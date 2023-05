Honda EM1: prezzo e uscita dello scooter elettrico

Honda ha annunciato l’introduzione a livello globale di 10 moto elettriche entro il 2025 e il battesimo spetta a un ciclomotore pensato per una clientela molto giovane: si chiama Honda EM1 (EM sta per Electric Moped, letteralmente ‘ciclomotore elettrico’), ed è il primo veicolo elettrico a due ruote del marchio giapponese destinato al mercato europeo. Scopriamone le caratteristiche, il prezzo e la data di uscita in Italia.

HONDA EM1: CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

Dicevamo che Honda EM1 si rivolge a un pubblico giovane, anzi giovanissimo, e in effetti è così: scooter elettrico classificato come ciclomotore, ossia con potenza inferiore a 4 kW e velocità che non supera 45 km/h, può essere guidato in Italia fin dall’età di 14 anni con la patente AM. Ideale soprattutto per i ragazzi che necessitano di un mezzo per spostarsi in città senza doversi preoccupare del rifornimento al benzinaio e di eventuali limitazioni alla circolazione e alla sosta dei veicoli inquinanti. Perfetto, quindi, per i tragitti casa-scuola e non solo.

Dal punto di vista del design, è uno scooter sottile e compatto, con un mix di curve morbide nella parte anteriore e una sezione posteriore più spigolosa. Per quanto riguarda invece le dimensioni, Honda EM1 ha una lunghezza di 186 cm e un’altezza della sella di 74 cm. L’altezza da terra è di 13,5 cm e il peso di 95 kg, batteria compresa.

Nel sottosella c’è uno spazio di 3,3 litri e sul lato sinistro della carenatura si trova un vano interno abbastanza grande da contenere una bottiglietta d’acqua da mezzo litro; sulla destra, risulta particolarmente utile la presa USB per la ricarica dello smartphone. C’è anche un comodo gancio per appendere una borsa e maniglie e pedane per il passeggero (il passeggero si può portare solo dai 16 anni, ricordiamolo). Il portapacchi posteriore è di serie mentre come optional saranno resi disponibili un bauletto da 35 litri e un portapacchi posteriore maggiorato.

HONDA EM1: MOTORE, BATTERIA E AUTONOMIA

Il motore elettrico di Honda EM1 eroga 1,7 kW e 90 Nm di coppia massima. La batteria Honda Mobile Power Pack E agli ioni di litio (50,3 V – 29,4 Ah) da 10,3 kg può essere rimossa facilmente per permetterne la ricarica a casa con l’apposito caricabatterie. Il funzionamento della ricarica è semplice: il caricabatterie da 5,3 kg, completo di ventola di raffreddamento ad aria, utilizza una presa domestica monofase 100-240 V AC, produce un massimo di 270 W e lo stato di carica è indicato da una spia LED a 4 segmenti.

Per una ricarica 0-100% ci vogliono all’incirca 6 ore, per quella 25-75% bastano 2,7 ore. Il ciclo di vita della batteria prevede oltre 2.500 ricariche.

L’autonomia in modalità WMTC è stimata in 30 ore. Tuttavia il test in modalità WMTC indica la percorrenza a piena potenza, è pertanto possibile estendere l’autonomia fino a 41,3 km nel normale utilizzo e fino a 48,0 in modalità ECON, a prestazioni ridotte.

HONDA EM1: PREZZO E DATA DI USCITA IN ITALIA

Qual è il prezzo della Honda EM1? Al momento non è ancora noto, si conosce però l’originale modalità di vendita: per garantire che i clienti non debbano assumersi la responsabilità dello smaltimento o del riciclaggio dell’Honda Mobile Power Pack E (e del caricabatteria), Honda EM1 sarà disponibile, nelle colorazioni Pearl Sunbeam White, Digital Silver Metallic e Matte Ballistic Black Metallic, in base a uno schema di leasing, noleggio o abbonamento, a seconda del Paese. In questo modo, per tutto il ciclo di vita dello scooter i clienti non dovranno preoccuparsi né della continuità delle prestazioni della batteria né del suo smaltimento finale.

Non ancora ufficializzata la data di uscita in Italia ma sarà nel corso dell’estate 2023. A presto per nuovi aggiornamenti.