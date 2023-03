Immatricolazioni moto e scooter a febbraio +21%: al palo gli EV

Le immatricolazioni di moto e scooter fanno registrare una crescita del +21% a febbraio 2023. La spinta degli scooter è molto più efficace di quella dei ciclomotori. Ecco tutti i dati elaborati dall’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA).

IL MERCATO MOTO IN ITALIA SECONDO ANCMA

“Il superamento di molti dei residuali problemi di approvvigionamento permette al mercato di esprimere meglio il proprio potenziale, confermando ancora il ruolo centrale dei nostri prodotti come scelta sostenibile e fruibile per gli spostamenti individuali e per gli utilizzi più legati alla passione, al turismo e allo sport”, ha dichiarato Paolo Magri, presidente di ANCMA. “Per questo riteniamo che l’agenda politica delle amministrazioni locali debba tenere conto, nel dibattito sulla sostenibilità dei trasporti e sul futuro delle città, del contributo determinante che i motocicli continuano a offrire alla soluzione dei problemi della mobilità”.

QUANTE MOTO E SCOOTER SONO STATI IMMATRICOLATI A FEBBRAIO 2023

Le immatricolazioni a due ruote registrate a febbraio sono 23.676 con gli scooter che crescono del +44,6% con 11.309 veicoli immatricolati a febbraio 2023. Anche l’andamento delle moto è positivo: +7,03% e 11.266 immatricolazioni. Unico dato in controtendenza è quello dei ciclomotori, come già a gennaio, che fanno segnare un calo del 10% e registrano 1.101 unità. Clicca l’immagine sotto per vederle a tutta larghezza.

IMMATRICOLAZIONI MOTO E SCOOTER ELETTRICI

Il mercato moto e scooter elettrici, che a febbraio registra 838 immatricolazioni, in calo del 3,23% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel primo bimestre l’elettrico cala del 10,82% sul 2022 e mette in strada 1.706 veicoli a zero emissioni. Occorre tuttavia segnalare – riporta ANCMA – che i primi due mesi del 2022 avevano fatto registrare una crescita dell’82%.