Offerte moto e scooter: le promozioni di aprile 2025

Con l’inizio della primavera e l’arrivo della bella stagione prendono il via le offerte per l’acquisto di moto e scooter ad aprile 2025, con le quali le principali case motociclistiche sperano di attirare nuovi e vecchi clienti. Le offerte possono riguardare i nuovi modelli in vendita oppure l’abbigliamento tecnico e gli accessori moto. Ricordiamo inoltre che sono disponibili gli incentivi statali per le moto, sebbene limitati ai soli veicoli elettrici.

OFFERTE APRILIA APRILE 2025

Fino al 30 aprile 2025 la promozione Aprilia Days consente di ottenere sconti e agevolazioni:

gamma V4 con supervalutazione dell’usato fino a 2.000 euro;

con supervalutazione dell’usato fino a 2.000 euro; Aprilia Tuareg 660 con 750 euro di supervalutazione dell’usato e valigie laterali Urban comprese nel prezzo;

con 750 euro di supervalutazione dell’usato e valigie laterali Urban comprese nel prezzo; Aprilia Tuono Factory con 500 euro di supervalutazione dell’usato;

con 500 euro di supervalutazione dell’usato; Aprilia RS 660 con 500 euro di supervalutazione dell’usato;

con 500 euro di supervalutazione dell’usato; Aprilia 125 cc Euro 5 con 300 euro di vantaggi e tasso zero (dal 14 dicembre 2024 i 125 si possono usare anche in autostrada e sulle tangenziali);

con 300 euro di vantaggi e tasso zero (dal 14 dicembre 2024 i 125 si possono usare anche in autostrada e sulle tangenziali); Aprilia RS 457 con 350 euro di supervalutazione dell’usato e prezzo a partire da 3.600 euro con finanziamento Dreamride Gold (Tan 0%, Taeg 6,33%);

con 350 euro di supervalutazione dell’usato e prezzo a partire da 3.600 euro con finanziamento Dreamride Gold (Tan 0%, Taeg 6,33%); Aprilia RS 125, Tuono 125, SX 125 e RX 125 con contributo di 300 euro per prendere la patente;

con contributo di 300 euro per prendere la patente; Aprilia SR GT con 300 euro di vantaggi, anticipo zero e tasso zero (Tan 0%, Taeg 10,17%).

I vantaggi possono prevedere uno sconto sull’acquisto di accessori, un abbuono delle spese di immatricolazione, l’assicurazione compresa nel prezzo consigliato del veicolo o un contributo sul prezzo consigliato del veicolo, anche in combinazione tra loro.

OFFERTE BMW MOTORRAD APRILE 2025

Tante promozioni attive su moto, servizi o accessori BMW Motorrad:

F 900 R e F 900 XR Black Edition con 2.200 euro di vantaggi fino al 30/9/2025;

e con 2.200 euro di vantaggi fino al 30/9/2025; R 1300 GS in offerta da 130 euro al mese fino al 30/6/2025;

in offerta da 130 euro al mese fino al 30/6/2025; F 900 GS con 2.500 euro di optional inclusi nel prezzo fino al 30/6/2025;

con 2.500 euro di optional inclusi nel prezzo fino al 30/6/2025; CE 04 con ecoincentivi statali e City Pack incluso nel prezzo fino al 30/6/2025;

con ecoincentivi statali e City Pack incluso nel prezzo fino al 30/6/2025; CE 02 da 70 euro al mese con incentivi statali fino al 30/6/2025.

Inoltre fino al 6/7/2025, acquistando un casco BMW Motorrad presso una concessionaria aderente, si riceve in omaggio il sistema interfono BMW Motorrad Connected Ride Com U1. Oppure, acquistando abbigliamento tecnico originale per un valore pari o superiore a 1.500 euro, si ha in omaggio un casco BMW Motorrad a scelta tra quelli disponibili in concessionaria.

OFFERTE DUCATI APRILE 2025

Su tutte le nuove moto della gamma Ducati è disponibile l’offerta finanziaria Ducati Bike Value che permette di scegliere di tenere la moto dopo 3 anni versando un anticipo o permutando l’usato. Dopo 23 o 35 rate mensili, infatti, puoi scegliere se:

pagare la rata finale, anche rifinanziandola, e tenere la moto;

non pagare la rata finale e restituire la moto;

non pagare la rata finale, restituire la moto e acquistarne un’altra.

Il valore futuro garantito è calcolato sul prezzo di listino chiavi in mano e varia in base alla durata scelta e al modello. La durata scelta del finanziamento è di 24 o 36 mesi con fasce di chilometraggio diverse per ogni modello.

OFFERTE HONDA MOTO APRILE 2025

Tante offerte dedicate agli appassionati di moto Honda interessati all’acquisto di un nuovo modello della casa giapponese. Tranne dove indicato diversamente, le promozioni sono valide fino al 30 aprile 2025;

formula Easy Honda : possibilità di acquistare una nuova moto Hornet 500 , NX500 o CBR500R a 99 euro al mese, con anticipo (TAN fisso 7,50%, TAEG 14,41%), e dopo un anno si è liberi di tenerla, restituirla o cambiarla con Hornet 750, Transalp o CBR650R , continuando a pagare la stessa rata (TAN fisso 7,46%, TAEG 8,29%);

: possibilità di acquistare una nuova moto , o a 99 euro al mese, con anticipo (TAN fisso 7,50%, TAEG 14,41%), e dopo un anno si è liberi di tenerla, restituirla o cambiarla con , continuando a pagare la stessa rata (TAN fisso 7,46%, TAEG 8,29%); NX500 con allestimento Urban dal valore di 1.200 euro incluso nel prezzo fino al 30 giugno 2025;

con allestimento Urban dal valore di 1.200 euro incluso nel prezzo fino al 30 giugno 2025; ADV 350 e Forza 350 proposte con finanziamento senza interessi in 24 rate da 131,25 euro al mese con anticipo (TAN 0,00% TAEG 6,82%);

e proposte con finanziamento senza interessi in 24 rate da 131,25 euro al mese con anticipo (TAN 0,00% TAEG 6,82%); SH125i Vetro o 150i Vetro proposte con finanziamento senza interessi (TAN 0,00%; TAEG 6,83%) che prevede un anticipo e 24 rate da 131,25 euro al mese;

o proposte con finanziamento senza interessi (TAN 0,00%; TAEG 6,83%) che prevede un anticipo e 24 rate da 131,25 euro al mese; SH350i proposto con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%; TAEG 6,40%) che prevede un anticipo e 36 rate da 107,39 euro al mese;

proposto con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%; TAEG 6,40%) che prevede un anticipo e 36 rate da 107,39 euro al mese; SH125i o 150i proposte con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%, TAEG 8,79%) che prevede un anticipo e 36 rate da 70,16 euro al mese;

o proposte con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%, TAEG 8,79%) che prevede un anticipo e 36 rate da 70,16 euro al mese; PCX 125 proposto in 36 rate da 58,34 euro con la Formula Easy (TAN fisso 3,99% TAEG 8,26%);

proposto in 36 rate da 58,34 euro con la Formula Easy (TAN fisso 3,99% TAEG 8,26%); SH Mode 125 proposto con finanziamento senza interessi in 24 rate da 68,75 euro al mese (TAN fisso 0,00%; TAEG max 13,54%).

OFFERTE KAWASAKI APRILE 2025

Sono disponibili numerose offerte Kawasaki valide fino al 31 maggio 2025:

Z900 MY 2025 a partire da 99 euro al mese;

a partire da 99 euro al mese; Versys 650 a partire da 6.940 euro;

a partire da 6.940 euro; Z650 a partire da 6.490 euro;

a partire da 6.490 euro; Ninja 500 a partire da 5.690 euro;

a partire da 5.690 euro; Versys 1100 con Kit Tourer in omaggio;

con Kit Tourer in omaggio; Ninja ZX-4R a partire da 7.990 euro;

a partire da 7.990 euro; Eliminator a partire da 5.690 euro;

a partire da 5.690 euro; Ninja ZX-4RR a partire da 8.690 euro;

a partire da 8.690 euro; Ninja 1100 con Kit Tourer in omaggio;

con Kit Tourer in omaggio; Z650RS a partire da 6.890 euro;

a partire da 6.890 euro; Z500 a partire da 5.190 euro;

a partire da 5.190 euro; Versys 1100 SE a partire da 99 euro al mese;

a partire da 99 euro al mese; Ninja 1100 SX metà moto a interessi zero.

OFFERTE KTM APRILE 2025

Take it Easy è la promozione di KTM grazie alla quale fino al 30/4/2025 è possibile acquistare i modelli della gamma Street ed Enduro versando subito il 50% del prezzo della moto, per poi saldarla dopo un anno. In pratica, trascorsi 11 mesi dall’acquisto si può scegliere se tenere la moto pagando una maxi-rata finale pari al Valore Futuro Garantito stabilito inizialmente, oppure restituirla o sostituirla con un nuovo modello.

Ma non solo: sempre fino al 30 aprile 2025 si può acquistare una selezione di modelli KTM della gamma Enduro, Motocross, Naked, Travel e Sports Tourer con vantaggi fino a 3.000 euro.

OFFERTE KYMKO APRILE 2025

Salvo esaurimento scorte, Kymco estende fino al 30 aprile 2025 la promozione Sorpassa i Limiti riservata a una selezione Full Extended di modelli:

Agility S 125 da 2.490 a 2.390 euro

da 2.490 a 2.390 euro Agility 300 (Senza Noodoe) da 4.990 a 4.590 euro

da 4.990 a 4.590 euro AK 550 ETS da 10.990 a 9.990 euro

da 10.990 a 9.990 euro Xciting 400 VS da 7.390 a 6.990 euro

da 7.390 a 6.990 euro Dink 125 Flat da 3.590 a 3.390 euro

da 3.590 a 3.390 euro Dink 125 Tunnel da 3.590 a 3.390 euro

da 3.590 a 3.390 euro Dink 150 Flat da 4.190 a 3.990 euro

da 4.190 a 3.990 euro Dink 150 R Tunnel da 4.190 a 3.990 euro

da 4.190 a 3.990 euro DTX 360 300 da 5.390 a 4.890 euro

da 5.390 a 4.890 euro DTX 360 350 da 5.790 a 5.490 euro

da 5.790 a 5.490 euro KRV 200 da 4.890 a 4.290 euro

da 4.890 a 4.290 euro People One 125 da 2.790 a 2.590 euro

da 2.790 a 2.590 euro People S 125 da 2.990 a 2.790 euro

da 2.990 a 2.790 euro People S 125 ABS da 3.290 a 2.990 euro

da 3.290 a 2.990 euro People S 200 da 3.790 a 2.990 euro

da 3.790 a 2.990 euro X-Town City 300 da 4.890 a 4.490 euro.

OFFERTE MOTO GUZZI APRILE 2025

Per tutto il mese di aprile 2025 con l’offerta Moto Guzzi Days ci sono promozioni su V7 (500 euro di supervalutazione dell’usato), V100 Mandello (750 euro di supervalutazione dell’usato e valigie laterali incluse nel prezzo), V85 (750 euro di supervalutazione dell’usato e borse laterali Urban incluse nel prezzo) e Stelvio (750 euro di supervalutazione dell’usato e valigie laterali incluse nel prezzo).

OFFERTE PIAGGIO APRILE 2025

Fino al 30 aprile 2025 la promozione Urban Days di Piaggio consente di ottenere sconti e agevolazioni. Nello specifico:

Beverly con bauletto e parabrezza inclusi, anticipo zero e tasso zero (Tan 0,00%, Taeg 1,67%);

con bauletto e parabrezza inclusi, anticipo zero e tasso zero (Tan 0,00%, Taeg 1,67%); Medley con bauletto e parabrezza inclusi, anticipo zero e tasso zero (Tan 0,00%, Taeg 9,42%);

con bauletto e parabrezza inclusi, anticipo zero e tasso zero (Tan 0,00%, Taeg 9,42%); Liberty 125/150 cc con bauletto e parabrezza inclusi, anticipo zero e tasso zero (Tan 0,00%, Taeg 8,97%);

con bauletto e parabrezza inclusi, anticipo zero e tasso zero (Tan 0,00%, Taeg 8,97%); MP3 con supervalutazione dell’usato fino a 750 euro;

Piaggio 1 con Ecobonus a partire da 1.949 euro.

OFFERTE SUZUKI MOTO APRILE 2025

Disponibili tante offerte su diversi modelli Suzuki:

con la promozione Suzuki Rideplus chi acquista una GSX-S1000 o una GSX-S1000GT riceve subito un bonus di 1.000 euro da spendere in accessori, abbigliamento moto, manutenzione o supervalutazione dell’usato. Promozioni valide fino al 30/6/2025;

chi acquista una GSX-S1000 o una GSX-S1000GT riceve subito un bonus di 1.000 euro da spendere in accessori, abbigliamento moto, manutenzione o supervalutazione dell’usato. Promozioni valide fino al 30/6/2025; GSX-8S acquistata in una concessionaria ufficiale Suzuki gode della supervalutazione di 1.000 euro dell’usato e di 4 anni di garanzia inclusi nel prezzo. Fino al 30 giugno 2025 o a esaurimento scorte.

acquistata in una concessionaria ufficiale Suzuki gode della supervalutazione di 1.000 euro dell’usato e di 4 anni di garanzia inclusi nel prezzo. Fino al 30 giugno 2025 o a esaurimento scorte. gamma V-Strom 650 in vendita a un prezzo promozionale: V-Strom 650 a partire da 7.940 euro e V-Strom 650XT a partire da 8.490 euro. Promozione valida fino al 30/6/2025;

in vendita a un prezzo promozionale: V-Strom 650 a partire da 7.940 euro e V-Strom 650XT a partire da 8.490 euro. Promozione valida fino al 30/6/2025; GSX-S1000 EVO con schermo TFT, scarico Akrapovic, sella luxury e cover monoposto a 99 euro al mese;

con schermo TFT, scarico Akrapovic, sella luxury e cover monoposto a 99 euro al mese; infine grazie alla promozione Garanzia Suzuki 4U, Suzuki estende la garanzia fino a 4 anni su tutti i modelli della gamma. Valida per i motocicli con cilindrata superiore a 300 cc consegnati/immatricolati dall’1/12/2022 al 31/12/2025 e per i motocicli con cilindrata inferiore a 300 cc immatricolati/consegnati dall’1/12/2024 al 31/12/2025.

OFFERTE VESPA APRILE 2025

Ad aprile 2025 ci sono le promozioni primaverili Vespa che prevedono GTS chiavi in mano con rate da 126 euro al mese (Tan 5,99%, Taeg 8,24%), Primavera chiavi in mano con rate da 89 euro al mese (Tan 5,99%, Taeg 9,11%), Sprint chiavi in mano con rate da 89 euro al mese (Tan 5,99%, Taeg 9,04%) e Primavera elettrica e Sprint elettrica da 3.494 euro grazie all’Ecobonus.

Inoltre sulla gamma Vespa già immatricolata disponibile in concessionaria è possibile usufruire di proposte finanziarie dedicate come Dreamride Classic Zero, per acquistare una Vespa in 24 mesi con TAN 0,00%, oppure Dreamride Classic, la soluzione con durata fino a 36 mesi e TAN a 3,99%.

OFFERTE YAMAHA APRILE 2025

Ad aprile 2025 offerte Yamaha come se piovesse:

Ténéré 700 : 1.000 euro di vantaggi e tasso agevolato su Euro 5;

: 1.000 euro di vantaggi e tasso agevolato su Euro 5; Tracer 9, 9 GT e 9 GT+ : 1.000 euro di vantaggi e tasso agevolato su Euro 5;

: 1.000 euro di vantaggi e tasso agevolato su Euro 5; Gamma 700cc con 700 euro di vantaggi;

con 700 euro di vantaggi; XSR900 con 1.000 euro di vantaggi;

con 1.000 euro di vantaggi; MT-10 e MT-10 SP con 1.500 euro di vantaggi;

e con 1.500 euro di vantaggi; YZ250F con 1.500 euro di vantaggi;

con 1.500 euro di vantaggi; MT-125, XSR125 e R 125 con 400 euro di vantaggi e casco Airoh in regalo.

Inoltre soluzioni di finanziamento dedicate su tutti i modelli Yamaha citati.

Trovi maggiori dettagli e altre offerte moto e scooter ad aprile 2025 nei siti ufficiali delle varie case motociclistiche.