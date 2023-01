Ducati è Top Employer Italia 2023

Ducati è stata certificata come Top Employer 2023, per il 9^ anno consecutivo è tra le migliori aziende in ambito risorse umane. L’unica realtà nel modo delle due ruote che affianca altre aziende automotive tra le più conosciute.

TOP EMPLOYER: COME SI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE

Top Employers è una certificazione che viene riconosciuta alle società e aziende che offrono le migliori condizioni di lavoro per i dipendenti. Viene assegnata da Top Employers Institute che è l’ente certificatore globale delle aziende. Il premio è assegnato a tutte le aziende più virtuose per la qualità dell’ambiente di lavoro, lo sviluppo e valorizzazione delle persone. E’ assegnato dall’ente certificatore indipendente che sulla base delle domande ricevute verifica le Best Practice attuate all’interno delle aziende candidate. Sono una condizione per l’ottenimento del certificato:

Strategia dei talenti;

Pianificazione della forza lavoro;

On-Boarding;

Formazione e Sviluppo;

Gestione delle Performance;

Sviluppo della Leadership;

Gestione delle Carriere;

Sistema di Retribuzione e Benefit;

Cultura aziendale;

LE MIGLIORI AZIENDE AUTOMOTIVE IN ITALIA 2023

Ad ottenere la certificazione Top Employers Italia 2023 sono in totale 150 aziende dell’industria automotive che hanno sedi organizzative e dipendenti nel Paese. Tra queste sono solo 13 le migliori aziende nei settori automotive/industriale in Italia del 2023, che riportiamo in ordine alfabetico:

Amaris Consulting;

Automobili Lamborghini;

BIP;

Dana Incorporated;

Ducati Motor Holding;

Ferrari;

Italdesign;

LeasePlan Italia;

Renault Group;

Toyota Motor Italia;

Volkswagen Group Italia;

Würth Italia.

COMMENTO DUCATI AL TOP EMPLOYERS ITALIA 2023

“Siamo molto orgogliosi di ricevere per il nono anno consecutivo la certificazione Top Employer, un riconoscimento di grande valore che testimonia il continuo impegno e la costante attenzione di Ducati verso la cura delle persone“, ha dichiarato Raffaella Ponticelli, Direttrice Risorse Umane Ducati. “L’ambiente lavorativo costituisce uno dei fattori determinanti per il successo di un’azienda e una leva per incrementare la motivazione e l’entusiasmo dei propri dipendenti. Al centro della nostra strategia c’è la tutela della serenità, dell’equilibrio, delle aspirazioni e dell’unicità di ognuno, con l’obiettivo di creare un rapporto di fiducia e sostegno reciproco a favore di una comunicazione aperta e inclusiva, lontana da pregiudizi e stereotipi”.