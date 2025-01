Scooter 125 a meno di 3.000 euro: 5 modelli da scoprire

Le moto 125cc sono tra le più diffuse in assoluto perché si possono guidare già dall’età di 16 anni con la patente A1, quindi usufruiscono di una platea molto vasta di consumatori. Inoltre da qualche settimana possono pure circolare in autostrada, essendo caduto l’ormai anacronistico divieto (pur rimanendo qualche limitazione). Un altro motivo per cui i 125 vanno per la maggiore è il prezzo: bastano poche migliaia di euro per acquistare un mezzo più che performante. Nelle prossime righe trovi infatti 5 scooter 125 che costano meno di 3.000 euro: non necessariamente i più economici in assoluto ma quelli a nostro parere più interessanti.

KYMCO SKYTOWN 125

Marca: Kymco

Modello: Skytown 125

Categoria: scooter ruote basse

Prezzo: 2.990 euro

Lunghezza: 194 cm

Larghezza: 75 cm

Altezza sella da terra: 77 cm

Peso a secco: nd

Cilindrata: 124,6 cc

Tipo motore: Quattro tempi

Cilindri: 1

Potenza: 8,2 kW (11,2 CV)

Emissioni: Euro 5+.

È uno scooter GT compatto con ruote medie da 14 e 13 pollici, una dotazione ricca e un prezzo molto interessante. Di rilievo la presenza del parabrezza, che garantisce una protezione superiore a quella di numerosi concorrenti nella stessa categoria.

PIAGGIO LIBERTY 125

Marca: Piaggio

Modello: Liberty 125

Categoria: scooter ruote alte

Prezzo: da 2.999 euro

Lunghezza: 194,5 cm

Larghezza: 69 cm

Altezza sella da terra: 79 cm

Peso a secco: 106 kg

Cilindrata: 124,5 cc

Tipo motore: Quattro tempi

Cilindri: 1

Potenza: 8,1 kW (10,9 CV)

Emissioni: Euro 5+.

Piaggio Liberty 125 è uno scooter che si distingue per elevati standard di maneggevolezza, agilità e affidabilità, oltre che per i contenuti tecnologici di primo piano. Garantisce massime prestazioni, minimi consumi, costi di manutenzione limitati, silenziosità ed efficienza in ogni condizione d’uso.

SUZUKI ADDRESS 125

Marca: Suzuki

Modello: Address 125

Categoria: scooter ruote basse

Prezzo: 2.790 euro

Lunghezza: 182,5 cm

Larghezza: 69 cm

Altezza sella da terra: 77 cm

Peso a secco: nd

Cilindrata: 124 cc

Tipo motore: Quattro tempi

Cilindri: 1

Potenza: 6,4 kW (8,7 CV)

Emissioni: Euro 5.

L’Address 125 è un comodo scooter dai bassi consumi e con prestazioni ideali per l’uso quotidiano. Il motore SEP si comporta in modo brillante, fornendo una notevole accelerazione e una risposta immediata alla minima rotazione della manopola dell’acceleratore. La sua coppia spicca negli stop-and-go del traffico, anche quando si viaggia con un passeggero.

VELOCIFERO CITY-X 125

Marca: Velocifero

Modello: City-X

Categoria: scooter ruote alte

Prezzo: 2.990 euro

Lunghezza: 196 cm

Larghezza: 73,5 cm

Altezza sella da terra: 79 cm

Peso a secco: nd

Cilindrata: 125 cc

Tipo motore: Quattro tempi

Cilindri: 1

Potenza: 10,8 kW

Emissioni: Euro 5+.

Nelle concessionarie dalla primavera 2025, City-X è il primo scooter a ruota alta di Velocifero. Motore monocilindrico a quattro tempi raffreddato a liquido, ruote a razze da 16 pollici con pneumatici 100/80 e 120/80, ABS di serie, display TFT da 5 pollici e, ovviamente, omologazione Euro5+.

YAMAHA RAY ZR

Marca: Yamaha

Modello: Ray ZR

Categoria: scooter ruote basse

Prezzo: 2.499 euro

Lunghezza: 188 cm

Larghezza: 68,5 cm

Altezza sella da terra: 78,5 cm

Peso a secco: 99 kg

Cilindrata: 125 cc

Tipo motore: Quattro tempi

Cilindri: 1

Potenza: 6 kW

Emissioni: Euro 5+.

Chiudiamo l’elenco di 5 scooter 125 che costano meno di 3.000 euro con l’elegante RayZR, appositamente progettato da Yamaha per essere un mezzo di trasporto urbano affidabile e conveniente. Il motore Blue Core 125 cc è dotato dello speciale Power Assist per un’accelerazione più rapida. In più, con un peso di soli 99 kg, RayZR è estremamente agile nelle trafficate strade cittadine.