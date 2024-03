Michelin presenta le nuove Power GP2, Power 6, e Anakee Road

Michelin ha presentato ufficialmente tre nuovi pneumatici da moto di cui aveva anticipato in anteprima qualcosa in occasione di Eicma 2023. Si tratta dei rivoluzionari Michelin Power GP2, Power 6 e Anakee Road. Questi pneumatici, sviluppati in stretta collaborazione con le case motociclistiche, promettono di introdurre nuovi standard tecnologici e prestazionali nei rispettivi segmenti di appartenenza, portando l’esperienza di guida su strada e su pista a nuovi livelli di comfort, sicurezza e aderenza.

MICHELIN POWER GP2: LA FUSIONE TRA STRADA E PISTA

Il Michelin Power GP2 rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica di Michelin nel segmento delle moto Sport e Hypersport. Ispirato dal coinvolgimento del marchio nel Campionato del Mondo FIM MotoGP, questo pneumatico è stato progettato per offrire prestazioni senza compromessi su strade e circuiti. Caratterizzato da un rapporto vuoti-pieni del battistrada di soli il 6,5%, il Power GP2 combina guida ad alti livelli, precisione e aderenza di prima classe. Secondo il produttore, le tecnologie di ultima generazione, come la Michelin Silica e la Michelin Carbon Black, assicurano un’aderenza superiore sia sul bagnato che sull’asciutto, mentre la tecnologia Michelin 2CT+ garantisce una stabilità senza pari anche ad alti angoli di piega.

MICHELIN POWER 6: IL NUOVO RIFERIMENTO DELLA CATEGORIA HYPERSPORT

Il Michelin Power 6 si pone come il nuovo punto di riferimento nel panorama delle gomme moto. Anche questo derivato dalle esperienze acquisite in MotoGP, offre un equilibrio impeccabile tra aderenza, maneggevolezza e durata chilometrica. Con un disegno del battistrada studiato per garantire sicurezza sia su strade bagnate che asciutte, il Power 6 assicura un’entrata in temperatura rapida e un comportamento dinamico superiore. La tecnologia Michelin 2CT+ e la tela in aramide di nuova generazione contribuiscono a fornire un controllo ottimale del veicolo in ogni situazione.

MICHELIN ANAKEE ROAD: STILE E PRESTAZIONI PER LE ENDURO STRADALI

Il Michelin Anakee Road è il nuovo gioiello della gamma Anakee, pensato principalmente per l’utilizzo stradale delle Enduro. Con un design avventuroso e prestazioni all’avanguardia, questo pneumatico offre un’eccezionale maneggevolezza e confidenza su strada, specialmente in condizioni di bagnato. Grazie alla tecnologia Michelin 2CT+ e all’ispirazione dal Michelin Road 6, l’Anakee Road garantisce stabilità e durata chilometrica, rappresentando la scelta ideale per i possessori di Enduro stradali di 600cc e oltre.