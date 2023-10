Milano: i divieti di circolazione per le moto

A Milano tra Area B e Area C ci sono molti divieti di circolazione per i veicoli a motore e presto ce ne saranno di ulteriori, stando all’annuncio del sindaco Sala di voler chiudere al traffico privato la zona del Quadrilatero della Moda nel primo semestre del 2024. In realtà la maggior parte dei divieti e delle limitazioni riguarda le automobili, ma anche motocicli e ciclomotori devono osservare qualche restrizione. Facciamo dunque un veloce riepilogo dei divieti di circolazione delle moto a Milano.

AREA B MILANO: I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DELLE MOTO

A Milano Area B coincide con gran parte del territorio comunale. È una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti e per quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci. Area B è attiva dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, festivi infrasettimanali esclusi. L’accesso, ove consentito, non è soggetto a pagamento.

Divieti in vigore per motocicli e ciclomotori negli orari di attivazione di Area B:

a due tempi Euro 0, 1;

a gasolio Euro 0, 1.

Divieti per motocicli e ciclomotori che saranno introdotti nei prossimi anni:

– dal 1° ottobre 2024

a due tempi Euro 2;

a gasolio Euro 2;

a benzina a quattro tempi Euro 0, 1.

– dal 1° ottobre 2025

a due tempi Euro 3;

a gasolio Euro 3;

a benzina a quattro tempi Euro 2.

– a partire dal 1° ottobre 2028

a benzina a quattro tempi Euro 3.

– dal 1° ottobre 2030

a due tempi Euro 4;

a gasolio di classe Euro 4, 5.

Almeno fino al 2030 non sono previsti divieti e limitazioni per moto a due tempi di classe Euro 5, a benzina 4 tempi di classe Euro 4 ed. Euro 5, GPL, metano, bifuel, ibridi ed elettrici.

A partire dal secondo anno di entrata in vigore di ciascun divieto, sono disponibili alcune giornate di deroga per tutte le tipologie di veicoli, moto comprese, indipendentemente dalla loro classe ambientale.

Trasporto persone

25 giornate di deroga per i residenti a Milano;

5 giornate di deroga per i non residenti.

Trasporto cose

25 giornate di deroga per i imprese con sede a Milano;

5 giornate di deroga per imprese con sede fuori Milano.

La deroga si attiva online sull’apposita piattaforma prima di ogni accesso ad Area B.

Clicca qui per maggiori informazioni su Area B e su ulteriori deroghe previste.

AREA C MILANO: I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DELLE MOTO

Area C è un’area del centro storico di Milano, delimitata da varchi elettronici, che coincide con la cosiddetta Cerchia dei Bastioni. Per alcune tipologie di veicoli l’accesso ad Area C è libero e gratuito, altre possono accedere negli orari in cui Area C è attiva pagando un ticket di ingresso a validità giornaliera, mentre per altre tipologie di veicoli particolarmente inquinanti l’ingresso è vietato (sempre negli orari di attivazione). L’Area C di Milano è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30. Non è invece attiva il sabato e nei giorni festivi.

Motocicli e ciclomotori sono esentati dal pagamento della tariffa di ingresso in Area C. Fanno eccezione gli Euro 0 e 1 a due tempi e a gasolio, che NON possono accedere neanche pagando. Inoltre su tutto il territorio comunale vige il fermo permanente della circolazione, disposto dalla Regione Lombardia, per motoveicoli e i ciclomotori a due tempi Euro 0 (per tutto l’anno) ed Euro 1 (dal 1° ottobre al 31 marzo) a prescindere dall’alimentazione.

Divieti per motocicli e ciclomotori che saranno introdotti nei prossimi anni:

– dal 1° ottobre 2024

a due tempi Euro 2;

a gasolio Euro 2;

a benzina a quattro tempi Euro 0, 1.

– dal 1° ottobre 2025

a due tempi Euro 3;

a gasolio Euro 3;

a benzina a quattro tempi Euro 2.

– a partire dal 1° ottobre 2028

a benzina a quattro tempi Euro 3.

– dal 1° ottobre 2030

a due tempi Euro 4;

a gasolio di classe Euro 4, 5.

Clicca qui per maggiori informazioni su Area C e sulle deroghe previste.

QUADRILATERO DELLA MODA: DIVIETO D’ACCESSO ANCHE PER LE MOTO?

Per quanto riguarda infine la recente novità annunciata dal sindaco Sala sulla chiusura al traffico privato della zona del Quadrilatero della Moda, che sarà attivata nei primi sei mesi del 2024, il primo cittadino di Milano ha parlato specificatamente di ‘stop alle auto’, quindi in teoria il nuovo divieto non dovrebbe riguardare anche le moto. Però, per averne conferma, bisognerà attendere la relativa delibera comunale, fino ad allora il destino delle due ruote a motore nella zona più chic di Milano rimarrà in stand-by. Ribadiamo comunque che si tratta, per il momento, di un annuncio fatto a voce, e non c’è ancora nulla di ufficiale.