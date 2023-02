Immatricolazioni moto e scooter: +38% a gennaio

L’ottima chiusura del 2022 per le vendite di moto, scooter e ciclomotori non arresta il trend di ripresa delle immatricolazioni a due ruote. A gennaio 2023 è stato registrato un aumento del +38% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Gli scooter continuano a fare da volano con il +77% di crescita. Ecco tutti i dati elaborati dall’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA).

IL MERCATO MOTO IN ITALIA TRA I PIÙ ATTIVI D’EUROPA

“L’andamento del mercato con i numeri registrati negli ultimi due anni, vede il nostro Paese leader in Europa per numero di immatricolazioni e anche nella produzione”, ha dichiarato Paolo Magri, presidente di ANCMA. “L’Italia si dimostra nuovamente epicentro della passione per le due ruote e i motocicli”. L’andamento positivo a doppia cifra per il mercato delle due ruote nel primo mese dell’anno, equivale a una crescita del +37,72% pari a 21.314 unità, anche per effetto degli incentivi statali, attualmente già esauriti per le ICE .

QUANTE MOTO E SCOOTER SONO STATI IMMATRICOLATI A GENNAIO 2023

L’osservazione delle immatricolazioni a due ruote dimostra che gli scooter crescono del +77,4% con 10.720 veicoli immatricolati a gennaio 2023. Anche l’andamento delle moto è positivo: +22,36% e 9.482 immatricolazioni. Unico dato in controtendenza è quello dei ciclomotori, che fanno segnare un calo del 33,97% e registrano 1.112 unità. Secondo ANCMA Si tratta di un rimbalzo tecnico dovuto a una significativa commessa registrata nel corso del 2022.

IMMATRICOLAZIONI MOTO E SCOOTER PER CILINDRATA E TIPOLOGIA

Guardando le immatricolazioni di moto e scooter per cilindrata le medie cilindrate sono tradizionalmente più numerose. Mentre tra le tipologie di moto, c’è una ripresa netta di Enduro, Supermotard e Turismo.

Scooter più venduti per cilindrata a gennaio 2023:

Fino a 125 cc: +50,86% – 3509 unità;

Da 251 a 500 cc: +70,63% – 3440;

Da 126 a 250 cc: +93,85% – 1890;

Da 501 a 600 cc: +46,12% – 301;

Oltre 600 cc: +474% – 999.

Moto più vendute per cilindrata a gennaio 2023:

Fino a 125 cc: +16% – 1301 unità;

Da 126 a 250 cc: -18% – 231;

Da 251 a 500 cc: +9% – 2098;

Da 751 a 1000 cc: +27% – 2268;

Da 501 a 750 cc: +32% – 1503;

Oltre 1000 cc: +37% – 2062;

Moto più vendute per tipo a gennaio 2023: