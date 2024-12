Dallo scorso 14 dicembre 2024 le moto 125 cc possono liberamente circolare in autostrada e sulle strade extraurbane principali (tangenziali), superando un divieto che vigeva da sempre. Questo è stato possibile grazie alla modifica introdotta dalle legge n. 177/2024 che ha parzialmente riformato il Codice della Strada. Possono dunque circolare in autostrada tutti i motoveicoli di cilindrata superiore a 120 cc (o 6 kW se elettrici) con alcune limitazioni: il permesso è accordato solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente A, B o di categoria superiore, oppure muniti da almeno due anni di patente A1 o patente A2. Scopriamo, di seguito, i 10 scooter 125 più potenti per andare in autostrada.

SCOOTER 125: I PIÙ POTENTI PER VIAGGIARE IN AUTOSTRADA

Sebbene la norma consenta adesso di viaggiare in autostrada con motoveicoli a partire da 6 kW, è ovvio che per stare al passo con gli altri veicoli un po’ di potenza in più non guasterebbe. Il limite di potenza massima per le moto 125 cc è di 11 kW (pari a 15 CV), riscontrabile in molte motociclette ma in pochi scooter tra quelli in commercio. Vediamo pertanto quali sono gli scooter 125 che più si avvicinano alla potenza di 11 kW, risultando probabilmente i più adatti per circolare in autostrada.

Piaggio Medley 125

Lunghezza: 2.020 mm

Larghezza: 705 mm

Altezza sella da terra (min.): 799 mm

Motore: termico

Tempi: 4

Cilindri: 1

Potenza: 11 kW

Emissioni: Euro 5

Prezzo: 3.799 € (125 ABS) – 3.899 € (125 S ABS).

Aprilia SR GT 125

Lunghezza: 2.110 mm

Larghezza: 780 mm

Altezza sella da terra (min.): 775 mm

Motore: termico

Tempi: 4

Cilindri: 1

Potenza: 11 kW

Emissioni: Euro 5

Prezzo: 3.999 € (SR 125 GT) – 4.449 € (SR 125 GT Replica) – 4.299 € (SR 125 GT Sport ABS).

QJ Motor SQ 16

Lunghezza: 2.101 mm

Larghezza: 733 mm

Altezza sella da terra (min.): 799 mm

Motore: termico

Tempi: 4

Cilindri: 1

Potenza: 10,8 kW

Emissioni: Euro 5

Prezzo: 2.690 €.

QJ Motor ATR 125

Lunghezza: 1.990 mm

Larghezza: 755 mm

Altezza sella da terra (min.): 770 mm

Motore: termico

Tempi: 4

Cilindri: 1

Potenza: 10,8 kW

Emissioni: Euro 5

Prezzo: 3.000 € (ATR 125) – 3.200 € (ATR 125 X).

Honda Forza 125

Lunghezza: 2.145 mm

Larghezza: 754 mm

Altezza sella da terra (min.): 780 mm

Motore: termico

Tempi: 4

Cilindri: 1

Potenza: 10,7 kW

Emissioni: Euro 5+

Prezzo: 5.490 €.

Zontes ZT125-D

Lunghezza: 2.000 mm

Larghezza: 785 mm

Altezza sella da terra (min.): 748 mm

Motore: termico

Tempi: 4

Cilindri: 1

Potenza: 10,7 kW

Emissioni: Euro 5

Prezzo: 3.390 €.

Peugeot Pulsion 125

Lunghezza: 1.970 mm

Larghezza: 760 mm

Altezza sella da terra (min.): nd

Motore: termico

Tempi: 4

Cilindri: 1

Potenza: 10,6 kW

Emissioni: Euro 5

Prezzo: 4.999 € (Pulsion 125 Active) – 5.299 € (Pulsion 125 Allure).

Wottan Storm-V 125 CBS

Lunghezza: 2.230 mm

Larghezza: 760 mm

Altezza sella da terra (min.): 770 mm

Motore: termico

Tempi: 4

Cilindri: 1

Potenza: 10,5 kW

Emissioni: Euro 5

Prezzo: 3.690 €.

Vespa GTS 125

Lunghezza: 1.950 mm

Larghezza: 755 mm

Altezza sella da terra (min.): 790 mm

Motore: termico

Tempi: 4

Cilindri: 1

Potenza: 10,3 kW

Emissioni: Euro 5+

Prezzo: 6.199 € (GTS 125) – 6.299 € (GTS 125 Super) – 6.499 (GTS 125 Super Sport) – 6.499 € (GTS 125 Super Tech).

Lem Motor NVH Z11