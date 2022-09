Casco moto Nolan N90-3: 4 stelle nei crash test SHARP

Il casco moto Nolan N90-3 ottiene un punteggio di 4 stelle nei crash test SHARP: ecco pro e contro nelle prove dell’ente inglese

Il casco moto Nolan N90-3 è il modulare messo alla prova nei crash test SHARP tra i più sicuri di questa categoria. In genere i caschi moto modulari cosiddetti “flip-up”, presentano criticità legate al sistema di apertura che riducono la protezione in corrispondenza delle tempie. Anche per questo motivo al test del casco Nolan N90-3 sono attribuite 4 stelle su 5. Ecco i risultati del crash test Sharp Nolan N90-3 in dettaglio.

TEST DI IMPATTO E VALUTAZIONE SICUREZZA DEI CASCHI MOTO

Le prove di crash test Sharp sui caschi moto, mirano a verificare il livello di protezione negli impatti riprodotti secondo la norma UN ECE 22.05. Come al solito ogni modello di casco moto è sottoposto a 30 test di impatto lineari e 2 test di impatto obliqui. Per completare questi 32 test, sono necessari almeno 7 campioni dello stesso casco ma di taglie diverse. Gli impatti avvengono a tre velocità diverse (6, 7,5 e 8,5 metri al secondo):

– impatto lineare: i caschi sono lasciati cadere contro superfici sia piatte che a forma di cordolo come quelle riscontrabili in incidenti stradali reali;

– impatto obliquo: per valutare la resistenza all’abrasione superficiale del casco.

A proposito, sai che è entrato in vigore il nuovo regolamento 22.06? Ecco tutte le novità.

I PUNTEGGI NEI CRASH TEST DEI CASCHI MOTO

Le zone di impatto nei crash test caschi moto sono classificate in colori differenti da “Molto buono” a “Scarso”, in base all’energia residua trasmessa alla testa. La correlazione tra un colore e un livello di sicurezza è emersa da un’indagine sulle lesioni riportate al cervello in incidenti reali. I colori della zona di impatto si basano su valori di accelerazione e forza specifici:

– Verde: forza fino a 275 g (limite di prova ECE 22.05 a 7,5 m/s);

– Giallo: forza di picco fino a 300 g (il limite di prova British Standard 6658:1985 a 7,5 m/s utilizzato da SHARP come valore massimo consentito per un punteggio a 5 stelle);

– Arancione: forza di picco fino a 400 g;

– Marrone: forza di picco fino a 420 g;

– Rosso: forza di picco fino a 500 g;

– Nero: forza di picco superiore a 500 g;

CRASH TEST CASCO MOTO NOLAN N90-3

Il crash test casco moto Nolan N90-3 è valutato con 4 stelle su 5. Un punteggio globalmente buono rispetto ad altri caschi che si fermano a 3 stelle per una protezione migliorabile nelle zone laterali. Il peso di 1,65 kg è allineato ad altri caschi integrali con mentoniera fissa. Sharp ha verificato che nel 90% degli impatti frontali la mentoniera resta chiusa proteggendo al massimo il volto; buon punteggio, ma altri caschi si spingono anche oltre. Nelle prove di sicurezza Sharp il casco moto Nolan N90-3 ottiene le seguenti valutazioni:

– il punteggio massimo nell’impatto delle zone parietale (superiore), occipitale (nuca) e frontale (verde);

– discreta è invece la protezione nella zona temporale sinistra e destra (arancione).

Come sempre vi ricordiamo che la prova reale dell’abbigliamento per moto è fondamentale affinché sia comodo e svolga adeguatamente il suo lavoro. Questo consiglio vale ancora di più con la scelta del casco moto. In generale tra una mezza taglia più stretta e una più larga è meglio quella inferiore, considerando che nel tempo l’imbottitura si adatta alla testa. Puoi approfondire qui tanti altri utili consigli sulla scelta della taglia corretta.