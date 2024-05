AIROH Matryx e Connor: i caschi moto per esperti e non

Con l’inizio della nuova stagione motociclistica, AIROH offre due nuovi caschi destinati a soddisfare le esigenze di un ampio bacino di motociclisti, sebbene siano stai presentati già da qualche tempo, rappresentano le novità di gamma più recenti del produttore che si ispira al know how maturato nelle competizioni motociclistiche. Il casco AIROH Matryx, top di gamma per l’on-road, e l’AIROH Connor, entry level del marchio, promettono di combinare sicurezza, comfort e innovazione tecnologica, mantenendo un occhio di riguardo per il design.

CASCO MOTO AIROH MATRYX: INNOVAZIONE E PRESTAZIONI AI MASSIMI LIVELLI

Il casco Matryx rappresenta il fiore all’occhiello della gamma AIROH per il 2024, e ha recentemente ottenuto il prestigioso premio iF Design Award, un riconoscimento che ne sottolinea l’eccellenza nel design e nella funzionalità. Progettato per i motociclisti più esigenti, Matryx offre prestazioni aerodinamiche di alto livello grazie a un design aggressivo e a tecnologie all’avanguardia. La calotta esterna è disponibile in due versioni, Full Carbon 6K o Composite Carbon, materiali che assicurano leggerezza e resistenza. Il sistema ASN (AIROH Sliding Net) migliora il flusso d’aria e riduce le turbolenze, mentre il sistema AEFR (AIROH Emergency Fast Release) consente una rapida rimozione dei guanciali in caso di emergenza. Il casco è stato testato nella galleria del vento di AIROH per ottimizzare aerodinamicità, acustica e termoregolazione.

Il Matryx è dotato di un sistema di ventilazione avanzato con prese d’aria regolabili sulla mentoniera e sulla parte superiore, oltre a spoiler con estrattori posteriori. Gli interni, realizzati in Coolmax, sono removibili, lavabili e trattati per migliorare la traspirabilità e il comfort. La visiera del Matryx, ampia e resistente ai raggi UV, utilizza la tecnologia ATVR per una facile rimozione e supporta la lente Pinlock 120XLT inclusa. Il sistema A3S (AIROH Automatic AntiFog System) assicura la massima visibilità prevenendo l’appannamento. Inoltre, il casco è dotato di un pratico Sun Visor integrato ed è predisposto per sistemi di comunicazione Bluetooth, con spazio dedicato per la batteria.

CASCO MOTO AIROH CONNOR: ACCESSIBILITÀ E FUNZIONALITÀ PER TUTTI

Il modello Connor è la proposta di AIROH per chi si avvicina al mondo delle due ruote, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza. Con un design futuristico e grafiche accattivanti, il Connor si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo. Realizzato in termoplastica (HRT), il Connor offre tre calotte di diverse dimensioni per garantire una vestibilità ottimale. Il sistema di ventilazione include prese d’aria superiori e frontali regolabili, oltre a spoiler posteriori con estrattori, assicurando una buona areazione e termoregolazione in tutte le condizioni.

Anche il Connor è dotato del sistema ASN per migliorare la sicurezza e del doppio Stop Wind per l’uso in ogni stagione. Gli interni sono removibili, lavabili e trattati per la massima traspirabilità. Il casco è predisposto per l’installazione di sistemi di comunicazione Bluetooth e supporta la lente Pinlock70 per evitare l’appannamento della visiera. La visiera del Connor offre un ampio campo visivo e può essere rimossa facilmente senza l’uso di attrezzi. La funzione antifog è particolarmente utile per chi utilizza il casco in condizioni di umidità o freddo.

PREZZI AIROH MATRYX E CONNOR

Il prezzo al pubblico per il Matryx parte da 359,99 euro, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un casco performante e tecnologicamente avanzato.

Il prezzo al pubblico per il Connor parte da 119,99 euro, rendendolo un’opzione accessibile e di qualità per i nuovi motociclisti e per chi cerca un casco affidabile senza spendere troppo.

Ricordiamo che si tratta di prezzi consigliati, quindi è possibile usufruire anche di eventuali sconti dei rivenditori, ma vi consigliamo sempre di provare il casco in negozio, per essere sicuri di scegliere la taglia giusta.