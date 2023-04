Immatricolazioni moto e scooter: +26,6% a marzo 2023

Le immatricolazioni di moto e scooter a marzo crescono del +26,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. E’ quanto emerge dai dati elaborati dall’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA). Trend in discesa invece per gli scooter elettrici che perdono quasi la stessa quota (-25%) in assenza di incentivi all’acquisto. Ecco i dati in dettaglio.

IMMATRICOLAZIONI DUE RUOTE: A MARZO CICLOMOTORI ED ELETTRICI IN CALO

Le immatricolazioni di scooter e moto a marzo in Italia registrano numeri di crescita, lasciandosi alle spalle i ciclomotori e le due ruote a zero emissioni, in saldo negativo. “Le tendenze degli ultimi mesi, che vedono un aumento a doppia cifra degli scooter e delle moto accompagnata da una flessione dei ciclomotori e dei veicoli a trazione elettrica”, scrive ANCMA in un comunicato. “Su quest’ultimo ambito, in particolare, ANCMA sottolinea nel comunicato la richiesta al Governo di destinare i fondi non utilizzati nel 2022 per gli incentivi all’acquisto, al momento congelati, alla dotazione economica complessiva di quest’anno. L’obiettivo è quello di contribuire a far raggiungere anche al mercato a emissioni zero una maturità numerica più significativa, non solo in termini percentuali”.

IMMATRICOLAZIONI MOTO SCOOTER E CICLOMOTORI MARZO 2023

Le immatricolazioni di veicoli a due ruote a marzo 2023 secondo il rapporto ANCMA mostrano un calo delle vendite di ciclomotori e veicoli a due ruote a batterie:

ciclomotori , -5,7% con 1.548 mezzi immatricolati;

, -5,7% con 1.548 mezzi immatricolati; scooter , +31,5% e 17.777 veicoli immatricolati;

, +31,5% e 17.777 veicoli immatricolati; moto, +25,8% e 18.221 unità immatricolate.

IMMATRICOLAZIONI MOTO E SCOOTER ELETTRICI A MARZO 2023

A marzo 2023 il mercato di scooter e moto elettrici chiude nuovamente con un saldo negativo: -25,26% con 1.098 unità vendute. Secondo ANCMA lo stallo è dovuto anche al confronto con marzo 2022 che segnava un trend del +65%. In particolare affanno il segmento degli scooter elettrici che a marzo perdono il 27,88%. Nel trimestre i veicoli a zero emissioni segnano un calo del -16,97%, registrando 2.808 mezzi.