliamento tecnico ai compressori d’aria portatili per il gonfiaggio pneumatici, dai set per il lavaggio ai teli copri-moto. Guardare per credere.

OFFERTE MOTO BLACK FRIDAY 2023 SU MEDIAWORLD

In occasione del Black Friday 2023 MediaWorld prosegue con le promozioni speciali fino a mercoledì 22 novembre, mentre successivamente partiranno le offerte del Cyber Monday. Gli interessati possono acquistare con lo sconto anche diversi prodotti che riguardano la mobilità elettrica come monopattini e bici elettriche con i relativi accessori, hoverboard e utensili per la manutenzione. Disponibili anche autoradio, navigatori satellitari e auricolari bluetooth. Maggiori informazioni qui.

BLACK WEEK 2023: OFFERTE ACCESSORI MOTO

Sull’e-commerce Motocard.com la settimana del Black Friday 2023 è all’insegna delle offerte per l’acquisto di caschi da moto, guanti, giacche, stivali, pantaloni, tute da circuito e merchandising della MotoGP, con sconti fino all’80%. Poi arriveranno anche le offerte del Cyber Monday che prevedono spese di spedizione gratis per gli invii in Italia e in tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea se l’ordine d’acquisto supera i 60 euro. Maggiori informazioni qui sulla Black Week 2023.

Provvederemo ad aggiungere eventuali nuove offerte moto Black Friday e Cyber Monday 2023 non appena saranno disponibili.