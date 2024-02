Scooter sharing Bergamo: costo e come funziona

Secondo l’ultimo report di ANCMA nel 2022 in Italia erano saliti a 13 i Comuni con un servizio di scooter sharing effettivamente funzionante e tra questi c’era e c’è ancora Bergamo, che si affida a Bit Mobility per la gestione del noleggio condiviso delle moto. Vediamo pertanto come funziona lo scooter sharing di Bergamo e quanto costa.

LO SCOOTER SHARING A BERGAMO

Lo scooter sharing a Bergamo è stato inaugurato nel 2021 e potenziato nel 2023 portando la dotazione del noleggio condiviso a 50 scooter elettrici modello Askoll eS2. Come detto lo gestisce Bit Mobility, presente nella città lombarda anche con 350 monopattini elettrici. Gli scooter sono distribuiti in giro per Bergamo e anche in alcuni centri della provincia, in particolare Seriate, Orio al Serio, Lallio, Stezzano, Treviolo, Curnasco, Curno e Mozzo. Le aree di azione e la presenza dei mezzi si possono verificare sulla app di Bit Mobility (Android e iOS). Per utilizzare gli scooter dello sharing occorre avere 14 anni ed essere in possesso almeno della patente AM, quella dei cinquantini. Questa informazione va inserita nella sezione Il Mio Profilo dell’app caricando una foto della patente e scattandosi un selfie tenendola in mano.

SCOOTER SHARING BERGAMO: COME FUNZIONA

Ogni scooter del servizio sharing di Bergamo ha in dotazione due caschi, di taglia M e L, da indossare con un’apposita retina usa e getta. Si può infatti viaggiare in due, con un’autonomia di 70 km e una velocità massima di 45 km/h. Per avviare il noleggio degli scooter basta usare la app con il QR Code, previa registrazione. Non servono chiavi, è sufficiente premere il tasto rosso sul manubrio e partire. Terminato il proprio viaggio, bisogna ricondurre il mezzo nel perimetro dell’area indicata e parcheggiarlo negli appositi stalli. È necessario posizionare i caschi nel bauletto, altrimenti il noleggio non si chiude. Gli operatori di Bit Mobility provvedono poi a igienizzare i caschi e lo scooter.

QUANTO COSTA LO SCOOTER SHARING A BERGAMO

Per quanto riguarda i prezzi, il noleggio costa 0,29 euro al minuto, per cui un viaggio di 10 minuti costa 2,90 euro. Mezzora costa 8,70 euro. Gli scooter elettrici in modalità sharing sono comunque una possibilità interessante in una città delle dimensioni di Bergamo: consentono infatti di percorrere distanze maggiori rispetto a bici e monopattini e di facilitare le salite e le discese, molto frequenti in città.

Ricordiamo infine che chi usa i mezzi di Bit Mobility può scegliere di attivare, in qualsiasi momento e direttamente dall’app, l’assicurazione infortuni che si paga solo per i minuti effettivamente utilizzati.