E-bike e monopattini: vietati in Florida dopo un incidente mortale

Decisione clamorosa del comune di Key Biscayne, che fa parte dell’area metropolitana di Miami, in Florida, e che finora era famoso soprattutto per aver ospitato fino al 2018 un importante torneo internazionale di tennis. A seguito infatti di un grave incidente stradale causato dal conducente di una bici elettrica, che ha provocato la morte di una donna, il consiglio locale ha deciso di vietare permanentemente in tutte le strade del comune la circolazione di e-bike e di monopattini elettrici. Succederà prima o poi anche in Europa?

E-BIKE E MONOPATTINI ELETTRICI: LA CLAMOROSA DECISIONE IN FLORIDA

Lo scorso 14 febbraio a Key Biscayne, in Florida, un dodicenne in sella a un’e-bike ha investito con il suo mezzo una 66enne del posto. Sfortunatamente la donna ha perso la vita nell’incidente, portando le autorità comunali a bandire temporaneamente tutte le bici e i monopattini elettrici dalle strade del comune. Adesso però quel divieto è stato reso permanente da una nuova ordinanza approvata durante una riunione del consiglio locale, secondo la quale monopattini ed e-bike sono definitivamente vietati nelle strade di Key Biscayne.

BICI ELETTRICHE E MONOPATTINI: I RISCHI DELLA VELOCITÀ

In effetti, quasi tutti possono concordare sul fatto che guidare una bici elettrica o un monopattino elettrico comporta più rischi rispetto a guidare un normale veicolo a due ruote a propulsione muscolare. Anche le e-bike meno potenti, infatti, sono in grado di raggiungere velocità fino a 25 km/h con il minimo sforzo da parte del conducente. E un simile ‘proiettile’ lanciato verso un pedone magari disattento può senza dubbio causare molti danni. Ovviamente i rischi aumentano in presenza di bici elettriche o anche di monopattini con motore truccato, che riescono tranquillamente a raggiungere e a volte a superare la velocità dei ciclomotori.

GIUSTO IL DIVIETO GENERALIZZATO?

In passato altri comuni americani hanno emanato ordinanze per vietare le biciclette elettriche e i monopattini elettrici, così come diversi college e università. Il problema maggiore sta nel fatto che, essendo classificati come semplici velocipedi, e-bike e monopattini sono alla portata di conducenti anche giovanissimi, che non sempre sanno gestire la maggiore velocità o valutare con attenzione i pericoli della strada. Per questo, almeno negli USA (ma l’andazzo è simile in Europa e in Italia), vietarne l’uso tout court sta diventando la soluzione più facile per gli amministratori locali. Ma introdurre divieti generalizzati su bici e monopattini elettrici è davvero la soluzione migliore? È giusto per esempio che a Key Biscayne, oltre 12.000 abitanti, l’intera comunità di ciclisti ‘elettrici’ debba pagare per l’azione di un ragazzino di 12 anni?

È probabile che un divieto di questo tipo non serva a molto, se non a limitare la libertà di scegliere come spostarsi. Occorrerebbe invece regolamentare meglio l’uso e la circolazione di questi nuovi veicoli elettrici (stabilendo per esempio un’età minima, come in Italia per i monopattini), fornendo nel contempo un’adeguata istruzione agli utenti su come, dove e quando utilizzare e-bike e monopattini.