Mercato moto: +21% di immatricolazioni, ma ciclomotori in calo

Il mese di settembre 2023 ha segnato un’importante crescita nel mercato italiano delle due ruote con incremento del +20,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Dall’analisi di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) risultano 27.087 veicoli immatricolati. Ecco i dati in dettaglio che rivelano le preferenze degli italiani con l’acquisto delle due ruote a motore.

SCOOTER E MOTO: I PROTAGONISTI

Gli scooter continuano a essere i protagonisti del mercato italiano, con 14.230 veicoli immatricolati nel mese, registrando una crescita del +26,01%. Le moto non sono da meno, evidenziando un incremento del +19,56% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e totalizzando 11.208 unità vendute. Nonostante questo positivo trend generale, i ciclomotori sembrano attraversare un periodo difficile, con una diminuzione del -5,72% e 1.649 unità vendute in settembre. Ecco di seguito la Top 30 delle moto più vendute, clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.

ANALISI DEI PRIMI NOVE MESI

Guardando all’intero arco dei primi nove mesi del 2023, il mercato delle due ruote totalizza 285.847 veicoli immatricolati. In particolare:

gli scooter mostrano un significativo +24,63% rispetto all’anno precedente, con 147.455 veicoli;

mostrano un significativo rispetto all’anno precedente, con 147.455 veicoli; le moto seguono con 123.118 unità e una crescita del 13,48% ;

seguono con 123.118 unità e una del ; i ciclomotori segnalano una tendenza negativa, perdendo il 12,12% e attestandosi a 15.274 veicoli venduti.

FOCUS SUL MERCATO ELETTRICO

Il mercato dei veicoli elettrici a due ruote è in ripresa, con settembre che segna un aumento dell’11,28%, equivalente a 1.006 veicoli venduti. Gli scooter elettrici sono in crescita con un +13,37% e 619 unità, mentre i ciclomotori mostrano un incremento del 10,79% e 349 unità. Tuttavia, se si analizza l’andamento complessivo dell’anno, il segmento elettrico rimane in leggero calo, registrando una flessione del 19,01% e 10.329 veicoli venduti.