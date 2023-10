Bridgestone presenta la nuova generazione di Battlax Hypersport S23

Bridgestone ha annunciato il lancio della nuova generazione di pneumatici moto: Battlax HYPERSPORT S23. Le nuove gomme moto si posizionano al top della gamma BATTLAX, che quest’anno celebra il suo quarantesimo anniversario. Una ricorrenza importante nel settore degli pneumatici sportivi per Bridgestone, pronta a rispondere alle esigenze di un’ampia gamma di moto sportive ed esigenti. Ecco le novità in anteprima.

BRIDGESTONE BATTLAX HYPERSPORT S23, PIU’ GRIP IN PIEGA

Bridgestone chiarisce che il BATTLAX HYPERSPORT S23 non è solo un nuovo pneumatico: rappresenta il culmine dell’innovazione e della ricerca per il Costruttore. Tra le novità di spicco c’è l’adozione di una nuova mescola, concentrata in particolare nella porzione laterale del battistrada, promette di migliorare significativamente il contatto con l’asfalto, soprattutto in piega. Questo, abbinato al nuovo design che sfrutta la tecnologia Pulse Groove, garantisce prestazioni ottimali sull’asciutto e maneggevolezza in condizioni di pioggia e su strade impegnative, secondo Bridgestone.

L’IMPEGNO DI BRIDGESTONE VERSO UNA CULTURA MOTO SICURA

Bridgestone sottolinea che da sempre, la visione dell’azienda è offrire prodotti di qualità superiore che elevino l’esperienza di guida. “Grazie ai suoi prodotti moto, Bridgestone ha l’ambizione di raggiungere gli obiettivi ‘Emotion: l’impegno a ispirare entusiasmo e diffondere gioia nel mondo della mobilità’ e ‘Ease: l’impegno a portare comfort e tranquillità alla vita della mobilità”, descritti nel Bridgestone E8 Commitment’”.

MISURE BRIDGESTONE BATTLAX HYPERSPORT S23

Le gomme moto Bridgestone BATTLAX HYPERSPORT S23 saranno disponibili da gennaio 2024 in 6 dimensioni (una misura anteriore e cinque misure posteriori):