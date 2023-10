Kawasaki Ninja 7 Hybrid: la sportiva con 2 motori, ICE ed EV

Il programma di elettrificazione di Kawasaki continua con il debutto della Nuova Kawasaki Ninja 7 Hybrid. Si tratta di un modello destinato a ricoprire un ruolo di primo piano sul mercato: il progetto, infatti, è la prima moto ibrida al mondo prodotta in serie. Il nuovo modello punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato grazie a un comparto tecnico di nuova generazione, esclusivo e ricco di funzionalità che unisce un motore ICE a un motore elettrico, con un sistema oggi molto popolare tra le auto ma ancora tutto da scoprire tra i mezzi a due ruote. Vediamo le caratteristiche della nuova sportiva Kawasaki Ninja 7 Hybrid.

KAWASAKI NINJA 7 HYBRID: IL MOTORE IBRIDO

Il cuore del progetto della Nuova Kawasaki Ninja 7 Hybrid è rappresentato dal sistema ibrido che unisce un motore ICE e un motore EV. La moto può contare su:

un nuovo motore bicilindrico parallelo da 451 cc , a quattro tempi e raffreddato a liquido;

, a quattro tempi e raffreddato a liquido; un motore elettrico da 9 kW alimentato a batteria agli ioni di litio da 48 V;

Il sistema è in grado di garantire alla Kawasaki Ninja 7 Hybrid una potenza combinata di 43,5 kW che arriva fino a 51,1 kW grazie all’e-boost. Il nuovo modello di Kawasaki è una moto di medie dimensioni che punta a garantire prestazioni simili a modelli tra i 650cc e i 700cc ma con un’accelerazione in partenza paragonabile a una supersport da 1.000cc, grazie al sistema e-boost di Kawasaki. La nuova moto ibrida, secondo le dichiarazioni dell’azienda, avrà un consumo di carburante pari a quello di una 250cc con guida sportiva con cambio a manubrio. Per il momento, l’azienda non ha fornito dettagli precisi in merito ai consumi e alle prestazioni della Kawasaki Ninja 7 Hybrid. La moto avrà a sua disposizione tre modalità di guida:

SPORT-HYBRID;

ECO-HYBRID;

EV (con velocità e autonomia limitate; non sono stati diffusi dati aggiuntivi);

La possibilità di scegliere, di volta in volta, la modalità da utilizzare consente di ottimizzare le prestazioni e i consumi della moto.

LE CARATTERISTICHE DELLA KAWASAKI NINJA 7 HYBRID

La Nuova Kawasaki Ninja 7 Hybrid sarà disponibile in una colorazione esclusiva, con la parte bassa della carena verde lime opaco e la carrozzeria argento e nera. La strumentazione include il display TFT a colori e la connettività per lo smartphone, tramite una versione dedicata dell’app RIDEOLOGY. Tra le caratteristiche tecniche della Kawasaki Ninja 7 Hybrid troviamo anche:

il sistema start-and-stop , che porta all’arresto del motore a combustione per risparmiare carburante a moto ferma;

, che porta all’arresto del motore a combustione per risparmiare carburante a moto ferma; il sistema Automatic Launch Position Finder che, quando selezionato, sceglie in automatico la prima marcia quando la moto è ferma;

che, quando selezionato, sceglie in automatico la prima marcia quando la moto è ferma; modalità Walk per semplificare le manovre a bassa velocità.

PREZZI E DISPONIBILITA’ DELLA NUOVA KAWASAKI NINJA 7 HYBRID

La Nuova Kawasaki Ninja 7 Hybrid è vicina al debutto ma, almeno per il momento, l’azienda non ha ancora svelato i prezzi della gamma. La sportiva della casa nipponica sarà protagonista del mercato già tra pochi mesi: i primi esemplari della nuova ibrida, infatti, saranno disponibili nella prima parte del 2024. Ulteriori aggiornamenti in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane.