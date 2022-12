Scooter elettrici ZNEN e-Cruise a rischio incendio: il richiamo UE

La Commissione europea impone il richiamo degli scooter elettrici cinesi ZNEN e-Cruise: batteria al litio a rischio incendio durante l’inutilizzo

Gli scooter elettrici ZNEN e-Cruise prodotti i Cina sono a rischio incendio a causa della batteria agli ioni di litio difettosa. Lo riporta la Commissione europea in un bollettino ufficiale sulla segnalazione di un importatore degli scooter elettrici ZNEN. Ecco i dettagli del richiamo diffusi dal Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products) nella segnalazione A12/01704/22.

RICHIAMO SCOOTER ELETTRICI ZNEN IN EUROPA A RISCHIO INCENDIO

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori o importatori a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità o contraffazione di prodotti da ritirare dal mercato o da controllare. La segnalazione per gli scooter elettrici ZNEN e-Cruise è stata notificata dall’Ungheria e riguarda un problema di degrado anomalo delle celle della batteria al litio.

SCOOTER ELETTRICI ZNEN E-CRUISE DA CONTROLLARE

Il richiamo degli scooter elettrici ZNEN e-Cruise è stato imposto per il rischio di incendio delle batterie al litio, soprattutto dopo lunghi periodi di inutilizzo, per immagazzinamento o trasporto. L’avviso pubblicato sul portale Safety Gate della Commissione europea mostra le conseguenze di un incendio avvenuto nei locali di un rivenditore e specifica che sono coinvolti tutti gli scooter con sistema 72 V – 20 Ah. Le altre due versioni in gamma da 60 V – 20 Ah e 60 V – 28 Ah, non sono inclusi nel richiamo.

BATTERIE AL LITIO DI SCARSA QUALITA’ NEGLI SCOOTER ZNEN E-CRUISE

La segnalazione di rischio incendio degli scooter elettrici ZNEN e-Cruise documentata anche dalle immagini qui sopra, è dovuta al degrado della batteria ali litio. La Commissione europea riporta che: “A causa della scarsa qualità delle celle della batteria, alcuni gruppi di celle entrano in uno stato di scarica profonda (molto basso o zero volt) durante un periodo di magazzino”. “Questa auto-scarica può causare tensioni di cella asimmetriche, aumentando il rischio di ustioni e incendi. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli”. Le batterie al litio di e-scooter stanno preoccupando sempre di più anche i Vigili del fuoco di New York, intervenuti nel 2022 per un incendio ogni due giorni.