Moto e scooter 125 in autostrada: da quando sarà possibile?

Il disegno di legge di riforma del Codice della Strada è stato approvato in via definitiva introducendo numerose novità che riguardano il mondo delle due ruote, la più importante delle quali riguarda la possibilità per moto e scooter 125 cc di circolare liberamente in autostrada e sulle strade extraurbane principali, circostanza oggi vietata. Ovviamente la novità non è ancora operativa perché il ddl, per diventare legge dello Stato, dev’essere prima pubblicato in Gazzetta Ufficiale e poi bisognerà attendere l’entrata in vigore. Proviamo quindi a capire quando sarà possibile circolare con i 125 in autostrada.

MOTO E SCOOTER 125 IN AUTOSTRADA: LA NORMATIVA VIGENTE E COME CAMBIERÀ

Fino a oggi, ricordiamolo, l’articolo 175 del Codice della Strada negava la possibilità per moto e scooter 125 di circolare in autostrada e sulle strade extraurbane principali (tangenziali, superstrade, ecc.). In particolare il divieto si applicava a “velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico“, nonché alle “motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico“.

Ma quando la modifica introdotta al Codice della Strada diventerà operativa, potranno invece circolare in autostrada tutti i motoveicoli di cilindrata superiore a 120 cc (o 6 kW se elettrici) con alcune limitazioni: il permesso sarà accordato solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente A, B o di categoria superiore, oppure muniti da almeno due anni di patente A1 o patente A2.

QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE LA LEGGE?

Tutto chiaro, quindi, se non fosse che la nuova regola non è ancora effettiva. Infatti, sebbene sia arrivata l’approvazione definitiva da parte del Senato, il nuovo Codice della Strada per diventare legge dello Stato dev’essere prima firmato dal Presidente della Repubblica, azione propedeutica alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dopodiché occorrerà attendere i canonici 15 giorni.

In base alle previsioni, il Ddl sarà pubblicato in G.U. la prossima settimana e poi da lì si inizieranno a contare i 15 giorni necessari per entrata in vigore. Il via libera ai 125 in autostrada potrebbe quindi esserci a metà dicembre 2024, giorno più giorno meno. Ovviamente vi terremo aggiornati.

125 IN AUTOSTRADA, FMI E ANCMA FAVOREVOLI

Nell’attesa, i rappresentati dei motociclisti e delle case costruttrici si sono dichiarati ovviamente soddisfatti per la modifica al Codice della Strada. La Federazione Motociclistica Italiana, nel portare avanti la sua battaglia a favore dei 125 in autostrada, ha sempre battuto sul tasto che questo vincolo esiste solo in Italia e non è più giustificato dal progresso tecnologico e dai livelli di sicurezza raggiunti dai veicoli a due ruote. Dello stesso avvisa l’ANCMA, l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, che tramite il presidente Mariano Roman ha sottolineato che non solo l’Italia si allinea finalmente al resto dell’Europa, dove è già consentito il transito delle moto 125 in autostrada, ma lo scenario rappresenta un risultato molto importante per i produttori, l’industria di riferimento e per gli utenti della strada.