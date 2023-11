Offerte moto e scooter: le promozioni di novembre 2023

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno arrivano le offerte per l’acquisto di moto e scooter a novembre 2023, probabilmente il periodo migliore per approfittare di sconti e agevolazioni, considerando che ci sono il Black Friday e il Cyber Monday. Non è un caso che le principali case motociclistiche propongano proprio questo mese numerosissime promozioni per attrarre nuovi clienti: le offerte possono riguardare i nuovi modelli in vendita oppure l’abbigliamento tecnico e gli accessori moto. Sono invece terminati gli incentivi statali per le moto, anche se ci sarebbe la possibilità di rifinanziare il fondo usando le risorse non usate nel 2022.

OFFERTE APRILIA NOVEMBRE 2023

Fino al 30 novembre 2023 le promozioni Aprilia consentono di ottenere sconti e agevolazioni:

Back to Black Friday : 20% di sconto su una selezione di abbigliamento e caschi;

: 20% di sconto su una selezione di abbigliamento e caschi; gamma Aprilia V4 (RSV4, RSV4 Factory, Tuono V4 e Tuono V4 Factory) con vantaggi fino a 2.000 euro che possono essere usati, per esempio, per personalizzare la moto con tanti accessori. Inoltre solo per RSV4 e Tuono V4 la soluzione con finanziamento agevolato;

(RSV4, RSV4 Factory, Tuono V4 e Tuono V4 Factory) con vantaggi fino a 2.000 euro che possono essere usati, per esempio, per personalizzare la moto con tanti accessori. Inoltre solo per RSV4 e Tuono V4 la soluzione con finanziamento agevolato; Aprilia Tuareg 660 con la soluzione di finanziamento agevolato: 2 anni senza rate o interessi e poi si decide se tenerla cambiarla o sostituirla (TAN 0,00%, TAEG 3,54%);

con la soluzione di finanziamento agevolato: 2 anni senza rate o interessi e poi si decide se tenerla cambiarla o sostituirla (TAN 0,00%, TAEG 3,54%); Aprilia Tuono 660 e RS 660 rispettivamente con 750 e 500 euro di vantaggi;

e rispettivamente con 750 e 500 euro di vantaggi; gamma Aprilia moto 125 (Tuono 125, RS 125, SX 125 e RX 125) con 400 euro di vantaggi;

(Tuono 125, RS 125, SX 125 e RX 125) con 400 euro di vantaggi; Aprilia SR GT con 400 euro di vantaggi.

OFFERTE BMW MOTORRAD NOVEMBRE 2023

A novembre 2023 BMW Motorrad propone, nei concessionari aderenti, numerosi vantaggi e promozioni su moto, servizi e accessori:

per chi acquista una nuova R 1250 GS in omaggio il pacchetto Dynamic che include modalità di guida Pro, cambio elettro-assistito Pro e Dynamic ESA;

chi acquista una nuova moto della gamma RnineT ha in omaggio optional BMW per un importo pari a 1.000 euro;

chi acquista una nuova R 1250 GS Adventure ha in omaggio accessori per un importo pari a 1.000 euro;

per chi acquista una moto della gamma R 18 ci sono gli optional in omaggio.

OFFERTE DUCATI NOVEMBRE 2023

Su tutte le nuove moto della gamma Ducati è disponibile l’offerta finanziaria Ducati Bike Value che permette di scegliere di tenere la moto dopo 3 anni versando un anticipo o permutando l’usato. Dopo 23 o 35 rate mensili, infatti, si può scegliere se:

pagare la rata finale, anche rifinanziandola, e tenere la moto;

non pagare la rata finale e restituire la moto;

non pagare la rata finale, restituire la moto e acquistarne un’altra.

Il valore futuro garantito è calcolato sul prezzo di listino chiavi in mano e varia in base alla durata scelta e al modello. La durata scelta del finanziamento è di 24 o 36 mesi con fasce di chilometraggio diverse per ogni modello.

OFFERTE HONDA MOTO NOVEMBRE 2023

Tante offerte dedicate agli appassionati di moto Honda interessati all’acquisto di un nuovo modello della casa giapponese:

formula Easy Honda : possibilità di acquistare una nuova moto con finanziamento in comode rate mensili ed eventuale opzione maxi rata finale. Grazie all’iniziativa Valore Futuro Garantito Easy Honda , al termine del primo periodo di rimborso delle rate del prestito (due o tre anni) è il cliente a decidere se sostituirla con un altro modello Honda, tenerla, saldando o rateizzando l’importo della maxi rata, o restituirla. Promozione applicabile sui modelli CRF1100L Africa Twin, CB750 Hornet, XL750 Transalp, NT1100, CB1000R, X-ADV, Forza 750, NC750X, ADV350 e Forza 350;

: possibilità di acquistare una nuova moto con finanziamento in comode rate mensili ed eventuale opzione maxi rata finale. Grazie all’iniziativa , al termine del primo periodo di rimborso delle rate del prestito (due o tre anni) è il cliente a decidere se sostituirla con un altro modello Honda, tenerla, saldando o rateizzando l’importo della maxi rata, o restituirla. Promozione applicabile sui modelli CRF1100L Africa Twin, CB750 Hornet, XL750 Transalp, NT1100, CB1000R, X-ADV, Forza 750, NC750X, ADV350 e Forza 350; promo Forza 750 : fino al 30 novembre 2023 il maxiscooter GT proposto con Smart Top Box compreso nel prezzo;

: fino al 30 novembre 2023 il maxiscooter GT proposto con Smart Top Box compreso nel prezzo; PCX 125 proposto in 36 rate da 59 euro con la Formula Easy (TAN fisso 3,99% TAEG 8,26%);

proposto in 36 rate da 59 euro con la Formula Easy (TAN fisso 3,99% TAEG 8,26%); SH350i proposta con finanziamento senza interessi (TAN 0,01%; TAEG 4,31%) che prevede un anticipo e 36 rate da 104,17 euro al mese;

proposta con finanziamento senza interessi (TAN 0,01%; TAEG 4,31%) che prevede un anticipo e 36 rate da 104,17 euro al mese; SH125i o 150i proposte con finanziamento senza interessi (TAN 0,01%; TAEG 6,66%) che prevede un anticipo e 36 rate da 68,06 euro al mese;

o proposte con finanziamento senza interessi (TAN 0,01%; TAEG 6,66%) che prevede un anticipo e 36 rate da 68,06 euro al mese; SH Mode 125 proposta con finanziamento senza interessi in 24 rate da 68,75 euro al mese (TAN fisso 0,00%; TAEG max 13,54%);

proposta con finanziamento senza interessi in 24 rate da 68,75 euro al mese (TAN fisso 0,00%; TAEG max 13,54%); Vision 110 proposta con finanziamento senza interessi in 24 mesi (TAN fisso 0,00%; TAEG max 17,46%).

OFFERTE HUSQVARNA NOVEMBRE 2023

Acquistando nei concessionari Husqvarna aderenti un nuovo modello Enduro Husqvarna Motorcycles FE o TE model year 2023 si riceve un voucher da 1.000 euro da spendere in abbigliamento moto e accessori tecnici.

Inoltre 1.500 euro di vantaggi per chi acquista una Norden 901 e 500 euro per Svartpilen 401 e Vitpilen 401. In più la formula di finanziamento agevolato Start Now.

OFFERTE KAWASAKI NOVEMBRE 2023

Sono disponibili numerose offerte Kawasaki con scadenze variabili (controllare sul sito ufficiale):

fino al 31 dicembre 2023 c’è la promozione SupervalutaZione dell’usato con cui è possibile acquistare la Z900 con un vantaggioso contributo: sull’ usato dato in permuta si avrà diritto a una supervalutazione di 1.400 euro; stessa offerta su Ninja 1000 SX e Versys 1000 (S o SE) , con supervalutazioni rispettivamente di 1.450 e 1.300 euro;

con un vantaggioso contributo: sull’ usato dato in permuta si avrà diritto a una supervalutazione di 1.400 euro; stessa offerta su e , con supervalutazioni rispettivamente di 1.450 e 1.300 euro; i prezzi di listino di tutte le Kawasaki equipaggiate con motore da 650 cc sono ridotti fino a un massimo di 300 euro. Inoltre sulla Z650 RS alla riduzione di prezzo si somma il Kit Heritage in omaggio del valore di 505 euro, mentre sulla Versys 650 si somma l’omaggio del Kit Tourer del valore di 980 euro o del Kit Commuter del valore di 935 euro;

sono ridotti fino a un massimo di 300 euro. Inoltre sulla alla riduzione di prezzo si somma il Kit Heritage in omaggio del valore di 505 euro, mentre sulla si somma l’omaggio del Kit Tourer del valore di 980 euro o del Kit Commuter del valore di 935 euro; fino al 31 dicembre 2023 chi acquista una Z900 avrai in omaggio il Kit Urban Warrior del valore commerciale di 652 euro, mentre chi acquista una Z900 RS avrà in omaggio il Kit Heritage;

avrai in omaggio il Kit Urban Warrior del valore commerciale di 652 euro, mentre chi acquista una avrà in omaggio il Kit Heritage; Z650 e Z900 a interessi zero fino al 31/12/2023;

e a interessi zero fino al 31/12/2023; servizio K-CARE Garanzia Plus : tutte le moto Kawasaki immatricolate dal 1° luglio 2023 godono dell’estensione della garanzia a 4 anni (2 anni di garanzia di fabbrica + 2 di garanzia estesa Warranty Plus);

: tutte le moto Kawasaki immatricolate dal 1° luglio 2023 godono dell’estensione della garanzia a 4 anni (2 anni di garanzia di fabbrica + 2 di garanzia estesa Warranty Plus); clicca qui per altre offerte Kawasaki a novembre 2023.

OFFERTE KTM NOVEMBRE 2023

Con la promozione 1000 Vantaggi, a fronte dell’acquisto di un nuovo modello KTM EXC 2023 si beneficia di un contributo di 1.000 euro, offerto dai concessionari ufficiali KTM, per l’acquisto di KTM PowerParts o PowerWear.

Fino al 31 dicembre 2023, sia che si scelga di finanziare la moto tramite KTM Finance o di acquistarla con una formula più tradizionale, tutti i modelli della piattaforma 1290 possono beneficiare di un’estensione di garanzia di due anni, che porta la garanzia del costruttore a un totale di quattro anni.

Infine fino al 31/12/2023, salvo esaurimento scorte, nuove offerte sui modelli stradali KTM 2023 e in particolare su 125 Duke, 1290 Super Duke R, 1290 Super Duke R Evo, 1290 Super Adventure S, 1290 Super Adventure R, RC 125, RC 390, 890 SMT e 1290 Super Duke GT.

OFFERTE KYMKO NOVEMBRE 2023

Fino al 30 novembre 2023, salvo esaurimento scorte, Kymco estende l’imperdibile promozione riservata a una selezione Full Extended di modelli:

AK 550 ETS da 10.990 a 9.990 euro;

Xciting S 400i TCS da 7.290 a 6.790 euro;

Xciting VS 400i da 7.390 a 6.990 euro;

Downtown 350i TCS: da 5.790 a 5.190 euro;

DTX 360 350i: da 5.990 a 5.390 euro;

DTX 360 300i: da 5.390 a 4.990 euro;

Dink 125 da 3.590 a 3.290 euro;

Dink 150 da 4.190 a 3.890 euro;

Dink 125 R (tunnel) da 3.590 a 3.290 euro;

Dink 150 da 4.190 a 3.890 euro;

X-Town 300i: da 4.890 a 4.290 euro;

X-Town City 300i: da 4.890 a 4.290 euro;

Agility 350i (senza Noodoe) da 5.890 a 5.290 euro;

Agility 300i (con Noodoe) da 5.390 a 4.990 euro;

Agility 300i (senza Noodoe) da 4.990 a 4.590 euro;

Agility S 200 da 3.190 a 2.890 euro;

Agility 200 Plus R16 da 2.890 a 2.690 euro;

People One 125 da 2.690 a 2.490 euro;

People S 125 da 3.290 a 2.990 euro;

People S 200 da 3.790 a 3.290 euro.

Continuano inoltre le promozioni Interessi Zero, Mini Rata 6+42 e 8+40, 8+64 per importi superiori a 5.000 euro.

OFFERTE MOTO GUZZI NOVEMBRE 2023

Per tutto il mese di novembre 2023 Moto Guzzi applica la promozione Back in Black Friday su V7, V9, V85 TT (su tutte 2 anni senza rate o interessi e poi si decide se tenerle cambiarle o sostituirle) e il -20% di sconto su una selezione di abbigliamento e caschi.

OFFERTE PEUGEOT MOTO NOVEMBRE 2023

Il nuovo Peugeot Tweet FaceLift 125 cc si può acquistare in 24 rate da 125,00 euro al mese, TAN fisso 0,00% TAEG 1,94% e pagamento prima rata dopo quattro mesi. Inoltre 200 euro di bonus sull’acquisto di Peugeot Tweet Actual 125 cc o 200 cc.

OFFERTE PIAGGIO NOVEMBRE 2023

Back in Black Friday: a novembre chi acquista uno scooter Piaggio ha fino a 750 euro di vantaggi e il 20% di sconto su una selezione di caschi e abbigliamento.

Nello specifico:

gamma MP3 con 750 euro di vantaggi;

Liberty 125/250 con 400 euro di vantaggi;

Piaggio 1 Active con 400 euro di vantaggi;

Medley con 400 euro di vantaggi;

Beverly con 500 euro di vantaggi.

I vantaggi consistono in un bonus su acquisto di accessori, abbuono delle spese di immatricolazione, assicurazione moto compresa nel prezzo, contributo sul prezzo, ecc.

OFFERTE SUZUKI MOTO NOVEMBRE 2023

Suzuki estende la garanzia fino a 4 anni su tutti i modelli con cilindrata superiore a 300 cc, consegnati o immatricolati dall’1/12/2022 al 31/12/2023, grazie alla promozione Garanzia Suzuki 4U. La copertura di garanzia di 36 mesi può essere estesa gratuitamente per ulteriori 12 mesi senza limite di chilometraggio: per accedere gratuitamente al quarto anno di copertura è sufficiente eseguire la manutenzione periodica nei termini raccomandati dal costruttore.

Inoltre con il programma Way2Ride, valido fino al 31/12/2023, Suzuki permette di decidere la durata del finanziamento tra 24 o 36 mesi con una rata mensile molto contenuta, garantendo sempre il valore futuro della moto acquistata.

OFFERTE TRIUMPH NOVEMBRE 2023

C’è solo l’imbarazzo della scelta tra le tante promozioni Triumph valide fino al 30 novembre 2023:

acquisto di una Rocket 3 R o GT : voucher di 1.500 euro per accessori, abbigliamento e service packs;

: voucher di 1.500 euro per accessori, abbigliamento e service packs; acquisto di una Scrambler 1200 my 2023 : esclusivo vantaggio cliente di 500 euro;

: esclusivo vantaggio cliente di 500 euro; acquisto di una Bonneville T100 : voucher di 500 euro per accessori o abbigliamento;

: voucher di 500 euro per accessori o abbigliamento; acquisto di una Tiger 900 GT o Rally : valigie laterali in alluminio incluse nel prezzo. In aggiunta, ordinando entro fine novembre, un’ulteriore iniziativa esclusiva con un vantaggio cliente del valore di 1.000 euro sulla GT e di 1.500 euro sulla Rally;

: valigie laterali in alluminio incluse nel prezzo. In aggiunta, ordinando entro fine novembre, un’ulteriore iniziativa esclusiva con un vantaggio cliente del valore di 1.000 euro sulla GT e di 1.500 euro sulla Rally; acquisto di una Trident 660 o Tiger Sport 660 : finanziamento agevolato con pagamento di 85 euro al mese per i primi 36 mesi;

: finanziamento agevolato con pagamento di 85 euro al mese per i primi 36 mesi; acquisto di una Trident 660 depotenziata : 500 euro di vantaggi esclusivi che includono il costo del kit di depotenziamento e un contributo per prendere la patente A2;

: 500 euro di vantaggi esclusivi che includono il costo del kit di depotenziamento e un contributo per prendere la patente A2; acquisto di una Trident 660 : cambio elettronico Triumph Shift Assist incluso nel prezzo;

: cambio elettronico Triumph Shift Assist incluso nel prezzo; acquisto di una Bonneville 900 : finanziamento agevolato con pagamento di 99 euro al mese per i primi 36 mesi;

: finanziamento agevolato con pagamento di 99 euro al mese per i primi 36 mesi; acquisto di una Tiger 1200 GT o Rally : valigie laterali in alluminio incluse nel prezzo ed esclusivi vantaggi da 1.000 o da 2.000 euro;

: valigie laterali in alluminio incluse nel prezzo ed esclusivi vantaggi da 1.000 o da 2.000 euro; acquisto di una Tiger Sport 660 : valigie laterali in tinta e con attacchi integrati incluse nel prezzo;

: valigie laterali in tinta e con attacchi integrati incluse nel prezzo; acquisto di una Street Triple RR: vantaggi del valore di 1.500 euro.

In più sempre disponibili la Formula Easy, per usufruire di un finanziamento con TAN fisso 4,49%, TAEG max 7,17% e prima rata a 180 giorni su tutta la gamma modelli Triumph (ad esclusione di Tiger 1200 MY22); e la soluzione Triumph Welcome Back, che consente di acquistare subito la moto versando un anticipo e comode rate mensili e poi decidere se sostituirla, tenerla saldando l’importo residuo in unica soluzione oppure rateizzandolo, o restituirla.

OFFERTE VESPA NOVEMBRE 2023

Fino a 500 euro di vantaggi grazie alla promozione Back in Black Friday sui modelli Vespa Primavera e Sprint (anche 50 cc), mentre Vespa GTS 300 e Vespa elettrica sono offerti con immatricolazione moto inclusa nel prezzo. E -20% di sconto su abbigliamento e caschi selezionati.

OFFERTE YAMAHA NOVEMBRE 2023

A novembre 2023 offerte Yamaha come se piovesse:

chi acquista MT-07 , Tracer 7 oppure XSR 700 può accedere a 700 euro di vantaggi, che consistono, a scelta, nella supervalutazione dell’usato fino a 700 euro o nell’omaggio di accessori originali per lo stesso valore;

, oppure può accedere a 700 euro di vantaggi, che consistono, a scelta, nella supervalutazione dell’usato fino a 700 euro o nell’omaggio di accessori originali per lo stesso valore; chi acquista Ténéré 700 nelle versioni World Raid, Rally Edition e World Rally ottiene la supervalutazione dell’usato fino a 1.000 euro oppure accessori originali per lo stesso valore. Partecipa inoltre al concorso ‘Vinci il deserto’ in cui può vincere un viaggio nei luoghi mitici della Parigi-Dakar;

nelle versioni World Raid, Rally Edition e World Rally ottiene la supervalutazione dell’usato fino a 1.000 euro oppure accessori originali per lo stesso valore. Partecipa inoltre al concorso ‘Vinci il deserto’ in cui può vincere un viaggio nei luoghi mitici della Parigi-Dakar; chi acquista XSR 900 può accedere fino a 1.500 euro di vantaggi, che consistono, a scelta, nella supervalutazione dell’usato fino a 700 euro o nell’omaggio di accessori originali per lo stesso valore;

può accedere fino a 1.500 euro di vantaggi, che consistono, a scelta, nella supervalutazione dell’usato fino a 700 euro o nell’omaggio di accessori originali per lo stesso valore; anche chi acquista una MT-10 o MT-10 SP può beneficiare della supervalutazione dell’usato fino a 1.500 euro oppure dell’omaggio di accessori originali per il medesimo valore.

Inoltre soluzioni di finanziamento dedicate su tutti i modelli Yamaha citati.

Trovate maggiori dettagli e altre offerte moto e scooter a novembre 2023 nei siti ufficiali delle varie case motociclistiche.