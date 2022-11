UK: ebike e monopattini elettrici banditi dai treni

Monopattini elettrici ed hoverboard banditi dai treni e dalle stazioni in Inghilterra: saliranno solo le sedie a rotelle e le e-bike munite di permesso

Dal 1 dicembre 2022 ebike e monopattini elettrici non saranno ammessi sui treni e nelle stazioni ferroviarie Northern. Il gestore della rete di trasporto su rotaia ha annunciato il ban ritenendo troppo elevati i rischi legati alle batterie al litio. Il divieto però non vale per i prodotti destinati a persone disabili e quelli che avranno il bollino di sicurezza attaccato.

DIVIETO MONOPATTINI ELETTRICI SUI TRENI IN INGHILTERRA

L’operatore ferroviario Northern vieterà gli e-scooter e monopattini elettrici su tutti i suoi treni e dalle stazioni. “Le batterie al litio dei dispositivi rappresentano un rischio di incendio se si surriscaldano”, cita un comunicato ufficiale dell’azienda. Una criticità emersa anche durante il Convegno Nazionale sulla Sicurezza delle Batterie al litio in cui è intervenuto anche il direttore di SicurAUTO.it e SicurMOTO.it. Il provvedimento è orientato a garantire prioritariamente la sicurezza di passeggeri e dipendenti, secondo le dichiarazioni di Tricia Williams, AD Northern. “La maggior parte di questi dispositivi non è effettivamente approvata per l’uso nel Regno Unito e il nostro personale rifiuterà il viaggio a chiunque tenti di salire a bordo di uno dei nostri treni o di accedere a una delle nostre stazioni con tali dispositivi”.

BAN MONOPATTINI ELETTRICI SUI TRENI, SALGONO SOLO E-BIKE E CARROZZINE CON PERMESSO

Il divieto di monopattini elettrici e hoverboard non vale per le sedie a rotelle motorizzate, gli escooter utilizzati per la mobilità di persone che hanno problemi di deambulazione e le e-bike approvati dalla società di trasporto. Tutti i pendolari che utilizzano i prodotti non esplicitamente vietati per andare al lavoro infatti potranno registrarsi sul sito della Northern Railway e richiedere un permesso per poter portare a bordo il mezzo. Il permesso di salire con un escooter o una bici elettrica sarà controllato a vista tramite la presenza di un adesivo che dovrà essere apposto dal proprietario.

UK: SALE L’ALLERTA INCENDI CON LA DIFFUSIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI

Il divieto vale indistintamente per e-scooter, hoverboard e monopattini elettrici su tutti i 345 treni e oltre 500 stazioni nel nord dell’Inghilterra. “Questi dispositivi sono diventati sempre più popolari, come i casi di batterie al litio che si surriscaldano e prendono fuoco”, ha dichiarato Williams. Non solo sui mezzi di trasporto, ma anche nelle abitazioni private, al punto che i Vigili del Fuoco di Londra hanno lanciato l’allarme, sensibilizzando i rischi della ricarica in casa, dopo la crescita esponenziale degli interventi per incendi causati dalle batterie al litio.